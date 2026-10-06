Lluvias y tormentas marcarán el clima en varias regiones de Ecuador hasta el 9 de octubre

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió el pronóstico del clima para Ecuador entre el 5 y el 9 de octubre. El reporte contempla las condiciones previstas para las regiones Litoral, Insular, Interandina y Amazónica.

Las lluvias tendrán mayor presencia en varias zonas del país durante estos días. El Inamhi también prevé temperaturas altas y precipitaciones ocasionales en determinados sectores. En algunas regiones, los eventos más relevantes podrían intensificarse desde el miércoles 7 y jueves 8 de octubre.

Lluvias y tormentas marcarán el clima en el Litoral

En la región Litoral continuarán las lluvias de moderada y fuerte intensidad. El pronóstico incluye a Esmeraldas, Santo Domingo, el interior de Manabí, Los Ríos, Guayas y el interior de El Oro.

El Inamhi señala que los eventos más relevantes podrían aparecer de manera gradual desde la tarde del miércoles 7 de octubre. Estas condiciones estarán acompañadas de tormentas y ráfagas de viento.

En la región Insular, el pronóstico contempla altas temperaturas durante el día. También se esperan lloviznas aisladas en el norte de las islas.

La combinación de temperaturas elevadas y precipitaciones marcará las condiciones meteorológicas en estos territorios durante el período analizado por el instituto.

Así estará el clima en la Sierra y Amazonía

En la región Interandina, el Inamhi prevé un mayor énfasis de precipitaciones en forma de lluvias y chubascos en las provincias del norte y sur. El pronóstico señala especialmente a Pichincha, Bolívar y Loja.

También se esperan lluvias y chubascos en zonas occidentales de Cotopaxi, Cañar y Azuay. Estas condiciones tendrán mayor énfasis a partir del jueves 8 de octubre.

Para la región Amazónica, el pronóstico establece diferencias entre los primeros días y el cierre del período. Entre el 5 y el 7 de octubre se presentarán temperaturas muy altas. Además, habrá precipitaciones ocasionales en localidades cercanas a la cordillera oriental.

Sin embargo, las condiciones cambiarán entre el 8 y el 9 de octubre. Durante esos días, las precipitaciones tenderán a intensificarse en la zona norte y centro de la región.

El Inamhi difundió este pronóstico nacional para que la ciudadanía conozca las condiciones previstas y pueda tomar decisiones informadas frente al comportamiento del clima.

PRONÓSTICO NACIONAL Del 5 de octubre al 9 octubre , conoce el pronóstico para las diferentes regiones del país y toma decisiones informadas. 📲 Sigue al INAMHI en sus redes oficiales y mantente al día con la información meteorológica y las alertas que necesitas. https://t.co/XhPt6gR4bT — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 6, 2026

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