El Ministerio de Trabajo afina los últimos detalles para definir el salario básico unificado (SBU) de 2026. El titular de la cartera, Harold Burbano, anticipó este 27 de noviembre de 2025 que el incremento podría llegar hasta 20 dólares, mientras continúan las mesas de diálogo con empleadores y trabajadores.

Un aumento del salario básico prudente en medio de proyecciones económicas

El ministro Burbano explicó que el incremento del salario básico para 2026 dependerá de indicadores macroeconómicos como el crecimiento, la inflación y la proyección económica del próximo año. Afirmó que el aumento oscilaría entre 10 y 20 dólares, pero pidió prudencia para evitar generar inestabilidad mientras se busca un consenso entre trabajadores y empleadores.

“Creo que el mensaje que hay que darle al país en este momento es que va a haber un incremento del salario básico”, indicó.

Actualmente, el SBU es de 470 dólares. Los sindicatos, entre ellos el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), aspiran a que el monto suba a 575 dólares para cubrir el costo de la canasta básica mínima. Mientras la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hablo de 650 dólares.

Las reuniones continúan en diciembre

El Consejo de Trabajo y Salarios, integrado por Gobierno, empleadores y trabajadores, lidera el proceso. La primera reunión se realizó el lunes 24 de noviembre. Según el cronograma oficial, la segunda reunión se realizará en la primera semana de diciembre. En esa cita, cada sector presentará sus propuestas formales de incremento.

Una tercera reunión está prevista para la segunda quincena del mes. El Ministerio de Trabajo prevé que el nuevo SBU se anuncie hasta el 20 de diciembre. “Queremos que las familias puedan planificar el próximo año con claridad”, señaló Burbano.

Si no hay acuerdo, el Estado decidirá

Tal como establece la ley, si no existe consenso entre las partes, el Gobierno fijará el salario básico de 2026 mediante resolución.

Información Externa: Ministerio del Trabajo

