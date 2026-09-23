¿Por qué Guayaquil es propensa a las inundaciones? Las mareas y el drenaje influyen

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

La ubicación y el crecimiento urbano de Guayaquil ayudan a explicar su exposición a las inundaciones. Este miércoles 23 de septiembre de 2026, la tabla del Inocar contemplaba una pleamar de 3,77 metros a las 16:44 en la estación Guayaquil-Río, un dato que permite abordar cómo las mareas influyen en la evacuación de las aguas lluvias.

Cuando las precipitaciones intensas coinciden con la marea alta, la evacuación del agua puede complicarse. A esa condición se suman la capacidad del drenaje y las obstrucciones en sumideros y canales, factores descritos en estudios y publicaciones técnicas sobre la ciudad.

¿Cómo influye la marea alta en las inundaciones?

El nivel de la marea puede obstaculizar la descarga del drenaje pluvial. Si esa condición coincide con precipitaciones intensas, aumenta la dificultad para evacuar el agua que llega desde calles, techos y otras superficies.

En una publicación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), el investigador Mijail Arias explica que la marea alta interviene en el funcionamiento del sistema. También señala que las estructuras de drenaje están diseñadas para recibir un volumen determinado de agua durante un tiempo específico.

Las investigadoras Mercy Borbor y María del Pilar Cornejo abordan este problema en otro análisis difundido por la Espol. Allí señalan que algunos sistemas de ciudades ubicadas en el estuario del río Guayas no incorporaron la influencia de las mareas en su diseño.

Las mareas previstas para este miércoles

La predicción del Inocar para el miércoles 23 de septiembre de 2026 contemplaba los siguientes horarios y alturas de pleamar:

Estación Primera pleamar Segunda pleamar Guayaquil-Río 04:20 — 3,74 metros 16:44 — 3,77 metros Puerto Nuevo 03:37 — 3,43 metros 15:57 — 3,45 metros

Fuente: predicciones del Inocar para Guayaquil-Río y Puerto Nuevo.

Estas alturas se expresan respecto de un nivel de referencia denominado MLWS, según explica el organismo. No corresponden a la profundidad que alcanzaría una inundación en las calles.

Parte de Guayaquil creció sobre zonas inundables

El estudio Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en Guayaquil, elaborado por I Care Environnement y publicado por CAF, señala que gran parte de la ciudad creció sobre planicies, llanuras de inundación y áreas de manglar y estero.

El trabajo tomó las parroquias urbanas como unidades de análisis para evaluar la vulnerabilidad climática y plantear medidas de adaptación. Estas características del territorio forman parte de las condiciones que explican la exposición de Guayaquil.

El cemento y el asfalto reducen la infiltración

La transformación del suelo modifica el recorrido de la lluvia. Las superficies impermeables reducen la cantidad de agua que puede infiltrarse y aumentan la que circula hacia el drenaje.

En el análisis publicado por la Espol, Arias explica que el agua que antes penetraba en patios de tierra pasa a dirigirse desde los techos y pisos hacia los sistemas de evacuación. Esa mayor demanda puede superar la capacidad de las estructuras.

Las válvulas buscan impedir el retorno del agua

El ingreso de agua durante la marea alta es uno de los problemas que buscan controlar las intervenciones pluviales. Un ejemplo consta en una comunicación municipal sobre una obra en la etapa 13 de la Alborada.

Según ese anuncio, la intervención contempla válvulas antirretorno para impedir ese ingreso y mejorar el desfogue de las aguas lluvias. Ambas funciones forman parte de las medidas planteadas para atender las inundaciones recurrentes del sector.

La basura puede obstruir sumideros y canales

Los residuos constituyen otro factor. El Municipio explica que la basura en la vía pública puede taponar sumideros y generar acumulaciones de agua durante las precipitaciones.

En los canales, los desperdicios reducen el flujo y pueden ocasionar represamientos y desbordamientos. El mantenimiento de estas estructuras incluye el retiro de basura, sedimentos y maleza para facilitar el paso del agua.

La exposición varía entre sectores

La documentación municipal señala que el noroeste de Guayaquil concentra la mayor cantidad de reportes en la serie histórica de inundaciones de Segura EP que analiza.

El mismo documento, al citar el estudio publicado por CAF, identifica a Letamendi, Febres Cordero y Urdaneta entre las parroquias con mayores niveles de exposición. Esa evaluación es histórica y no constituye una clasificación actualizada.

El documento también advierte diferencias entre los registros de Segura EP y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Por ello, ambas fuentes no deben interpretarse como una única serie estadística.

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