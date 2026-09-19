Quema de desechos en El Panecillo fue atendida por Bomberos de Quito

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

Una quema de desechos en El Panecillo fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Quito la mañana de este sábado 19 de septiembre de 2026. Esta emergencia es la tercera que enfrenta la ciudad este sábado con el incendio controlado en el sector de Rumipamba y la continuidad del incendio en el cerro Casitagua.

La asistencia de Bomberos de Quito en la quema de desechos en el Panecillo

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que controló una quema de desechos registrada en el sector de El Panecillo, en el centro de la capital, la mañana de este sábado.

Según la institución, la respuesta permitió contener el fuego y evitar que se propagara hacia otras zonas.

Los equipos permanecen en el sitio realizando labores de enfriamiento para prevenir un posible reinicio de las llamas.

Bomberos pidió a la ciudadanía reportar inmediatamente cualquier columna de humo o quema que sea detectada.

La institución recordó que provocar un incendio forestal puede generar sanciones económicas que superan los 36 000 dólares.

Incendio controlado en Rumipamba

Un incendio forestal en las faldas del Pichincha, sector Rumipamba, alerta a Quito la mañana de este sábado 19 de septiembre de 2026. Según reportes ciudadanos las llamas avanzan rápidamente y se acercan a la zona poblada. El Cuerpo de Bomberos está en camino.

El Cuerpo de Bomberos de Quito realizó labores de control del fuego para evitar la propagación de las llamas.

Cerca de las 10:00, los bomberos informaron que lograron controlar el fuego en el sector de Rumipamba.

Tres días activo el incendio en el cerro Casitagua

El Cuerpo de Bomberos de Quito mantiene desplegados sus recursos técnicos y humanos para controlar las líneas de fuego activas en el cerro Casitagua en el tercer día del incendio.

Durante la madrugada, los equipos permanecieron en la zona para continuar con las labores de combate en tierra.

Aeronaves realizan descargas de agua

Como parte de las acciones para controlar el incendio, un helicóptero del Cuerpo de Bomberos y aeronaves de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional realizan descargas de agua sobre la zona afectada.

Las operaciones aéreas complementan los trabajos que se ejecutan en tierra para contener las líneas de fuego.

Más de 100 efectivos participan en la emergencia

El operativo cuenta con más de 100 efectivos en operaciones, 51 personas dedicadas a la gestión de crisis y 27 vehículos.

También participan varias entidades de la Corporación Municipal y del Gobierno, como parte de la respuesta a la emergencia.

El Cuerpo de Bomberos de Quito pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de sus canales oficiales sobre la evolución de las labores en el cerro Casitagua.

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