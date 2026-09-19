Incendio en el cerro Casitagua lleva tres días activo

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El incendio forestal en el cerro Casitagua, en Quito, cumple este sábado 19 de septiembre de 2026 su tercer día de combate ininterrumpido.

Combate del incendio en el cerro Casitagua por tercer día

El Cuerpo de Bomberos de Quito mantiene desplegados sus recursos técnicos y humanos para controlar las líneas de fuego activas en el incendio del cerro Casitagua.

Durante la madrugada, los equipos permanecieron en la zona para continuar con las labores de combate en tierra.

Aeronaves realizan descargas de agua

Como parte de las acciones para controlar el incendio, un helicóptero del Cuerpo de Bomberos y aeronaves de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional realizan descargas de agua sobre la zona afectada.

Las operaciones aéreas complementan los trabajos que se ejecutan en tierra para contener las líneas de fuego.

Más de 100 efectivos participan en la emergencia

El operativo cuenta con más de 100 efectivos en operaciones, 51 personas dedicadas a la gestión de crisis y 27 vehículos.

También participan varias entidades de la Corporación Municipal y del Gobierno, como parte de la respuesta a la emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Quito pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de sus canales oficiales sobre la evolución de las labores en el cerro Casitagua.

Otro incendio se registró en Rumipamba, Quito

Un incendio forestal en las faldas del Pichincha, sector Rumipamba, alerta a Quito la mañana de este sábado 19 de septiembre de 2026.

El ECU 911 informó que una emergencia por incendio forestal fue reportada en el sector de las Casas a la altura de la avenida Mariana de Jesús y Mariscal Sucre, al noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito. La alerta ingresó a las 08:03 de este 19 de septiembre.

Tras esta llamada de auxilio, el ECU 911 coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Quito y Fuerzas Armadas, cuyos recursos como: dos helicópteros personal operativo y tanqueros ya se encuentran en el sitio realizando las labores necesarias para atender esta emergencia .

Además, a través de las cámaras de videovigilancia del ECU 911 se mantiene un monitoreo permanente de la situación y de las acciones ejecutadas por las unidades de primera respuesta.

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