El mar frente a Ecuador y Perú subió a 28 grados y las lluvias de El Niño llegaron antes

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Oceanógrafos y meteorólogos coinciden en que efectivamente las lluvias e inundaciones que se presentan actualmente en Ecuador y Perú son un efecto del fenómeno de El Niño, que comenzó a detectarse desde marzo de 2026.

Sin embargo, dos factores relacionados con el evento climático influyen en el adelanto de las precipitaciones y en su intensidad.

¿Por qué se adelantaron las lluvias en Ecuador?

Rina Gabriel Valverde, oceanógrafa y vocera del Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño de Perú (Enfen), explica el primero de los factores de El Niño que adelantaron las precipitaciones. Ella dice que en las dos últimas semanas se identificó un incremento rápido de las temperaturas superficiales del mar en la región El Niño 1+2, es decir, frente a las costas de Ecuador y del norte de Perú. Es decir,

Inicialmente, estas temperaturas -para esta época- deberían presentarse más hacia el norte, frente a Colombia, y estar entre los 24 grados. Sin embargo, se ubicaron frente a los dos países vecinos y subieron a 28 grados. Con estas temperaturas el mar estuvo listo para inyectar más humedad hacia la atmósfera.

“Este calentamiento rápido en estas dos últimas semanas está favoreciendo que el mar genere más humedad a la atmósfera, la cual propicia estos eventos puntuales (lluvias) en Tumbes, que es el norte del Perú, y en Ecuador”, comenta la oceanógrafa peruana.

Ella aclara que ese calentamiento específico en la zona de El Niño 1+2 la conocen como Niño Costero.

Este incremento rápido, mucho mayor en relación con agosto, alcanza anomalías que tienen una categoría de extraordinarias, “que es la magnitud máxima por la cual nosotros clasificamos el calentamiento en esta región frente a Ecuador y Perú”.

Ella dice que es extraordinaria por el aumento de entre 26 y 28 grados, sobre todo en Ecuador donde debería estar entre los 21 y 24 grados. Este alto nivel de calentamiento inyecta más humedad a la atmósfera, se satura y llueve más de lo usual.

Lo mismo sucede en Perú, ya que tampoco es temporada de lluvias, sin embargo, está lloviendo en Tumbes, que limita con Ecuador, en el sur.

Las anomalías del calentamiento del mar en Ecuador

Bolívar Erazo, hidrólogo y exdirector del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), da una explicación sobre las temperaturas en su cuenta Climattic_org. “Este 2026 (hasta el 28 de septiembre) las anomalías de calentamiento diario no han dejado de aumentar. Esta es una gran cantidad de energía en forma de calor, que evapora una inmensa cantidad de agua que puede inestabilizar la atmósfera para producir lluvia”.

El experto escribe que en los eventos de el Niño de 1997 y 2023, el exceso de temperatura en el Pacífico 1+2 (El Niño 1+2), ya presentaba descensos desde mediados de agosto, lo cual no ocurre en 2026.

El segundo factor de las lluvias anticipadas en Ecuador por El Niño

La oceanógrafa Sonia Recalde, del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada de Ecuador (Inocar) explica que el invierno prematuro e intenso también se relaciona con el desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que es un cinturón de generación de lluvias.

Según la experta, la ZCIT tiene un desplazamiento anual estacional. En la época fría normal de la costa de Ecuador (de mayo a noviembre) se ubica en Centroamérica y luego se traslada hacia el sur, más cerca de las costas ecuatorianas. Actualmente, esa zona de nubes está alrededor de Colombia y se ha observado “un desprendimiento” (de esas nubes) por efecto de las aguas cálidas. “Hay un flujo de calor que genera la confección de nubes y las precipitaciones”, enfatiza.

El exdirector del Inamhi expresa que los sistemas atmosféricos ya inician su activación, en referencia a la ZCIT y la define así: “es una banda de nubes convectivas que está alrededor del planeta”.

Luego del 22 y 23 de septiembre, con el cambio de estación hacia el otoño en el hemisferio norte, la ZCIT comenzó desplazarse desde Colombia hacia Ecuador. Así, “ha empezado a establecerse un acoplamiento entre el océano cálido y la atmósfera”.

