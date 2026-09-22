Incendios en Quito dejan 278 animales atendidos por la Unidad de Bienestar Animal

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La emergencia por los incendios forestales en Quito dejó 278 animales atendidos por equipos veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal (UBA). Los profesionales realizaron controles de salud y atención veterinaria primaria en dos de las zonas afectadas por el fuego: el cerro Casitagua y La Vicentina.

Del total de animales atendidos, 265 recibieron atención en Casitagua y otros 13 en La Vicentina. Los equipos también recorrieron los sectores cercanos a los incendios para identificar animales que podían encontrarse en riesgo y orientaron a sus tutores sobre las medidas para mantenerlos seguros mientras duraba la emergencia.

Veterinarios recorrieron las zonas afectadas por el fuego

En el cerro Casitagua, el incendio afectó aproximadamente 300 hectáreas. Los veterinarios de la UBA trabajaron durante todo el fin de semana y recorrieron los sectores afectados para localizar animales que pudieran necesitar atención o encontrarse en peligro.

Durante estas jornadas, los equipos encontraron a la mayoría de animales asustados y nerviosos por las llamas y el humo. Ante esta situación, los profesionales recomendaron a los tutores mantener a sus animales en lugares seguros. De preferencia, dentro de sus hogares.

La recomendación buscó reducir el riesgo de que los animales escaparan, se extraviaran o se desorientaran durante la emergencia. El humo y la presencia del fuego generaron condiciones que podían alterar su comportamiento, por lo que la UBA centró parte de su trabajo en verificar su estado y orientar a quienes estaban a su cargo.

Los equipos veterinarios también realizaron un rescate durante su intervención en Casitagua. Una hembra recién parida permanecía junto a sus nueve cachorros. El personal de la UBA trasladó a la madre y a sus crías a uno de los centros de la institución municipal.

En ese lugar, los animales reciben atención veterinaria y permanecen bajo cuidado. La intervención permitió que la hembra y sus nueve cachorros quedaran bajo supervisión del personal de la Unidad de Bienestar Animal.

La Vicentina registró 13 animales atendidos

La UBA también desplegó atención veterinaria en La Vicentina. En este sector, los equipos atendieron a 13 animales afectados principalmente por la presencia de humo.

Los profesionales realizaron evaluaciones físicas y controles para conocer el estado de salud de los animales. De esta manera, la atención se concentró en revisar posibles afectaciones relacionadas con las condiciones generadas por el incendio.

En ambos sectores, el trabajo de los equipos veterinarios incluyó la verificación de las condiciones de salud de los animales que permanecían en las zonas afectadas o en sus alrededores. Además, los profesionales entregaron recomendaciones a los tutores para protegerlos mientras continuaba la emergencia.

La Unidad de Bienestar Animal mantiene su articulación con las entidades municipales para responder ante situaciones de emergencia. Estas acciones buscan fortalecer la protección y el bienestar de los animales en el Distrito Metropolitano de Quito.

🫶🐾 #JuntosContraElFuego | En Pomasqui estamos junto a los animales afectados por el incendio del cerro Casitagua. 🔥💚



Nos desplegamos en territorio para brindar atención a 63 animales de compañía y de granja, que resultaron afectados por la emergencia. 🐶🐱🐷 pic.twitter.com/zP7AlOa2Fj — Unidad de Bienestar Animal Quito (@UBAQuito) September 21, 2026

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