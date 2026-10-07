Así funcionará el Trolebús, la Ecovía y el Metro de Quito durante el feriado

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El transporte público municipal de Quito funcionará con horarios especiales durante el feriado por la Independencia de Guayaquil. Los cambios regirán entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre y alcanzarán al Trolebús, la Ecovía, sus rutas alimentadoras y el Metro de Quito.

La Alcaldía de Quito, mediante la Empresa de Pasajeros y la Empresa Pública Metropolitana Metro, definió una operación diferenciada para esos tres días. La planificación considera la demanda habitual de los feriados y los fines de semana. Los usuarios deberán tomar en cuenta los horarios y los circuitos que tendrán modificaciones antes de organizar sus desplazamientos por la ciudad.

Trolebús y Ecovía reducirán sus horarios durante el feriado

El viernes 9 y el sábado 10 de octubre, el Trolebús y la Ecovía funcionarán desde las 06:00 hasta las 21:00. En el caso de las rutas alimentadoras, el servicio se extenderá hasta las 21:30.

Para estas dos jornadas, el sistema contará con 123 unidades. El Trolebús tendrá 51 buses y la Ecovía dispondrá de 72.

El domingo 11 de octubre habrá una reducción adicional en el horario. Los servicios troncales funcionarán de 06:00 a 20:00, mientras que las rutas alimentadoras circularán hasta las 20:30. Ese día, la operación contará con 103 unidades: 40 buses del Trolebús y 63 de la Ecovía.

La operación también contempla cambios en algunos circuitos. Durante los tres días del feriado no funcionará el circuito C2 Morán Valverde–El Labrador del Trolebús.

En la Ecovía, el circuito E4 Quitumbe–Playón de La Marín no operará el viernes 9 ni el sábado 10 de octubre. Para el domingo 11, la Empresa de Pasajeros suspenderá los circuitos E1 Guamaní–De las Universidades y E2 Quitumbe–Río Coca.

El Metro tendrá horarios distintos cada día

El Metro de Quito también ajustará su operación durante el feriado. El viernes 9 de octubre prestará servicio de 07:00 a 22:00.

El sábado 10 de octubre ampliará su horario hasta las 23:00. Ese día, las estaciones funcionarán desde las 07:00.

Para el domingo 11 de octubre, el Metro retomará el horario de 07:00 a 22:00.

Con esta programación, el sistema municipal mantendrá opciones de transporte para las personas que permanezcan en Quito durante el feriado y para quienes necesiten movilizarse hacia diferentes sectores de la ciudad.

La Alcaldía recomienda planificar los viajes con anticipación y revisar los horarios de funcionamiento antes de salir. La sugerencia cobra especial importancia para quienes utilizan los circuitos que tendrán cambios durante el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre.

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