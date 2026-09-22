¿Qué tanto ayuda una lluvia aislada frente al riesgo de incendios forestales en Quito?

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Quito volvió a registrar lluvias después de varios días de intenso sol, altas temperaturas e incendios forestales. Las precipitaciones aparecieron en distintos sectores la noche del lunes 21 de septiembre y el pronóstico contempla nuevos chubascos aislados para la tarde de este martes 22. El cambio en el clima abre una interrogante sobre cuánto puede ayudar el agua frente a las condiciones que favorecen el fuego.

¿Las lluvias reducen el riesgo de incendios forestales en Quito?

David Benavides, coordinador académico de la Escuela de Riesgos de Desastres de la UIDE, explica que una precipitación puede disminuir temporalmente la sequedad de la vegetación. El efecto depende de cuánto llueva y durante cuánto tiempo.

“Una lluvia aislada no significa que el territorio dejó de tener riesgo”, señala Benavides.

El especialista explica que las altas temperaturas, la baja humedad y el viento pueden volver a generar condiciones favorables para el fuego si todavía existe abundante material vegetal seco.

Por eso, considera a la lluvia como un factor favorable dentro de la prevención, pero no como una condición suficiente para evitar nuevos incendios.

La lluvia tampoco llega por igual a todos los sectores de Quito

Santiago Balarezo, experto en gestión de riesgos, incorpora otro elemento al análisis. Las precipitaciones recientes fueron esporádicas y se concentraron en determinados sectores de la capital.

Según Balarezo, estas lluvias aportan humedad en los lugares donde caen, pero no revierten por sí solas las condiciones que dejó el período seco en la vegetación.

El experto señala que las precipitaciones llegaron principalmente a sectores del sur y centro. En cambio, otros puntos relacionados con incendios, como zonas de la Mitad del Mundo, no recibieron lluvia de la misma manera.

La ubicación de las precipitaciones resulta, por tanto, tan relevante como su intensidad y duración al momento de analizar su efecto sobre la vegetación seca.

Quito espera chubascos aislados este martes 22 de septiembre

El pronóstico para este martes contempla temperaturas máximas de entre 21 y 24 grados centígrados en Quito. Durante la mañana se espera cielo entre poco nublado y parcialmente nublado.

Para la tarde aparecen chubascos aislados y mayor nubosidad. La radiación ultravioleta se ubica entre extremadamente alta y alta.

En la noche del martes y madrugada del miércoles 23, las temperaturas mínimas estarán entre 7 y 11 grados, con cielo entre poco nublado y parcialmente nublado.

La noche anterior, el ECU 911 reportó precipitaciones en sectores del norte de Quito, Conocoto y los puentes 2 y 7 de la autopista General Rumiñahui. Ciudadanos también alertaron sobre lluvia moderada en Monjas.

La prevención de incendios continúa durante todo el año

Benavides plantea mantener el monitoreo de la humedad, temperatura, viento y estado de la vegetación. También recomienda fortalecer la vigilancia y alerta temprana, utilizar información de sensores remotos y elaborar mapas del material vegetal que puede alimentar un incendio.

Otro componente corresponde al control de actividades humanas que pueden iniciar fuego, especialmente en sectores donde las zonas urbanas y rurales están próximas.

A estas medidas suma la coordinación entre municipios, organismos de emergencia, comunidades y propietarios, además de educación ambiental y cultura del riesgo.

“No debemos esperar a que llueva para sentirnos seguros”, sostiene Benavides. Para el especialista, la gestión del riesgo comprende prevención antes del incendio, respuesta durante la emergencia y recuperación del territorio después del fuego.

Quito destina 7,5 millones de dólares a prevenir incendios

El alcalde Pabel Muñoz informó que el Municipio destina 7,5 millones de dólares a acciones de prevención. También llamó a evitar quemas de desechos y otras prácticas que puedan iniciar incendios.

Un dato muestra la incidencia de estas conductas durante la temporada seca. El 19 de septiembre, Quito registró 21 quemas de desechos y cuatro derivaron en incendios, según información proporcionada por Muñoz.

El Municipio también presentó 11 denuncias contra personas presuntamente vinculadas con el inicio de incendios forestales. Siete todavía no llegan a instancias judiciales y cuatro se encuentran dentro de procesos judiciales.

Efecto de las lluvias en los incendios forestales de Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Las lluvias reducen el riesgo de incendios forestales en Quito? Sí, pueden disminuir temporalmente la sequedad de la vegetación, pero no eliminan el riesgo de incendios.

Contexto: David Benavides, de la UIDE, explica que el efecto depende de la cantidad y duración de la lluvia. ❓ ¿Por qué una lluvia aislada no elimina el riesgo de incendios? Porque las altas temperaturas, la baja humedad y el viento pueden volver a generar condiciones favorables para el fuego.

Contexto: El riesgo puede mantenerse si todavía existe abundante material vegetal seco. ❓ ¿Las lluvias recientes llegaron a todos los sectores de Quito? No. Santiago Balarezo señala que las precipitaciones fueron esporádicas y se concentraron en determinados sectores.

Contexto: Las lluvias llegaron principalmente al sur y centro, mientras otros puntos, como zonas de la Mitad del Mundo, no las recibieron de la misma manera. ❓ ¿Dónde se registraron lluvias recientemente en Quito? El ECU 911 reportó precipitaciones en sectores del norte, Conocoto y los puentes 2 y 7 de la autopista General Rumiñahui.

Contexto: Ciudadanos también alertaron sobre lluvia moderada en Monjas. ❓ ¿Qué clima se espera en Quito este martes 22 de septiembre? Para la tarde se esperan chubascos aislados y mayor nubosidad.

Contexto: Las temperaturas máximas estarán entre 21 y 24 grados centígrados. La radiación ultravioleta se ubica entre extremadamente alta y alta. ❓ ¿Qué medidas ayudan a prevenir incendios forestales en Quito? Benavides plantea monitorear humedad, temperatura, viento y vegetación, además de fortalecer la vigilancia y la alerta temprana.

Contexto: También propone sensores remotos, mapas del material vegetal, control de actividades humanas, coordinación institucional y educación ambiental. ❓ ¿Cuánto destina Quito a la prevención de incendios? El Municipio destina 7,5 millones de dólares a acciones de prevención, según informó el alcalde Pabel Muñoz.

Contexto: Muñoz también pidió evitar quemas de desechos y otras prácticas que puedan iniciar incendios. ❓ ¿Cuántas quemas de desechos derivaron en incendios en Quito? El 19 de septiembre se registraron 21 quemas de desechos y cuatro derivaron en incendios.

Contexto: El dato fue proporcionado por el alcalde Pabel Muñoz. ❓ ¿Cuántas denuncias existen por el inicio de incendios forestales en Quito? El Municipio presentó 11 denuncias contra personas presuntamente vinculadas con el inicio de incendios forestales.

Contexto: Siete todavía no llegan a instancias judiciales y cuatro se encuentran dentro de procesos judiciales.

Te recomendamos