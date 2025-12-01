Quito inició diciembre de 2025 con un feriado definido por la Fundación de la ciudad. El calendario local marca un descanso de tres días, conforme a la Ley de Feriados.

¿Cuándo es feriado en Quito?

La fecha oficial de la fundación, el 6 de diciembre, cae en sábado en 2025. Por esta razón, el descanso se traslada al viernes 5 y se une al fin de semana.

De esta manera, Quito tendrá feriado el 5, 6 y 7 de diciembre, días que no serán recuperables por tratarse de la conmemoración local.

Este feriado marca el cierre de las festividades por los 491 años de la ciudad y se convierte en el último descanso local del año para la capital.

Navidad sin puente en todo el país

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, confirmó que el feriado de Navidad se mantiene únicamente el jueves 25 de diciembre. El Gobierno descartó un puente para esa semana y ratificó un solo día de descanso.

Año Nuevo tendrá un puente nacional

La primera semana de 2026 sí contará con un ajuste. El país tendrá un descanso del jueves 1 al domingo 4 de enero.

El Ejecutivo incorporó el viernes 2 de enero al feriado, pese a que ese día no consta en la ley como descanso obligatorio.

El 2 de enero será recuperable. Cada trabajador deberá acordar con su empleador cómo reponer las horas no laboradas: una hora adicional en los días posteriores, recuperar la jornada completa cuando la empresa lo determine o cargar ese tiempo a vacaciones.

Este tipo de feriados solo se establecen mediante decreto presidencial, documento que aún no aparece en el portal oficial.

Otros feriados locales de diciembre en Ecuador

Varias ciudades también ajustaron sus celebraciones para completar fines de semana largos:

Fundación de Loja: 8 de diciembre, descanso el lunes.

8 de diciembre, descanso el lunes. Cantonización de Valencia: 13 de diciembre, descanso adelantado al viernes 12.

13 de diciembre, descanso adelantado al viernes 12. Cantonización de Baños: 16 de diciembre, descanso trasladado al lunes 15.

16 de diciembre, descanso trasladado al lunes 15. Cantonización de Guano: 20 de diciembre, descanso al viernes 19.

20 de diciembre, descanso al viernes 19. Cantonización de Salinas: 22 de diciembre, descanso el lunes.