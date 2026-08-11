Exportaciones de Ecuador crecen 5,2% con impulso del camarón y petróleo entre enero y mayo de 2026

Las exportaciones de Ecuador alcanzaron 16 288 millones de dólares entre enero y mayo de 2026, un crecimiento del 5,2% frente al mismo período de 2025. El camarón y el petróleo estuvieron entre los productos que sostuvieron este desempeño, en un período en el que la economía también registró un aumento de las ventas no tradicionales y de las reservas internacionales, según cifras difundidas por el Gobierno.

El resultado supone 802 millones de dólares adicionales frente a los 15 486 millones exportados entre enero y mayo de 2025. Los datos oficiales muestran, además, diferencias importantes dentro de la canasta exportadora: los bienes no tradicionales no petroleros crecieron 17,5%, mientras las exportaciones petroleras aumentaron 16,4%.

Exportaciones de Ecuador crecen con camarón y petróleo

Los productos no tradicionales no petroleros pasaron de 4 490 millones de dólares entre enero y mayo de 2025 a 5 278 millones en el mismo período de 2026. Esto representa 788 millones adicionales y un incremento interanual del 17,5%, según el boletín gubernamental.

En paralelo, las exportaciones petroleras subieron de 3 483 millones a 4 054 millones de dólares, un crecimiento del 16,4%. Los datos del Banco Central del Ecuador (BCE) permiten añadir un elemento para entender este resultado: el incremento petrolero estuvo asociado a un aumento del 25% en el precio promedio del crudo ecuatoriano, que compensó una reducción del 6% en el volumen exportado.

El comportamiento cambia respecto de los primeros meses del año. Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones petroleras habían registrado una caída del 7%, mientras el camarón y la minería mostraban los mayores avances. Entre enero y marzo, el país había exportado 9 394 millones de dólares en total.

Camarón se mantiene entre los principales productos de exportación

Entre los productos que más aportaron a las ventas externas, el camarón alcanzó 3 891,75 millones de dólares entre enero y mayo, frente a 3 462,38 millones durante el mismo período de 2025. Esto equivale a un incremento interanual del 12,4%, según el cuadro de exportaciones incluido en el boletín oficial.

El petróleo crudo pasó de 3 182 millones a 3 780 millones de dólares, un aumento del 18,8%, mientras el banano avanzó de 1 797 millones a 1 925 millones, equivalente al 7,1%.

El mayor crecimiento porcentual entre los principales productos presentados por el Gobierno estuvo en los concentrados de plomo y cobre. Sus exportaciones aumentaron de 628 millones a 971 millones de dólares, un 54,6%. Otros productos mineros pasaron de 475 millones a 713 millones, con un incremento del 50,1%.

En conjunto, el Gobierno señala que el 69% de los productos que más contribuyen a las exportaciones registró variaciones interanuales positivas. Entre ellos constan camarón, petróleo crudo, banano, concentrados de plomo y cobre y otros productos mineros.

Para Alberto Burneo Acosta, editor de Análisis Semanal, el peso del camarón en las exportaciones explica también la importancia de las negociaciones comerciales para el sector, especialmente frente al arancel del 10% aplicado por Estados Unidos. “El camarón es el segundo producto de exportación del Ecuador”, señaló Burneo, quien destacó que su relevancia para el país justifica los esfuerzos para mejorar sus condiciones de acceso a ese mercado.

Burneo explicó que el impacto de esta actividad va más allá de las exportaciones, debido a los encadenamientos productivos que genera dentro de la economía. La producción camaronera demanda alimentos balanceados y servicios de logística y transporte, entre otras actividades vinculadas a su cadena. A su criterio, estos eslabones contribuyen a dinamizar la economía y muestran la competitividad alcanzada por el sector, que ha logrado consolidarse entre los principales productos de exportación del país.

El resultado contrasta con la caída registrada hasta abril

El crecimiento de las exportaciones totales ocurre en un escenario en el que algunos segmentos habían mostrado retrocesos durante los primeros meses del año.

Como se publicó en EL COMERCIO el 11 de junio de 2026, las exportaciones no petroleras y no mineras habían caído 4% entre enero y abril, al pasar de 8 195 millones de dólares en 2025 a 7 848 millones en 2026. En ese período, el sector acuícola y pesquero creció, pero la caída del cacao incidió en el resultado del segmento.

Los datos hasta mayo muestran una fotografía más amplia porque incorporan las exportaciones petroleras y mineras. El BCE reportó que las exportaciones totales llegaron a 16 288 millones de dólares en los primeros cinco meses y que la balanza comercial mantuvo un superávit de 2 144 millones. Ese saldo, sin embargo, fue 38% menor al registrado en igual período de 2025.

