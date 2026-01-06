Ecuador define el calendario oficial de feriados nacionales para 2026

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El Viceministerio de Turismo publicó el calendario oficial de feriados nacionales que regirá en Ecuador durante 2026. El primer feriado nacional fue el 1 de enero de 2026, que se extendió hasta el domingo 4 de enero por Año Nuevo. El documento fija las fechas de descanso obligatorio, define los días que se trasladarán para formar fines de semana largos y facilita la planificación turística, laboral y académica para el próximo año.
El calendario oficial establece los feriados nacionales que regirán en Ecuador entre 2025 y 2030. Conforme a la Ley de Feriados y a la normativa vigente, el país contará cada año con 11 días de descanso obligatorio por feriados nacionales y un día de feriado local, para un total de 12 días de asueto. Estas fechas no son recuperables y se aplican tanto al sector público como al privado.
El documento también especifica qué celebraciones se trasladarán al viernes o lunes más cercano, con el fin de fortalecer la actividad turística y ordenar la planificación laboral. Además, detalla el tratamiento de los feriados que coinciden con fines de semana, según las disposiciones establecidas en la ley.
A este listado hay que sumarle el feriado de cada localidad, por ejemplo, en Quito se celebra la fundación de la ciudad el 6 de diciembre de cada año.
Información externa: Viceministerio de Turismo
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