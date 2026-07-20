Un feriado se aproxima en Ecuador, ¿cuándo es?

El calendario de feriados en Ecuador se acerca a una nueva fecha de descanso. Aunque el último feriado nacional ocurrió el 24 de mayo y el próximo de alcance nacional llegará en agosto, Guayaquil vivirá antes una conmemoración que modificará la rutina de sus habitantes y dará paso a un fin de semana largo.

Conmemoración del aniversario de fundación de Guayaquil

La celebración corresponde al aniversario de fundación de Guayaquil, que se conmemora cada 25 de julio. En 2026, esta fecha coincide con un sábado, por lo que el feriado se trasladará al viernes 24 de julio. Como resultado, los habitantes de la ciudad disfrutarán de tres días consecutivos de descanso: viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de julio.

Actividades programadas para el feriado local

Este beneficio tendrá carácter exclusivamente local, es decir, solo se aplicará en Guayaquil y no en el resto del país. La fecha recuerda el proceso histórico de fundación de la ciudad, que comenzó el 15 de agosto de 1534. Diego de Almagro inició ese proceso, mientras que Francisco de Orellana concretó la fundación a orillas del río Guayas en 1538.

La Municipalidad de Guayaquil preparó una agenda repleta de actividades como conciertos, desfiles, ferias, conversatorios, exposiciones y carreras atléticas. Estas actividades buscan reunir a la ciudadanía durante las celebraciones por los 491 años de fundación.

Inicio de las Fiestas Julianas

Las Fiestas Julianas ya comenzaron y este es el calendario de feriados que resta en 2026. Las actividades conmemorativas arrancaron con el pregón cívico “Esto es Guayaquil”, evento que reunió a estudiantes de varias instituciones educativas. Durante la jornada hubo presentaciones musicales como tambores, clarinetes y liras.

Tahiz Panus, directora municipal de Turismo y Eventos Especiales, señaló que las festividades podrían generar una recaudación superior a 6,7 millones de dólares. Además, informó que durante este mes se desarrollarán más de 200 eventos, incluyendo el desfile de carros alegóricos programado para el 24 de julio.

Calendario restante de feriados en Ecuador

Una vez concluya el feriado local por la fundación de Guayaquil, el calendario continuará con fechas nacionales y dos feriados locales. Los feriados restantes en el año son:

El Primer Grito de Independencia: lunes 10 de agosto.

La Independencia de Guayaquil: viernes 9 de octubre.

El Día de los Difuntos: lunes 2 de noviembre.

La Independencia de Cuenca: martes 3 de noviembre.

Navidad: viernes 25 de diciembre.

La Fundación de Quito: lunes 7 de diciembre (feriado exclusivo para la capital).

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