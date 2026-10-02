Inamhi advierte lluvias intensas, tormentas y riesgo de inundaciones en Ecuador

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia meteorológica en la que alerta lluvias de fuerte intensidad desde hoy viernes, 2 de octubre de 2026.

La advertencia meteorológica N.º 77 menciona que las lluvias de moderada y fuerte intensidad, acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, afectarán al Litoral y a las cordilleras occidental y oriental.

¿Qué zonas tendrán lluvias de mayor intensidad?

La alerta está vigente desde las 15:00 del 1 de octubre hasta las 10:00 del 5 de octubre de 2026. Los períodos con lluvias más intensas se concentran entre la tarde del 2 y la madrugada del 3 de octubre, así como entre la noche del 3 de octubre y la madrugada del 4 de octubre.

En la región Litoral se prevé mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y ciertas zonas de Manabí y El Oro.

En la región Interandina, las precipitaciones tendrán mayor intensidad en Pichincha y en zonas occidentales de Imbabura, Cotopaxi, Azuay y Loja.

Para la Amazonía se contemplan eventos ocasionales de moderada y puntual fuerte intensidad en Sucumbíos, Napo, Pastaza y Morona Santiago.

La advertencia establece niveles de precipitación diaria que, en la categoría muy alta, están entre 42 y 80 milímetros por día en el Litoral; entre 28 y 40 milímetros en la región Interandina; y entre 55 y 80 milímetros en la Amazonía.

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advertencia meteorológica.

Advierten riesgo de crecidas y deslizamientos

Entre los posibles efectos de las condiciones meteorológicas consta la acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. Las vías también podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla.

La advertencia contempla además descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte durante las tormentas.

También se señala riesgo de crecidas de cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, Guayas y El Oro, así como en la cordillera occidental de Cañar, Azuay, Loja y Pichincha. Los mapas identifican zonas de probables deslizamientos y/o crecidas de ríos.

Factores asociados a las lluvias

Entre los principales factores asociados al evento previsto constan la divergencia de vientos en niveles altos, el aporte de humedad, la convergencia de vientos en niveles bajos facilitada por el sistema de baja presión denominado Vaguada Monzónica y las elevadas temperaturas de la superficie del mar por el desarrollo del evento cálido El Niño.

En la Amazonía se suman el transporte eventual de humedad en niveles medios y el remanente de sistemas fríos.

Inamhi alerta días de lluvias intensas en Ecuador; preguntas frecuentes



❓ ¿Hasta cuándo estará vigente la alerta del Inamhi por lluvias en Ecuador? La Advertencia Meteorológica N.° 77 estará vigente hasta las 10:00 del lunes 5 de octubre de 2026.

El Inamhi prevé lluvias de moderada y fuerte intensidad, tormentas y ráfagas de viento en distintas zonas del país. Los períodos de mayor intensidad se concentrarán entre la tarde del 2 y la madrugada del 3 de octubre, y entre la noche del 3 y la madrugada del 4. ❓ ¿Qué provincias tendrán las lluvias más intensas según el Inamhi? En el Litoral, las lluvias más intensas se esperan en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas y zonas de Manabí y El Oro. En la Sierra, el mayor impacto se prevé en Pichincha y sectores occidentales de Imbabura, Cotopaxi, Azuay y Loja.

En la Amazonía también se esperan lluvias moderadas y episodios puntuales de fuerte intensidad en Sucumbíos, Napo, Pastaza y Morona Santiago. ❓ ¿Cuánta lluvia podría caer durante la alerta meteorológica en Ecuador? Las precipitaciones diarias podrían alcanzar niveles de 42 a 80 milímetros en el Litoral, 28 a 40 milímetros en la región Interandina y 55 a 80 milímetros en la Amazonía.

Estos valores corresponden a la categoría de precipitación muy alta contemplada en la advertencia. La intensidad y acumulación de lluvia pueden variar según la zona. ❓ ¿Qué riesgos provocarán las fuertes lluvias en Ecuador? El Inamhi advierte sobre posibles inundaciones, acumulación de agua, crecidas de ríos, deslizamientos, caída de árboles, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Las condiciones podrían afectar viviendas, negocios, caminos y vías susceptibles. También existe riesgo de crecidas de cuerpos de agua en sectores de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, Guayas y El Oro, entre otras zonas. ❓ ¿Qué factores están provocando el aumento de las lluvias en Ecuador? El escenario está asociado a la presencia de humedad, la circulación de vientos y sistemas atmosféricos como la Vaguada Monzónica, además de las temperaturas elevadas del mar relacionadas con el desarrollo de El Niño.

En la Amazonía también intervienen el transporte de humedad en niveles medios y el remanente de sistemas fríos. El Inamhi mantiene monitoreo de las condiciones meteorológicas y emite advertencias ante posibles eventos adversos.

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