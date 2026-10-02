Inundaciones en Muisne afectan viviendas y vías tras fuertes lluvias en Ecuador

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en sectores del cantón Muisne, en Esmeraldas, este 2 de octubre de 2026. El desbordamiento de un estero en San José de Chamanga y del río Salima dejó viviendas y vías anegadas, además de afectaciones a varias familias, según información del ECU 911.

Las alertas se recibieron durante la mañana. Personal de Gestión de Riesgos, del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Nacional fue movilizado para atender los eventos y dar seguimiento a la situación en las zonas afectadas.

Un estero se desbordó en San José de Chamanga

A las 08:46, la central de emergencias recibió una alerta por inundaciones en el recinto La Florida, perteneciente a la parroquia San José de Chamanga, al sur de Muisne.

#MONITOREOLLUVIAS | Monitoreo nacional 02 de octubre 2026, con corte a las 09:00



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene seguimiento permanente en territorio. pic.twitter.com/InVhSvFW0h — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 2, 2026

En esa comunidad, el desbordamiento de un estero provocó el ingreso de agua a viviendas y dejó vías anegadas.

El ECU 911 coordinó la movilización de personal de Gestión de Riesgos para realizar una inspección técnica. También se dispuso el desplazamiento de policías y bomberos para brindar asistencia y mantener el seguimiento del evento.

Tres comunidades afectadas por el río Salima

Una segunda alerta se registró a las 11:10 en la cabecera parroquial de Salima. El desbordamiento del río del mismo nombre provocó inundaciones en las comunidades de La Florida, Boca de Tigua y Piedra Fina, con afectaciones a varias familias.

Según el reporte, personal de Gestión de Riesgos, bomberos y policías mantiene la vigilancia sobre la evolución de las inundaciones. El documento no precisa el número de familias ni de viviendas afectadas.

Ante las lluvias intensas, el ECU 911 recomendó evitar acercarse a ríos o esteros que presenten un incremento de caudal, consultar los canales oficiales y reportar las emergencias al 911.

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