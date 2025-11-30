El presidente Daniel Noboa tendrá su propia Serenata Quiteña este martes 2 de diciembre de 2025.

El evento fue anunciado por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, el domingo 30 de noviembre, a través de una convocatoria difundida en redes sociales.

La serenata se realizará a las 10:00 en la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet.

La iniciativa proviene de la militancia del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que organiza un homenaje paralelo al tradicional evento municipal suspendido este año.

La pugna entre el Municipio y el Ejecutivo

La decisión ocurre en medio de las tensiones entre el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y el Gobierno central.

Muñoz había anunciado el 26 de noviembre que la Serenata Quiteña —que tradicionalmente se realiza en Carondelet como gesto protocolario entre el alcalde y el presidente— no se llevaría a cabo este año.

El alcalde explicó que el proceso de contratación quedó detenido en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y que, a pocos días del evento, ya no existía tiempo para subsanar la observación.

Insistió en que la suspensión no respondía a motivos políticos, sino a que “ya no se alcanzan los procesos contractuales”.

Sin embargo, cuestionó públicamente la falta de avances en obras ofrecidas por el Gobierno para la capital.

“Si no saludan a Quito y no hacen ninguna obra para Quito, no tenemos por qué ser recíprocos”, dijo Muñoz en un video difundido el 24 de noviembre.

Un evento paralelo impulsado por ADN

Frente a la cancelación municipal, el Gobierno optó por realizar su propia serenata.

La convocatoria difundida por Morillo incluye un recorrido que partirá desde el Teatro Sucre hacia la Plaza de la Independencia, donde se realizará el acto musical.

Hasta el momento, no se ha confirmado la lista de artistas que integrarán la presentación.

La Secretaría de Comunicación no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el evento.

Aunque la Serenata Quiteña suele realizarse la noche del 5 de diciembre, el Gobierno adelantará la actividad, integrándola a la agenda del presidente.

La serenata cancelada y el antecedente de 2024

La serenata organizada por el Municipio era una tradición de 66 años. En 2024, también fue cancelada inicialmente por el cabildo, pero finalmente se realizó sin tarima y con la banda de Bomberos en las gradas de la Catedral. El baile protocolario entre las autoridades no se llevó a cabo.

Para estas fiestas de 2025, la Municipalidad contempla tres serenatas barriales —en la Villaflora, la plaza cívica Eloy Alfaro y el parque Puertas del Sol— pero ninguna con participación del presidente.

La agenda internacional del Presidente

El evento del martes se desarrollará entre dos viajes oficiales del mandatario. Noboa regresará el 1 de diciembre de un viaje familiar a Estados Unidos.

Posteriormente, el 3 de diciembre iniciará una gira internacional que incluye Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega, para luego continuar en enero con visitas a Davos y Bélgica, además de un periodo reservado para su familia.

La serenata del 2 de diciembre aparece así como una actividad simbólica en medio de una coyuntura marcada por fricciones institucionales y debates sobre el manejo de las fiestas de la capital.