Puerto López, Esmeraldas y Balao registran inundaciones por desbordamiento de ríos en Ecuador

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Puerto López, en Manabí, registró inundaciones después de que los ríos Buena Vista y Ayampe aumentaran su caudal y se desbordaran durante el sábado 26 de septiembre. Las lluvias se prolongaron por aproximadamente cuatro horas y provocaron el ingreso de agua en varios sectores del cantón. Las autoridades realizaron recorridos para identificar las zonas afectadas y conocer las necesidades de las familias perjudicadas.

En Los Manglares, el Municipio de Puerto López trabajó junto con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), la Jefatura Política y personal municipal para levantar información sobre las familias afectadas. El recorrido identificó a 50 familias damnificadas en este sector, considerado vulnerable ante inundaciones. Las instituciones recopilaron sus necesidades con el objetivo de gestionar asistencia humanitaria. Además, verificaron afectaciones en la comuna Ayampe.

Esmeraldas mantiene vigilancia sobre varios ríos

La provincia de Esmeraldas también reportó desbordamientos. Según el informe de la SNGR, con corte a las 23:00 del domingo 27 de septiembre, tres ríos se desbordaron en el cantón Eloy Alfaro. Se trata de los ríos Pambil, Cayapas y Onzole.

Estos afluentes superaron sus niveles habituales debido a las precipitaciones registradas durante los últimos días. El reporte también señala que los ríos Esmeraldas, Blanco, Quinindé y Viche mantienen una tendencia al aumento de sus niveles.

Para este lunes 28 de septiembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) no pronosticó lluvias en Esmeraldas. Sin embargo, la institución prevé un cielo principalmente nublado en la provincia.

La situación de los ríos mantiene la atención de las autoridades, debido a que algunos cauces continúan con niveles elevados. El seguimiento se concentra en las zonas cercanas a los afluentes que presentan desbordamientos o incrementos en su nivel.

Balao reporta traslado de familias y descenso del agua

En Balao, provincia del Guayas, las lluvias también provocaron inundaciones en varios sectores. En la ciudadela Las Madres, aproximadamente 100 familias dejaron sus viviendas y se trasladaron a casas de familiares o de otras personas que les ofrecieron acogida.

Mientras tanto, los sectores Cien Familias y 28 de Mayo registraron un descenso en los niveles de agua. El reporte de las autoridades señala que actualmente no existe ingreso de agua a las viviendas. Sin embargo, las instituciones mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas afectaciones.

La Prefectura del Guayas movilizó maquinaria para limpiar canales y entregó 400 kits de ayuda humanitaria. Las autoridades también mantienen acciones de vigilancia en otros cantones de la provincia, entre ellos Naranjal y Milagro.

A escala nacional, la SNGR contabilizó 133 emergencias relacionadas con las lluvias hasta el 27 de septiembre. De ese total, 64 ya fueron cerradas y 69 permanecían abiertas. Los eventos corresponden principalmente a inundaciones, deslizamientos y vendavales.

El reporte nacional identificó siete ríos desbordados y otros 25 que muestran una tendencia al incremento de sus niveles en distintas provincias. Los desbordamientos también alcanzaron a Guayas y Manabí.

En Guayas constan los ríos Amarillo y El Chorrón entre los afluentes desbordados. En Manabí aparecen nuevamente los ríos Buena Vista y Ayampe, ambos ubicados en el cantón Puerto López.

Otros ríos mantienen niveles ascendentes en Los Ríos, Guayas, Manabí, Azuay, Cañar y El Oro. Entre ellos están los ríos Daule, Vinces, Quevedo, Catarama, Bulu Bulu, Chico y Piedras. Las autoridades continúan con el seguimiento de las zonas ubicadas cerca de estos cauces.

#DESBORDAMIENTOCUERPOSHÍDRICOS | Monitoreo nacional 28 de septiembre 2026, con corte a las 07:00



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene monitoreo permanente. pic.twitter.com/Ns2QpXnCCh — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) September 28, 2026

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