A partir de entonces, se producen lluvias producto de la energía del océano, evaporación y cantidad de humedad desde la ZCIT que influye en el norte de la costa de Ecuador. Aunque, también hay desprendimientos (lluvias) que tienen influencia hasta el centro y sur de la región costera del Ecuador.

Por esa razón, hay una mayor influencia de las lluvias sobre la zona norte de Ecuador, como Esmeraldas y Manabí, dos de las provincias afectadas por las inundaciones. Las otras son Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Un mar más cálido de lo normal por El Niño

La oceanógrafa del Inocar comenta que les preocupa el calentamiento del mar en la profundidad, técnicamente llamada termoclina (columnas de agua), ya que está más allá de los 100 metros en todo el océano Pacífico.

La temperatura en esa columna es mayor a 20 grados, específicamente está entre 24 y 28 grados.

La experta del Enfen de Perú refuerza esta información. Por ejemplo, en Tumbes y Piura, el calentamiento alcanza hasta los 300 metros de profundidad, pero está concentrado entre los 50 y 100 metros. “Toda la columna de agua está caliente y tenemos temperaturas de 7 grados y llegando hasta 8, por encima de lo usual en esa profundidad”.

Es un indicador más alto frente a lo que tuvieron en El Niño de 1997-1998. Se registraron temperaturas de hasta 6 grados entre los 100 metros de profundidad. Su enfriamiento tomará tiempo, dice: “por más que activemos un ventilador no se va a enfriar fácilmente. Va a demorar en disiparse, porque el agua profunda está caliente”.

Este calentamiento en las profundidades está asociado a la llegada de varias ondas Kelvin desde el norte del Pacífico. Las ondas Kelvin son columnas de aguas que se desplazan hacia el sur, justo frente a Ecuador y el norte de Perú.

Este fenómeno también incrementa el nivel del mar, que en Ecuador se elevó hasta 40 centímetros, según los informes del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (Erfen).

Las dos expertas oceanográficas coinciden en que las altas temperaturas en el mar van a permanecer y van seguir generando lluvias prolongadas e intensas, sobre todo por la presencia de la estación lluviosa.

En el caso de Perú, las precipitaciones se extenderán desde el norte -que ya se registran- hacia la costa central con el incremento de la temperatura de 26 a 28 grados, que seguirá inyectando humedad. Hace dos semanas los técnicos pensaban que las lluvias comenzarían en noviembre, pero en el boletín del Enfen anunciaron que los aguaceros se adelantan para octubre.

Según Recalde, los modelos globales mencionan que este calentamiento va a estar hasta abril y mayo, y prácticamente se terminaría nuestra época de lluvia. “Eso no significa que nuestro periodo de lluvia no se vaya a alargar un poquito más”.

Ella recuerda que las lluvias en El Niño de 1997-1998 fueron generalizadas en todo Ecuador, aunque en la Amazonía la lluvia no fue tan intensa como en la Costa. Lo explica frente al posible estiaje que se pudiera presentar con El Niño 2026.

En el vecino país, Rina Gabriel Valverde prevé que la transición de El Niño en 2027 termine en junio, con el cambio de estación hacia el otoño.

Los récords de El Niño 2026

La técnica peruana expresa que El Niño 2026 ha batido récords en su país, como la temperatura ambiente en Tumbes. En esa locales se registraron 37.5 grados frente al promedio normal para esta época que son 28.6. Es el más alto valor con más de 9 grados de diferencia. En el evento de 1997-1998 el récord fue 36.5.

Allá, los técnicos analizaron meses atrás -cuenta Gabriel Valverde- que el actual fenómeno estaba evolucionando muy similar al del 97-98. Además, observaron que Ecuador ya tenía un clima más cálido de lo inusual desde marzo, con el calentamiento del mar que daba las alertas del inicio de El Niño.

Para Recalde está muy claro que El Niño 2026 tiene una marcada diferencia con otros eventos anteriores y ha quebrado todos los paradigmas.

Así está el fenómeno de El Niño en Ecuador

Preguntas frecuentes sobre la incidencia de El Niño en las lluvias de Ecuador