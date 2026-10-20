Tormenta eléctrica dejó sin luz a Miraflores y La Floresta

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Las lluvias intensas y las descargas eléctricas registradas en Quito la tarde y noche de este martes 20 de octubre provocaron interrupciones del servicio eléctrico en los sectores de Miraflores y La Floresta.
Personal operativo ejecuta trabajos correctivos para restablecer el suministro, según el reporte difundido por la Empresa Eléctrica Quito.
Las interrupciones ocurren en una jornada marcada por la presencia de tormentas eléctricas en la capital y sus valles. Durante la tarde, una tormenta avanzó desde Tumbaco y Puembo hacia Cumbayá y el Valle de los Chillos, con descargas eléctricas cerca del centro de Quito.
Los equipos técnicos trabajan para corregir las novedades que afectan la red eléctrica en ambos sectores. Estas labores buscan identificar los puntos con problemas y recuperar el suministro de forma segura.
Las descargas atmosféricas pueden afectar componentes de las redes eléctricas y provocar interrupciones cuando las condiciones meteorológicas complican la operación de la infraestructura.
Ciudadanos de Miraflores y La Floresta reportaron el percance en redes sociales.
La capital registró actividad eléctrica durante la tarde. Un reporte de las 17:35 ubicó una tormenta cerca de Cumbayá y el Valle de los Chillos, después de su avance desde Tumbaco y Puembo.
En ese momento, el sistema se encontraba a unos 13 kilómetros del centro de Quito, mientras el aeropuerto de Tababela registraba lluvia con tormenta desde las 17:15.
Durante las lluvias intensas, la ciudadanía debe evitar refugiarse bajo árboles aislados y mantenerse lejos de cables eléctricos caídos o instalaciones dañadas.
Si un inmueble pierde el suministro, conviene desconectar equipos electrónicos sensibles y evitar manipular medidores, acometidas o cables. Ante la presencia de conductores eléctricos en el suelo, se debe mantener distancia y reportar la emergencia a las autoridades.
La recuperación del servicio en Miraflores y La Floresta dependerá del avance de los trabajos correctivos y de las condiciones de seguridad para el personal técnico.