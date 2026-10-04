Las exportaciones de Ecuador se enfrentan a El Niño y los cortes de luz tras el récord de 2025

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Las exportaciones de Ecuador llegan al último trimestre de 2026 con una expectativa de crecimiento menor frente al récord que tuvieron en 2025. Los exportadores se enfrentan a un escenario complicado para la producción nacional: el fenómeno de El Niño, las desconexiones eléctricas por el posible estiaje y la disminución de la demanda internacional.

Las exportaciones de Ecuador en 2026

En 2025, las exportaciones no petroleras no mineras de Ecuador batieron un récord en ventas: 25 202 millones de dólares, que significaron un incremento del 16% en valor frente a 2024.

Pero para este 2026 no se prevé tener récords, debido a que hay una desaceleración de la demanda internacional, dijo Xavier Rosero, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), durante la XVIII Convención de Exporttadores.

Por ello, las perspectivas al cierre de este año son prudentes. Cree que el crecimiento de las exportaciones va a ser mucho más conservador y de un solo dígito. Tal vez sea menor al 5%, ya que no contarán con los excelentes precios del cacao del año pasado.

Sin embargo, cree que hay oportunidades para posicionarse en los grandes mercados de consumo, que buscan socios que sean más fiables y con una producción estable a lo largo del tiempo, como Ecuador.

Rosero menciona a los sectores del camarón, cacao y flores, como casos de éxitos, por su mejora productiva, tecnificación, calidad de los insumos y bienes intermedios y desarrollo de productos con valor. Eso posiciona a Ecuador en segmentos donde los competidores todavía no llegan y diferencia a las exportaciones ecuatorianas en los mercados externos.

La expectativa es que a las exportaciones se sumen nuevos productos, como los servicios, un grupo que se está incorporando en oferta exportable de Ecuador. En el primer semestre del año generaron cerca de 60 millones de dólares solo en servicios de innovación, tecnología y profesionales.

Actualmente, la agricultura y agroindustria representan el 45% de las exportaciones, donde están el banano, flores, camarón, cacao y productos alimenticios; todos ellos son el 85% de las ventas externas y en 2025 impulsaron el récord de las exportaciones.

Más acuerdos comerciales para las exportaciones

Rosero cree que es importante acelerar la apertura de mercados con nuevos acuerdos comerciales para posicionar la oferta exportadora ecuatoriana. Pero, internamente, asegura que se deben corregir todos los desincentivos que son una sobrecarga para la actividad exportadora. Se refiere a las cargas tributaria, financiera, laboral y la excesiva tramitología. Sin esa sobrecarga, las exportaciones podrían crecer -al menos- 15% o 20% adicional.

Iván Ortiz, vicepresidente de Fedexpor, comenta que el sector tiene expectativas de que el reciente acuerdo comercial suscrito con Canadá entre en vigor lo más pronto posible. Este mercado consolidaría las exportaciones hacia Norteamérica, con un incremento de más de 600 millones de dólares, según las previsiones.

Igualmente, esperan los avances de las negociaciones con Japón, considerado un mercado de alto poder adquisitivo e importante para la oferta agroindustrial ecuatoriana. Según sus cálculos, el incremento de exportaciones ronda los 700 millones de dólares.

“Hay una expectativa de que estos mercados ayuden a potencializar las exportaciones en los próximos años y esa es la apuesta que como sector estamos impulsando”, comenta Ortiz.

El impacto de El Niño en las exportaciones ecuatorianas

Los sectores productivos de la Costa relacionados con la agricultura y agroindustria, e industrias conexas con la oferta alimenticia pudieran tener una mayor afectación por El Niño, indica Rosero.

Así que se realizan inversiones de mitigación para proteger la producción, dice Rosero, sin dar cifras porque aún no tienen datos consolidados. “No tenemos todavía afectaciones ni previsiones, porque estamos extremando las medidas para tratar de evitar que tengamos pérdidas”.

Al sector también le preocupa las vías de conexión entre perímetros de producción, centros de consolidación y los puertos, porque esos nodos de conexión vial podrían bloquearse y generar demoras en los productos perecibles con el riesgo de que se pierda la carga.

En este punto, los exportadores coordinan acciones con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Según Rosero, se estableció un cronograma para identificar cuáles son las acciones y planes de los gobiernos locales y central, junto con el sector privado, que se deben implementar en el transcurso de las próximas cuatro semanas para reducir al mínimo el impacto del fenómeno de El Niño.

El Niño provoca inundaciones en las plantaciones de cacao

La cosecha principal de cacao de este 2026 arrancó en septiembre en medio de las inundaciones, tras las fuertes lluvias que se registraron en las provincias donde están las plantaciones de este cultivo.

Iván Ontaneda, expresidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao), comenta que hay afectaciones en las provincias de Guayas, Los Ríos (Babahoyo y Montalvo) y la zonas bajas de Manabí.

La humedad va a afectar la calidad del cacao, por el aparecimiento del moho y enfermedades y “eso puede causar problemas en nuestras exportaciones”, dice Ontaneda.

Los efectos de El Niño en el cacao comenzaron mucho antes de las lluvias, debido a las variaciones climáticas de meses anteriores. En Ecuador, el 80% de este cultivo está en manos de los pequeños productores, que son los más afectados por las inundaciones y los efectos del fenómeno climático.

En Ecuador están cultivadas 600 000 hectáreas y el año pasado se exportaron 600 000 toneladas. Con ese panorama, Ontaneda proyecta que El Niño tendrá un impacto de 100 000 toneladas de cacao que se dejarán de producir. Pero, considera que la mayor afectación se sentirá en los primeros meses de 2027. Por lo tanto, “los mercados y los contratos que tenemos nos va a complicar mucho al sector exportador (…) es una tormenta perfecta que se está juntando”.

Hay incertidumbre para el sector, porque los otros dos grandes productores mundiales: Ghana y Costa de Marfil también atraviesan una grave sequía. Pese al escenario adverso, los precios internacionales de la tonelada de cacao se mantienen entre los 5 000 y 6 0000 dólares en los últimos meses.

Adicionalmente, en el mercado mundial de cacao hay un superávit de 300 000 toneladas, asegura Ontaneda. Esto significa que puede compensar la caída de la producción de los tres países.

Los productos perecibles son los más vulnerables a la desconexión eléctrica, que dispuso el Gobierno para garantizar el servicio de energía desde la represa Mazar y el complejo Paute.

El Presidente de Fedexpor comenta que desde 2025 y años anteriores las empresas incorporaron equipos de generación eléctrica de emergencia para sostener la cadena de frío de esos productores. Eso ha sido respaldo ante la actual situación, sin embargo, solo son un soporte que no garantiza toda la operación de las fábricas ante una desconexión continua o no programada, agrega.

Así que manifiesta que se debe tener una coordinación con las autoridades para minimizar el impacto, sobre todo de los productos perecibles a los que no se les puede cortar la cadena de frío.

Desde el sector exportador, el trabajo de mediano plazo es discutir cuáles van a ser las inversiones que necesitan hacer para incrementar la capacidad instalada de oferta de electricidad, porque el sector exportador en crecimiento va a demandar mayor energía. Según Rosero, en este momento están represados permisos y títulos habilitantes de las industrias que necesitan para terminar los programas de autogeneración completa hasta finales de año.

En el caso del sector cacaotero, hay 120 empresas exportadoras y manufactureras, además del encadenamiento productivo (con intermediarios, asociaciones y fincas) que usan electricidad y diésel para la producción de este cultivo.

Las exportaciones de Ecuador

Preguntas sobre las exportaciones de Ecuador y sus escenarios adversos