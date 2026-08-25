Exportaciones de Ecuador crecen en el primer semestre de 2026, pero no todo llega igual al bolsillo

Ecuador exportó más durante el primer semestre de 2026, pero ese crecimiento no significa automáticamente más dinero en el bolsillo de las familias. Las exportaciones llegaron a 19 571 millones de dólares, 4% más que un año antes, mientras las importaciones alcanzaron 17 217 millones y crecieron 18%, según el reporte Expordata de agosto de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

El efecto para una persona común aparece cuando esos movimientos se convierten en producción, empleo, ingresos o cambios en los precios. Una mayor venta de camarón puede movilizar productores, procesadoras, transporte y servicios; mientras importar maquinaria y materias primas puede permitir que empresas locales produzcan más. Pero el reporte muestra una particularidad: Ecuador exportó 4% más volumen de productos no petroleros y no mineros, aunque recibió 5% menos dinero por ellos.

Exportaciones de Ecuador, camarón e importaciones llegan al bolsillo

La balanza comercial registró un superávit de 2 355 millones de dólares entre enero y junio. En términos sencillos, Ecuador recibió por sus exportaciones más dinero del que destinó a pagar importaciones.

Esto tiene especial importancia en una economía dolarizada. Las exportaciones son una vía de entrada de dólares y esos recursos pueden circular internamente cuando las empresas pagan trabajadores, compran a productores, contratan proveedores o realizan inversiones.

Fernando Larrea Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explica que el beneficio para los hogares aparece cuando una mayor actividad se traduce en producción y empleo. Para el consumidor, una mayor oferta de productos también puede ayudar a reducir presiones sobre los precios.

Es allí donde una cifra que parece lejana puede acercarse al bolsillo: a través de oportunidades laborales, ingresos y del precio que una familia termina pagando por bienes y servicios.

Ecuador vende más, pero recibe menos

Las exportaciones no petroleras y no mineras alcanzaron 11 994 millones de dólares, 5% menos que un año atrás. Sin embargo, el volumen enviado aumentó 4%, hasta 6,643 millones de toneladas.

Para entenderlo: es como si un negocio vendiera 104 cajas este año frente a 100 el anterior, pero terminara recibiendo 950 dólares en lugar de 1 000.

Eso importa porque las empresas necesitan ingresos para cubrir salarios, insumos e inversiones. Vender más productos y obtener menos dinero puede reducir sus márgenes si los costos no bajan al mismo ritmo. Esto podría limitar su capacidad para ampliar operaciones o contratar, aunque el reporte de Fedexpor no cuantifica un efecto específico sobre el empleo.

El camarón muestra cómo circula el dinero

El sector acuícola y pesquero exportó 5 819 millones de dólares, 18% más. El camarón generó 4 698 millones, con un incremento del 10% en valor y del 14% en volumen.

El beneficio no significa que esos millones lleguen directamente a las familias. El efecto puede producirse a través de la cadena que hace posible esas exportaciones: productores, plantas procesadoras, transporte, almacenamiento, logística y proveedores.

Juan David Espinosa, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), señala que el impacto del comercio sobre los hogares depende precisamente de su capacidad para traducirse en mayor producción, inversión y oportunidades laborales.

El cacao muestra la situación contraria. Sus exportaciones y elaborados alcanzaron 983 millones de dólares y cayeron 57% en valor y 11% en volumen. Menores ingresos externos pueden reducir el margen de productores y empresas para invertir o expandirse, aunque no implican automáticamente una caída equivalente del empleo.

Las importaciones al Ecuador crecieron un 18%

Las materias primas representaron el 31% de las importaciones, con 5 376 millones de dólares, mientras los bienes de capital alcanzaron 3 532 millones y concentraron otro 21%.

Es decir, más de la mitad correspondió a dos categorías estrechamente relacionadas con la actividad productiva. Una empresa puede importar maquinaria para ampliar una planta o comprar materias primas extranjeras para fabricar posteriormente un producto en Ecuador.

Espinosa explica que cuando las importaciones corresponden a maquinaria, tecnología o insumos productivos pueden aumentar la capacidad de producción. Si permiten producir más o reducir costos, el efecto puede trasladarse posteriormente a inversión, empleo, mayor oferta o precios más competitivos.

Los bienes de consumo, por su parte, alcanzaron 3 755 millones de dólares y crecieron 17%. Una mayor oferta de productos importados puede ofrecer más alternativas al consumidor y aumentar la competencia, aunque también representa un desafío para productores nacionales.

El comercio exterior se siente en empleo, ingresos y precios

Para una familia ecuatoriana, los miles de millones del comercio exterior terminan teniendo sentido cuando se traducen en tres elementos: empleo, ingresos y precios.

Más exportaciones pueden beneficiar si generan producción y contratación; las importaciones de maquinaria e insumos pueden impulsar inversión y productividad; y una mayor oferta puede contribuir a contener precios.

Pero el crecimiento comercial por sí solo no garantiza esos efectos. El primer semestre lo demuestra: Ecuador exportó más volumen de productos no petroleros y no mineros, pero recibió menos dinero.

Por eso, además de observar cuántas toneladas vende Ecuador, será clave seguir cuánto dinero generan esas exportaciones y cuánto de ese movimiento consigue convertirse en producción, inversión y empleo dentro del país. Allí es donde el comercio exterior deja las estadísticas y llega, finalmente, al bolsillo.

Preguntas frecuentes sobre exportaciones e importaciones de Ecuador:

❓ ¿Cuánto exportó Ecuador durante el primer semestre de 2026? Ecuador exportó 19 571 millones de dólares entre enero y junio de 2026.

Según el reporte Expordata de Fedexpor, las exportaciones crecieron 4% frente al mismo período de 2025. Las importaciones alcanzaron 17 217 millones de dólares y aumentaron 18%, dejando un superávit comercial de 2 355 millones. ❓ ¿Más exportaciones significan automáticamente más dinero para las familias? No. El efecto depende de que las ventas externas se traduzcan en producción, inversión, empleo e ingresos.

Los dólares generados por las exportaciones pueden circular dentro de Ecuador mediante salarios, compras a productores, contratación de proveedores e inversiones. Sin embargo, un aumento de las exportaciones por sí solo no garantiza una mejora inmediata en el bolsillo de los hogares. ❓ ¿Por qué Ecuador exportó más productos pero recibió menos dinero? Porque el volumen de las exportaciones no petroleras y no mineras creció 4%, mientras su valor cayó 5%.

Estas exportaciones sumaron 11 994 millones de dólares y alcanzaron 6,643 millones de toneladas. Esto muestra que vender una mayor cantidad de productos no necesariamente genera mayores ingresos si los precios obtenidos son menores. ❓ ¿Qué ocurrió con las exportaciones de camarón y cacao? El camarón creció, mientras el cacao y sus elaborados registraron una fuerte caída en valor.

El camarón generó 4 698 millones de dólares, 10% más en valor y 14% más en volumen. En contraste, el cacao y sus elaborados alcanzaron 983 millones, con una reducción del 57% en valor y del 11% en volumen. ❓ ¿Que Ecuador importe 18% más es negativo para la economía? No necesariamente, porque una parte importante de las importaciones corresponde a insumos y bienes utilizados para producir.

Las materias primas representaron 5 376 millones de dólares y los bienes de capital, 3 532 millones. Maquinaria, tecnología e insumos pueden ayudar a empresas ecuatorianas a producir más, invertir y mejorar su productividad. El impacto final dependerá de cómo ese movimiento se traduzca en empleo, ingresos y precios para los hogares.

Te recomendamos