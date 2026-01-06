Ecuador define el calendario oficial de feriados nacionales para 2026

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El Viceministerio de Turismo publicó el calendario oficial de feriados nacionales que regirá en Ecuador durante 2026. El primer feriado nacional fue el 1 de enero de 2026, que se extendió hasta el domingo 4 de enero por Año Nuevo. El documento fija las fechas de descanso obligatorio, define los días que se trasladarán para formar fines de semana largos y facilita la planificación turística, laboral y académica para el próximo año.

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Calendario oficial de feriados nacionales para 2026 en Ecuador

El calendario oficial establece los feriados nacionales que regirán en Ecuador entre 2025 y 2030. Conforme a la Ley de Feriados y a la normativa vigente, el país contará cada año con 11 días de descanso obligatorio por feriados nacionales y un día de feriado local, para un total de 12 días de asueto. Estas fechas no son recuperables y se aplican tanto al sector público como al privado.

El documento también especifica qué celebraciones se trasladarán al viernes o lunes más cercano, con el fin de fortalecer la actividad turística y ordenar la planificación laboral. Además, detalla el tratamiento de los feriados que coinciden con fines de semana, según las disposiciones establecidas en la ley.

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Feriados nacionales 2026

Año Nuevo: jueves 1 de enero. (El presidente Daniel Noboa le sumó el viernes 2 de enero a este feriado)

Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero.

Viernes Santo: viernes 3 de abril.

Día del Trabajo: viernes 1 de mayo.

Batalla de Pichincha: Domingo 24 de mayo, que se traslada al lunes 25 de mayo.

Primer Grito de la Independencia: lunes 10 de agosto.

Independencia de Guayaquil: viernes 9 de octubre.

Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca: lunes 2 de noviembre y martes 3 de noviembre.

Navidad: viernes 25 de diciembre.

A este listado hay que sumarle el feriado de cada localidad, por ejemplo, en Quito se celebra la fundación de la ciudad el 6 de diciembre de cada año.

Revise el calendario de feriados hasta 2030

Información externa: Viceministerio de Turismo

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