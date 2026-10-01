Producir camarón en Ecuador sale más caro que en India, dice la Cámara de Acuacultura

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La Cámara Nacional de Acuacultura advirtió este 1 de octubre de 2026 que el incremento de la tarifa eléctrica, sumado al encarecimiento de combustibles y otros insumos, eleva los costos de producción de camarón y pone en riesgo la continuidad de empresas de la cadena.

Según el gremio, la presión no se limita a una reducción de los márgenes, sino que afecta la capacidad de las empresas para mantener sus operaciones y sostener empleos.

Sector advierte diferencias por las tarifas eléctricas

La Cámara señaló que el ajuste aplicado a consumidores de alto voltaje genera diferencias de costos entre empresas de una misma actividad, dependiendo de su categoría tarifaria. “No se trata únicamente de menores márgenes: está en juego la capacidad de seguir operando y sostener empleos”, indican en comunicado.

El gremio sostiene que los productores no pueden trasladar automáticamente cada nuevo costo al precio de venta debido a que compiten en mercados internacionales. Como referencia, indicó que productores de países como India acceden a energía más barata.

Además de la electricidad y los combustibles, la Cámara mencionó incrementos en los precios de la harina y el aceite de pescado, así como presiones sobre otros insumos agrícolas utilizados para producir alimento para camarón.

El gremio advirtió que los efectos se extienden a distintos segmentos de la cadena. El encarecimiento del alimento balanceado, el procesamiento y la refrigeración también presiona a empresas que no reciben directamente el aumento de la tarifa eléctrica.

Interrupciones eléctricas también preocupan al sector

La Cámara Nacional de Acuacultura alertó también sobre las consecuencias de las interrupciones del suministro eléctrico.

Según el gremio, los laboratorios y las fincas trabajan con animales vivos, mientras las plantas procesadoras y la logística necesitan mantener una cadena de frío continua. Por ello, sostiene que una desconexión prolongada puede provocar pérdidas que no se recuperan una vez restablecido el servicio.

Ante este escenario, la Cámara pidió que las decisiones relacionadas con las tarifas y el suministro consideren los impactos sobre la actividad y que exista un diálogo técnico con los sectores afectados.

También planteó trabajar sobre los criterios y condiciones de la revisión tarifaria anunciada para diciembre y planificar el suministro y las desconexiones considerando las necesidades y capacidad de respaldo de cada eslabón de la cadena.

“La continuidad de las empresas y del empleo no puede quedar fuera de las decisiones de política energética”, concluyen en el comunicado.

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