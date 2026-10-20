Tormenta eléctrica dejó sin luz a Miraflores y La Floresta

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Las lluvias intensas y las descargas eléctricas registradas en Quito la tarde y noche de este martes 20 de octubre provocaron interrupciones del servicio eléctrico en los sectores de Miraflores y La Floresta.

Personal operativo ejecuta trabajos correctivos para restablecer el suministro, según el reporte difundido por la Empresa Eléctrica Quito.

✅ #AlMomento | 👷🏻 Debido a las fuertes lluvias acompañadas de descargas atmosféricas, registradas la tarde noche de hoy, personal operativo realiza trabajos correctivos para restablecer el servicio eléctrico en los sectores de Miraflores y La Floresta.⚡️#EEQtrabajaPorTi… pic.twitter.com/DjL5mDB5UI — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) October 21, 2026

Las interrupciones ocurren en una jornada marcada por la presencia de tormentas eléctricas en la capital y sus valles. Durante la tarde, una tormenta avanzó desde Tumbaco y Puembo hacia Cumbayá y el Valle de los Chillos, con descargas eléctricas cerca del centro de Quito.

Miraflores y La Floresta esperan la recuperación del servicio

Los equipos técnicos trabajan para corregir las novedades que afectan la red eléctrica en ambos sectores. Estas labores buscan identificar los puntos con problemas y recuperar el suministro de forma segura.

Las descargas atmosféricas pueden afectar componentes de las redes eléctricas y provocar interrupciones cuando las condiciones meteorológicas complican la operación de la infraestructura.

Ciudadanos de Miraflores y La Floresta reportaron el percance en redes sociales.

Las tormentas eléctricas también afectan a Quito

La capital registró actividad eléctrica durante la tarde. Un reporte de las 17:35 ubicó una tormenta cerca de Cumbayá y el Valle de los Chillos, después de su avance desde Tumbaco y Puembo.

En ese momento, el sistema se encontraba a unos 13 kilómetros del centro de Quito, mientras el aeropuerto de Tababela registraba lluvia con tormenta desde las 17:15.

Recomendaciones durante una tormenta eléctrica

Durante las lluvias intensas, la ciudadanía debe evitar refugiarse bajo árboles aislados y mantenerse lejos de cables eléctricos caídos o instalaciones dañadas.

Si un inmueble pierde el suministro, conviene desconectar equipos electrónicos sensibles y evitar manipular medidores, acometidas o cables. Ante la presencia de conductores eléctricos en el suelo, se debe mantener distancia y reportar la emergencia a las autoridades.

La recuperación del servicio en Miraflores y La Floresta dependerá del avance de los trabajos correctivos y de las condiciones de seguridad para el personal técnico.

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