El Niño se fortalece en Ecuador y anticipa más lluvias en la Costa durante octubre

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial y frente a Ecuador. Así lo informó el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-Erfen) tras su reunión del 1 de octubre de 2026, en Santa Cruz, Galápagos. El organismo analizó las condiciones del océano, la atmósfera, el clima, los ríos y los recursos pesqueros durante la segunda quincena de septiembre.

El calentamiento del mar ya genera cambios en Ecuador. En septiembre aumentaron las lluvias en el Litoral, varios ríos superaron sus valores históricos y 13 303 personas resultaron impactadas por eventos asociados a precipitaciones. Para octubre, el CN-Erfen prevé lluvias sobre lo normal en la Costa y una mayor probabilidad de tormentas entre el 10 y el 15 de octubre.

El océano mantiene temperaturas elevadas

Al 23 de septiembre, la región Niño 1+2 registró 25,4 °C y una anomalía de +4,7 °C. En Niño 3.4, la temperatura llegó a 29,7 °C, con una anomalía de +3,1 °C. Niño 1+2 mantuvo anomalías superiores a +4 °C durante agosto y septiembre.

El calor también alcanzó capas profundas del océano. Las anomalías del nivel del mar llegaron a unos 45 centímetros en sectores del Pacífico centro-oriental, 40 centímetros alrededor de Galápagos y 35 centímetros frente a Ecuador. El Inocar registró entre 27 y 28,7 °C a 10 millas de la costa entre el 16 y 22 de septiembre. Esmeraldas presentó la temperatura más alta.

El Crucero Oceanográfico Regional CO-02-2026, con 31 estaciones analizadas, confirmó que el calentamiento se extiende bajo la superficie. Entre Galápagos y el continente, la temperatura superficial se acercó a 26,5 °C y la isoterma de 20 °C se ubicó entre 100 y 120 metros de profundidad. Esta estructura muestra una capa cálida profunda y una surgencia debilitada.

El océano también presenta cambios químicos y biológicos. Las aguas costeras registraron menos oxígeno y nutrientes en superficie. La clorofila-a se mantuvo generalmente por debajo de la normal, aunque La Libertad y Puerto Bolívar presentaron aumentos puntuales de diatomeas. En Galápagos, el biovolumen zooplanctónico fue bajo.

El calentamiento también modificó la pesca. Los desembarques de pinchagua aumentaron 102% en septiembre frente a agosto y los de botella cerca de 9%. La macarela cayó alrededor de 84% y apareció en zonas más alejadas de la costa.

La merluza pasó de unos 1 889 toneladas desembarcadas en marzo a menos de tres toneladas mensuales entre junio y septiembre. En cambio, el camarón pomada alcanzó un rendimiento de 7 864 libras por día y barco en septiembre. Estas condiciones favorecen su crecimiento, maduración y reproducción, aunque el efecto podría cambiar si continúa el calentamiento.

Septiembre dejó lluvias récord y octubre será más lluvioso

Durante septiembre aumentaron la humedad, la actividad convectiva y las precipitaciones en el Litoral. La combinación del océano cálido, presiones relativamente bajas, anomalías de viento y mayor humedad favoreció este comportamiento.

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) permaneció principalmente entre 4° y 6°N, aunque se ubicó algo más al sur de lo habitual. En los últimos 10 días del mes aumentó su influencia sobre el norte y centro del Litoral. La Oscilación Madden-Julian también se intensificó en fase 8 durante ese período.

Guayaquil registró en septiembre el mes de septiembre más lluvioso de toda la serie disponible desde 1961. La Concordia acumuló 149,5 milímetros en 24 horas el 14 de septiembre, un récord histórico para ese mes. Guayaquil, Milagro, Portoviejo y Chone también alcanzaron récords mensuales. Santa Rosa registró 36,2 °C.

La respuesta no fue igual en todo el país. Galápagos tuvo principalmente lluvias débiles, mientras sectores de la Sierra y Amazonía registraron precipitaciones normales o deficitarias.

Las lluvias también aumentaron los caudales. San Pablo, en Palmar, y Puyango superaron sus valores normales y máximos históricos durante distintos períodos de septiembre. A escala nacional se registraron 49 desbordamientos de cuerpos hídricos.

Hasta el 30 de septiembre, el Litoral acumuló 131 eventos asociados a lluvias en Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. Estos eventos impactaron a 13.303 personas. Además, se registraron cinco eventos asociados a oleajes, con 179 personas impactadas, y 19 inundaciones relacionadas con aguajes en Guayaquil, sin afectaciones a la población.

El Índice Ecuatoriano del Fenómeno El Niño (IEFEN) se mantiene en condición ACTIVO. Al 23 de septiembre alcanzó un valor de 6, con las anomalías térmicas de Niño 1+2 y Niño 3.4 en el máximo establecido para ambos componentes.

Para octubre, el CN-Erfen prevé precipitaciones sobre lo normal en el Litoral, especialmente entre el 10 y el 15 de octubre en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas. En sectores de la Sierra y Amazonía podrían presentarse condiciones normales o deficitarias.

Entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre existe una alta probabilidad de crecidas y desbordamientos en ríos del Litoral, principalmente en el centro y norte. También podrían producirse crecidas puntuales en ríos y quebradas de Pichincha, Bolívar y sectores occidentales de Azuay y Cañar.

El Niño se mantiene activo y fortalecido. Su evolución dependerá de la persistencia del calentamiento del Pacífico oriental y del comportamiento de la ZCIT, la MJO, los vientos y el transporte de humedad. El CN-ERFEN continuará con el monitoreo permanente del fenómeno.

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