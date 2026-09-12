Ecuador rompe récord de exportaciones con camarón y petróleo ¿Llega al bolsillo de los ecuatorianos?

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

Las exportaciones de Ecuador alcanzaron un récord de 10 177 millones de dólares entre abril y junio de 2026, el valor trimestral más alto de la serie histórica. El crecimiento fue de 7% frente al mismo período de 2025 y de 8,3% respecto al primer trimestre, según el Banco Central del Ecuador (BCE). Detrás del máximo estuvieron principalmente el petróleo y el camarón, aunque las cifras del comercio exterior muestran que vender más al mundo no necesariamente se traduce de inmediato en mayor bienestar para los hogares.

La otra cara está en las compras al exterior. Las importaciones también rompieron un récord trimestral y llegaron a 9 407,2 millones de dólares, tras crecer 23,2% interanual. Como avanzaron mucho más rápido que las ventas externas, el superávit comercial quedó en 769,8 millones de dólares, 59% por debajo del registrado un año antes.

Exportaciones de Ecuador crecen con camarón y petróleo en el comercio exterior

El petróleo explica una parte importante del salto. Las ventas petroleras alcanzaron 2 832,5 millones de dólares, 36,9% más que entre abril y junio de 2025. Sin embargo, Ecuador no consiguió ese crecimiento porque enviara más crudo: el volumen exportado cayó 9,8%. Lo que cambió fue el precio promedio del barril ecuatoriano, que aumentó 51,9% y llegó a 87,1 dólares.

Para Valeria Romero, docente de Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), ese comportamiento genera mayores ingresos para el país, pero también evidencia la exposición de la economía a precios internacionales que Ecuador no controla. Un aumento del crudo puede elevar temporalmente el valor exportado aun cuando el país coloque menos barriles.

El camarón, en cambio, alcanzó un récord de 2 554,4 millones de dólares y creció 7,9% interanual, favorecido por una mayor demanda de China y Estados Unidos. Romero explica que este sector puede trasladar con mayor amplitud el crecimiento hacia la economía local, porque alrededor de su producción funcionan actividades de procesamiento, transporte, logística y provisión de insumos.

El récord no llegó por igual a todos los productos

El contraste está en el cacao y sus elaborados. Sus exportaciones disminuyeron 54,9% frente al segundo trimestre de 2025, luego de la corrección de los precios internacionales tras los máximos de 2024 y 2025. El dato muestra por qué un récord general de ventas externas puede convivir con realidades muy distintas entre sectores productivos.

Fernando Larrea Estrada, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, considera que la balanza comercial positiva confirma la capacidad exportadora del país, pero plantea un desafío: avanzar hacia productos con mayor valor agregado y reducir la dependencia de materias primas tradicionales como petróleo, camarón, cacao y banano.

La concentración también aparece en los mercados. Estados Unidos recibió el 22,4% de las exportaciones, seguido por China, con 18,6%, y Panamá, con 18%. En las importaciones, Estados Unidos y China concentraron 35,8% y 24,3%, respectivamente.

El peso estadounidense ya había cobrado relevancia en la agenda comercial. El 17 de agosto de 2026, este Medio detalló el crecimiento de las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos y la importancia de ese mercado para alimentos, manufacturas, frutas, atunes y conservas.

Importaciones crecen más rápido y reducen el superávit

El dato que aterriza el récord al bolsillo está en las importaciones. Las compras de combustibles y lubricantes aumentaron 71,4%. Romero advierte que un incremento fuerte en ese componente puede trasladarse hacia costos de transporte y producción y, eventualmente, alcanzar los precios que pagan los consumidores.

Por eso, para la docente, el desempeño del comercio exterior debe medirse también por su capacidad para generar empleo, salarios, inversión y producción nacional. Larrea coincide en la necesidad de transformar más productos dentro de Ecuador, de modo que una mayor proporción del valor generado antes de exportar permanezca en la economía nacional.

El segundo trimestre deja así dos velocidades: Ecuador nunca había exportado ni importado tanto en un trimestre, pero el margen entre ambos flujos se redujo. El siguiente desafío será observar si el récord de exportaciones logra sostenerse y cuánto de esos ingresos consigue trasladarse hacia actividad productiva, empleo y consumo dentro del país.

Preguntas frecuentes sobre el récord de exportaciones de Ecuador:

❓ ¿Cuánto exportó Ecuador durante el segundo trimestre de 2026? Ecuador exportó 10 177 millones de dólares, el valor trimestral más alto de la serie histórica.

Las exportaciones entre abril y junio crecieron 7 % frente al mismo período de 2025 y 8,3 % respecto al primer trimestre de 2026, según el Banco Central del Ecuador. ❓ ¿Qué productos impulsaron el récord de exportaciones? El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el petróleo y el camarón.

Las exportaciones petroleras alcanzaron 2 832,5 millones de dólares, mientras el camarón llegó al récord de 2 554,4 millones. En contraste, las ventas externas de cacao y elaborados disminuyeron 54,9 % interanual. ❓ ¿Ecuador exportó más petróleo porque vendió más barriles? No. El volumen de petróleo exportado cayó 9,8 %, pero aumentó considerablemente su precio.

El precio promedio del barril ecuatoriano subió 51,9 % y alcanzó 87,1 dólares. Esto permitió que el valor de las exportaciones petroleras creciera 36,9 % pese a que Ecuador colocó menos crudo en el exterior. ❓ ¿Por qué cayó el superávit comercial si las exportaciones alcanzaron un récord? Porque las importaciones crecieron mucho más rápido que las exportaciones.

Las compras al exterior alcanzaron un récord de 9 407,2 millones de dólares y aumentaron 23,2 % interanual. Como resultado, el superávit comercial quedó en 769,8 millones, un 59 % menos que un año antes. ❓ ¿El récord de exportaciones significa automáticamente más bienestar para los hogares? No. El beneficio dependerá de cuánto de esos ingresos se transforme en empleo, salarios, inversión y producción nacional.

Un mayor nivel de exportaciones puede dinamizar actividades como transporte, logística, procesamiento y provisión de insumos. Sin embargo, el impacto sobre las familias no es inmediato ni uniforme y también debe considerarse el fuerte crecimiento de las importaciones, especialmente de combustibles y lubricantes.

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