La lluvia cambia las reglas para cruzar pasos deprimidos en Quito

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La fuerte lluvia del domingo 4 de octubre dejó vías y pasos deprimidos cubiertos de agua en varios sectores de Quito. Un bus con pasajeros quedó atrapado en La Planada y dos vehículos enfrentaron una situación similar en La Y. Otros puntos también registraron dificultades para la circulación. Ante este escenario, los conductores necesitan reconocer las condiciones de una vía antes de decidir si continúan y tomar precauciones durante una precipitación.

¿Cuándo evitar un paso deprimido durante una lluvia en Quito?

La primera referencia está fuera del vehículo. Pablo Ante, coordinador de la Maestría en Gestión de Transporte de la UIDE e ingeniero automotriz, recomienda observar primero la señalética del paso deprimido.

Si esa información no existe o pierde visibilidad, el conductor puede mirar el borde de la vereda. Cuando el agua lo cubre y ya no resulta posible distinguirlo, Ante recomienda no intentar el cruce.

Esta referencia permite tomar una decisión sin ingresar previamente al tramo cubierto por agua.

¿Cuánta agua puede atravesar un vehículo?

Ante establece referencias de profundidad según las características del automotor.

Un vehículo liviano pequeño no debería ingresar si el agua supera entre 15 y 20 centímetros. Para uno más alto y robusto, el rango llega a entre 30 y 35 centímetros.

En el caso de los buses, el experto sitúa la referencia en 60 centímetros.

La altura del vehículo, por sí sola, no elimina el riesgo. El nivel del agua influye tanto en la adherencia como en el funcionamiento mecánico.

El agua puede entrar al motor y causar un golpe hidráulico

Sobrepasar los niveles recomendados puede permitir el ingreso de agua al motor.

Ante advierte que esta situación puede provocar un golpe hidráulico y causar consecuencias graves en el funcionamiento interno del motor.

Por esa razón, un conductor no debería ingresar a una zona inundada cuando desconoce su profundidad o pierde las referencias visuales que permiten estimarla.

¿Cómo avanzar si el nivel del agua permite el cruce?

Si las condiciones permiten continuar, la velocidad debe permanecer baja y constante. Ante recomienda no detener el vehículo durante el trayecto.

El conductor también debe evitar ingresar inmediatamente detrás de otro automotor. El vehículo que pasa primero genera movimiento y turbulencia en el agua.

La recomendación consiste en esperar unos minutos hasta que el agua recupere estabilidad antes de iniciar el cruce. Esto reduce la posibilidad de perder adherencia.

Los frenos requieren atención después de salir del agua

Las precauciones no terminan al abandonar el tramo inundado.

Ante aconseja circular lentamente y presionar suavemente el pedal del freno varias veces. Esta acción ayuda a retirar el exceso de agua que puede quedar entre las pastillas y los discos.

El agua en estos componentes puede generar problemas al momento de frenar.

¿Qué revisar antes de conducir bajo la lluvia?

Las condiciones de las llantas también influyen en la conducción. Ante señala que el labrado no debe ser inferior a 1,6 milímetros, de acuerdo con el parámetro de la revisión técnica vehicular.

El conductor también debe revisar las plumas de los limpiaparabrisas, el estado de los parabrisas y los sistemas eléctricos antes de enfrentar condiciones de lluvia.

Los pasos deprimidos que quedaron bajo el agua en Quito

El 4 de octubre mostró el riesgo en distintos puntos de la capital. En el sector de Velasco, en La Planada, un bus con pasajeros, entre ellos niños, quedó atrapado en la vía que conecta esa zona con El Condado.

En el norte de Quito, el agua también cubrió pasos deprimidos. En La Y, un auto quedó detenido en el paso a desnivel de la avenida 10 de Agosto, junto al carril exclusivo del Trolebús. Cerca permanecía otro vehículo.

La acumulación también alcanzó los pasos deprimidos de la avenida 10 de Agosto y Naciones Unidas y de la avenida Mariscal Sucre y Fernández Salvador. La lluvia y el granizo dificultaron la circulación en esos sectores.

Antes de ingresar a un tramo inundado, las referencias visuales y la profundidad del agua permiten establecer si existen condiciones para continuar. Si el conductor deja de ver el borde de la vereda, la recomendación de Ante es clara: no cruzar.

Manejo seguro durante la temporada de lluvia en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuánta agua puede atravesar un vehículo sin exponerse a mayores riesgos? La referencia depende del tipo y las características del vehículo.

Contexto: Según Ante, un vehículo liviano pequeño no debería ingresar si el agua supera entre 15 y 20 centímetros. Para uno más alto y robusto, el límite de referencia está entre 30 y 35 centímetros. En buses, se sitúa en 60 centímetros. ❓ ¿Qué debe hacer un conductor si desconoce la profundidad del agua? No debe ingresar al tramo inundado.

Contexto: Ante recomienda evitar el cruce cuando se pierde la referencia visual para calcular la profundidad. Si el conductor deja de ver el borde de la vereda, no debería continuar. ❓ ¿Qué daños puede causar el agua al motor? El ingreso de agua puede provocar un golpe hidráulico y afectar gravemente el funcionamiento interno del motor.

Contexto: El riesgo aumenta cuando el vehículo atraviesa niveles de agua superiores a las referencias recomendadas. ❓ ¿Cómo se debe conducir si el nivel del agua permite atravesar una zona inundada? El vehículo debe avanzar a velocidad baja y constante, sin detenerse durante el recorrido.

Contexto: El nivel del agua influye tanto en la adherencia como en el funcionamiento mecánico del automotor. ❓ ¿Por qué no se debe cruzar inmediatamente detrás de otro vehículo? Porque el primer vehículo genera movimiento y turbulencia en el agua.

Contexto: Ante recomienda esperar unos minutos para que el agua recupere estabilidad antes de iniciar el cruce y reducir el riesgo de perder adherencia. ❓ ¿Qué hacer con los frenos después de atravesar una zona con agua? Se debe circular lentamente y presionar suavemente el pedal del freno varias veces.

Contexto: Esta acción ayuda a retirar el exceso de agua que puede quedar entre las pastillas y los discos y afectar el frenado. ❓ ¿Qué debe revisar un conductor antes de manejar bajo la lluvia? Debe revisar las llantas, limpiaparabrisas, parabrisas y sistemas eléctricos.

Contexto: Ante señala que el labrado de las llantas no debe ser inferior a 1,6 milímetros, según el parámetro de la revisión técnica vehicular. ❓ ¿Qué sectores de Quito registraron vehículos atrapados o acumulaciones de agua el 4 de octubre? Hubo problemas en La Planada, La Y y varios pasos deprimidos del norte de Quito.

Contexto: Un bus con pasajeros quedó atrapado en la vía entre La Planada y El Condado. También hubo acumulaciones en La Y, 10 de Agosto y Naciones Unidas, y Mariscal Sucre y Fernández Salvador. ❓ ¿Cuál es la principal referencia visual para decidir si cruzar una vía inundada? El conductor debe observar la profundidad del agua y mantener referencias visibles del entorno.

Contexto: Ante recomienda no cruzar cuando el agua impide ver el borde de la vereda.

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