Reservas internacionales alcanzan 12 258 millones de dólares

El comportamiento del sector externo estuvo acompañado por un aumento de las reservas internacionales. Estas alcanzaron 12 258 millones de dólares en junio de 2026, frente a 8 409 millones un año antes, lo que representa un crecimiento del 45,8%, según el boletín gubernamental.

El documento oficial vincula este incremento con una mayor liquidez y respaldo para la dolarización. Las reservas internacionales son los activos externos líquidos administrados por el BCE y constituyen uno de los indicadores utilizados para evaluar la posición externa de una economía dolarizada.

En el sistema financiero, los depósitos de la banca privada llegaron a 63 481 millones de dólares, un incremento interanual del 11,6%. A su vez, el crédito productivo alcanzó 25 833 millones, con un crecimiento del 17,3% frente a junio de 2025.

Riesgo país bajó a 378 puntos en junio

El riesgo país también registró una reducción durante el primer semestre. En junio llegó a 378 puntos básicos, después de haber superado los 800 puntos en el mismo período de 2025, de acuerdo con el reporte oficial. Este indicador fluctúa diariamente y refleja la percepción de riesgo que los mercados asignan a la deuda soberana ecuatoriana.

Para Juan David Espinoza, docente de Business School de la UIDE, la reducción del riesgo país a 378 puntos significa que los mercados internacionales perciben un menor riesgo de que Ecuador incumpla sus obligaciones financieras.

En términos prácticos, mientras más bajo se ubica este indicador, menor es la prima adicional que los inversionistas exigen para asumir el riesgo de financiar al país, lo que puede mejorar las condiciones para que el Estado acceda a los mercados internacionales de deuda. El Banco Central define precisamente este indicador como una medida del riesgo asociado a invertir o prestar dinero a un país.

Espinoza explica que una disminución sostenida también puede tener efectos sobre las expectativas de inversión y financiamiento, debido a que transmite una señal de menor percepción de riesgo sobre la economía ecuatoriana. Sin embargo, advierte que el indicador es variable y no implica por sí solo que todos los problemas económicos estén resueltos: su evolución depende tanto de factores internos como de las condiciones de los mercados internacionales.

Las tasas referenciales también disminuyeron. La tasa activa pasó del 8,46% en junio de 2025 al 6,85% en junio de 2026, mientras la pasiva bajó del 6,56% al 5,29%. La cartera destinada a vivienda, en tanto, alcanzó 2 861 millones de dólares, un incremento interanual del 6,1%.

El desempeño exportador tendrá nuevos factores de seguimiento durante el segundo semestre. Entre ellos están las condiciones de acceso a Estados Unidos, principal destino de varios productos ecuatorianos, y la evolución de mercados como China. A finales de julio, Estados Unidos mantuvo un arancel del 10% para productos ecuatorianos, mientras China continúa como el principal mercado del camarón nacional.

Preguntas frecuentes sobre el crecimiento de las exportaciones de Ecuador:

❓ ¿Cuánto crecieron las exportaciones de Ecuador entre enero y mayo de 2026? Crecieron 5,2 % frente al mismo período de 2025.

Las exportaciones alcanzaron 16 288 millones de dólares entre enero y mayo de 2026, frente a 15 486 millones registrados en igual período de 2025. Esto representa 802 millones de dólares adicionales, según las cifras difundidas por el Gobierno. ❓ ¿Qué productos impulsaron el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas? Principalmente el camarón, el petróleo, el banano y varios productos mineros.

El camarón generó 3 891,75 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 12,4 %. El petróleo crudo aumentó 18,8 %, mientras que el banano creció 7,1 %. Los mayores incrementos porcentuales se registraron en los concentrados de plomo y cobre, con 54,6 %, y en otros productos mineros, con 50,1 %. ❓ ¿Por qué aumentaron las exportaciones petroleras si Ecuador vendió menos volumen? Porque subió el precio promedio del crudo ecuatoriano.

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), las exportaciones petroleras crecieron 16,4 % entre enero y mayo. El resultado estuvo relacionado con un incremento del 25 % en el precio promedio del petróleo ecuatoriano, que compensó una reducción del 6 % en el volumen exportado. ❓ ¿Cómo se comportaron las reservas internacionales durante este período? Alcanzaron 12 258 millones de dólares en junio de 2026.

Las reservas internacionales crecieron 45,8 % frente a junio de 2025, cuando se ubicaban en 8 409 millones de dólares. El boletín gubernamental relaciona este incremento con una mayor liquidez y respaldo para la dolarización. ❓ ¿Qué factores podrían influir en las exportaciones durante el segundo semestre de 2026? Las condiciones comerciales con Estados Unidos y la evolución de mercados como China.

Estados Unidos mantiene un arancel del 10 % para determinados productos ecuatorianos, mientras China continúa como el principal destino del camarón nacional. Además, la evolución de los precios internacionales del petróleo y de los productos mineros seguirá influyendo en el desempeño exportador del país.

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