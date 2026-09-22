Quito ajustará las planillas por el agua usada para combatir los incendios forestales

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Los incendios forestales de Casitagua y La Vicentina requirieron agua para combatir las llamas desde distintos puntos de Quito. Parte de ese recurso salió de sectores involucrados en la atención de las emergencias, lo que podía reflejar un mayor consumo. El Municipio informó este martes 22 de septiembre de 2026 qué ocurrirá con esos valores en las cuentas de agua.

¿Se cobrará el agua utilizada para combatir los incendios en Quito?

El agua destinada al combate de los incendios de Casitagua y La Vicentina no se contabilizará dentro del consumo de los usuarios, según informó el Municipio de Quito.

La decisión busca evitar que el recurso utilizado durante las labores de emergencia provoque un incremento en el consumo registrado en las cuentas de las personas involucradas en la atención de estos eventos.

El alcalde Pabel Muñoz señaló que dispuso excluir ese consumo, como ocurrió durante las emergencias por incendios forestales de 2024.

“He dispuesto, como ya lo hice en 2024, no computar en el consumo de agua el recurso que se usó para combatir incendios de envergadura como en La Vicentina y Casitagua”, indicó Muñoz.

La información entregada por el Municipio no detalla el procedimiento que se aplicará para identificar ese consumo ni las acciones que deberán realizar los usuarios.

Incendio del Casitagua entra en fase de liquidación

El Municipio informó este martes 22 de septiembre de 2026 que el incendio forestal del cerro Casitagua está controlado. Sin embargo, las operaciones todavía continúan.

Los equipos entraron en una fase de liquidación y monitoreo. El trabajo consiste en localizar y eliminar puntos calientes que podrían provocar una reactivación.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Quito, esta etapa podría extenderse entre 24 y 48 horas, según las condiciones climáticas y de temperatura.

Durante ese período, los equipos permanecerán en el sector para vigilar posibles incrementos de temperatura y actuar sobre los lugares donde todavía exista calor.

Bomberos mantienen vigilancia ante posibles reactivaciones

El viento ya provocó reactivaciones durante los días de combate del incendio del Casitagua. Por esa razón, eliminar los puntos calientes resulta parte de las últimas tareas antes de cerrar la emergencia.

Durante las operaciones, los equipos utilizaron drones para detectar sectores con altas temperaturas. En días anteriores, algunos puntos registraron entre 130 y 150 grados centígrados, según información proporcionada por el Alcalde.

El incendio del Casitagua afectó aproximadamente 300 hectáreas y requirió varios días de operaciones por tierra y aire.

Mientras continúan las labores de liquidación, las autoridades mantienen el pedido de reportar al 9-1-1 cualquier columna de humo, presencia de fuego o actividad que pueda representar un riesgo de incendio forestal.

Consumo de agua durante incendios forestales en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Se cobrará el agua utilizada para combatir los incendios de Casitagua y La Vicentina? No. El agua utilizada para combatir ambos incendios no se contabilizará dentro del consumo de los usuarios involucrados en la atención de las emergencias.

Contexto: El alcalde Pabel Muñoz informó que dispuso excluir ese consumo, como ocurrió durante los incendios forestales de 2024. ❓ ¿Por qué se excluirá ese consumo de las cuentas de agua? Para evitar que el agua utilizada durante las emergencias provoque un incremento en el consumo registrado de los usuarios involucrados.

Contexto: Parte del recurso empleado para combatir las llamas salió de sectores que participaron en la atención de los incendios. ❓ ¿Qué deben hacer los usuarios para que ese consumo no aparezca en sus cuentas? El Municipio todavía no detalló qué acciones deberán realizar los usuarios.

Contexto: Tampoco explicó el procedimiento que utilizará para identificar el agua destinada específicamente al combate de los incendios. ❓ ¿Cuál es la situación del incendio del Casitagua este 22 de septiembre? El incendio está controlado y entró en fase de liquidación y monitoreo.

Contexto: Los equipos continúan en el sector para localizar y eliminar puntos calientes que podrían provocar una reactivación. ❓ ¿Cuánto puede durar la fase de liquidación del incendio del Casitagua? El Cuerpo de Bomberos de Quito estima que puede extenderse entre 24 y 48 horas.

Contexto: El tiempo dependerá de las condiciones climáticas y de temperatura que se registren en el sector. ❓ ¿Por qué Bomberos mantiene vigilancia si el incendio ya está controlado? Porque todavía pueden existir puntos calientes capaces de reactivar el fuego.

Contexto: El viento ya provocó reactivaciones durante los días de combate, por lo que los equipos vigilan posibles incrementos de temperatura. ❓ ¿Cuántas hectáreas afectó el incendio del Casitagua? El incendio afectó aproximadamente 300 hectáreas.

Contexto: La emergencia requirió varios días de operaciones por tierra y aire. ❓ ¿Qué deben hacer los ciudadanos si observan humo o fuego? Las autoridades piden reportar cualquier columna de humo, presencia de fuego o actividad de riesgo al 9-1-1.

Contexto: La recomendación se mantiene mientras continúan las labores de liquidación y monitoreo del incendio del Casitagua.

Te recomendamos