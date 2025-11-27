Ecuador está próximo al último feriado del año y le seguirá el primer asueto de 2026; sin embargo, en el país hay expectativa sobre la posibilidad de que existan puentes que alarguen estos días de descanso. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, despejó las dudas este jueves 27 de noviembre.

Harold Burbano confirma un puente en feriado de Año Nuevo

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, se refirió este jueves 27 de noviembre a los feriados de Navidad y Año Nuevo y la decisión que tomó el Gobierno.

Burbano dijo en una entrevista en Notimundo, que este anuncio ha generado expectativa en la ciudadanía y ya puede difundir la decisión.

“El feriado de Navidad queda exclusivamente el día 25, no vamos a hacer puente ese esa semana, pero la siguiente semana sí vamos a hacer un puente de feriado entre el 1 y el 4 de enero para fin de año”, dijo Burbano.

“Ese día, que sería el viernes que no es feriado conforme a la ley, será recuperable en relación a un acuerdo entre las partes, es decir, el trabajador con el empleado”, aclaró el Ministro.

El Gobierno se planteaba esta posibilidad con el objetivo de dinamizar no solo la economía, sino también la unión familiar, el trabajo.

Gobierno creó expectativa

Ante las inquietudes de la ciudadanía, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, anticipó en días anteriores que hay la “voluntad del Gobierno” para decretar los puentes vacacionales.

El funcionario indicó que se analizaba “generar los dos puentes en estos feriados de fin de año”.

“La decisión no está tomada, pero hay la voluntad del Gobierno, hay una alta posibilidad, depende del Presidente”, mencionó Burbano. Agregó que los feriados dinamizan no solo la economía sino también la unión familiar, el trabajo.

El Ministro advirtió que esta probable decisión se dará a conocer “a su debido tiempo”, al igual que algún beneficio turístico, como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el anterior feriado, la disminución fue del 15 % al 8 %, en localidades donde hubo mayores afectaciones por el paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), como Imbabura.

¿Estos feriados son recuperables?

La Ley de Feriados aclara que los días de descanso oficiales, como Navidad y Año Nuevo, no son recuperables. Los trabajadores, tanto públicos como privados, no deben devolver las horas no laboradas.

Solo en casos excepcionales, cuando se decreta un día adicional fuera del calendario oficial, el Gobierno puede establecer jornadas recuperables.

En este caso, solo el viernes 2 de enero de 2026 se deberá recuperar. Usualmente, los trabajadores públicos pagan durante ocho días, una hora diaria.