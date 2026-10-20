Tormenta con rayos se registra en Quito

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Una tormenta con rayos se registró en el centro norte de Quito la tarde de este martes 20 de octubre. El reporte de las las entidades a cargo señala que el sistema avanzó hacia el oeste desde los sectores de Tumbaco y Puembo, con actividad eléctrica cerca de la capital.
En el sector de las universidades, desde la 12 de octubre hasta las av. América la tormenta con rayos se dio por más de 45 minutos y ocasionó tráfico en algunas intersecciones y que peatones tengan que buscar resguardo.
El centro de la tormenta pasó de una distancia aproximada de 21 kilómetros del centro de Quito a unos 13 kilómetros, sobre Cumbayá y el Valle de los Chillos, según la información disponible.
El reporte también registra descargas eléctricas a una distancia de entre cuatro y seis kilómetros del centro de la ciudad. Estas condiciones elevan la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos sectores durante las próximas horas.
El aeropuerto de Quito, ubicado en Tababela, registra lluvia con tormenta desde las 17:15, de acuerdo con el reporte de la tarde.
La evolución de la tormenta puede afectar las condiciones meteorológicas en el nororiente de la capital y en los valles. La cercanía de las descargas eléctricas exige precaución a quienes circulan por vías abiertas o permanecen en espacios expuestos.
El pronóstico inmediato apunta a una posible combinación de lluvia intensa y rayos en Quito y los valles durante la siguiente hora. Los sectores próximos a Cumbayá, Tumbaco, Puembo y el Valle de los Chillos deben prestar atención a la evolución del clima.
Las precipitaciones fuertes pueden reducir la visibilidad en las vías y dificultar la circulación vehicular. En zonas con drenaje insuficiente, también pueden provocar acumulaciones de agua.
Ante la posibilidad de un aguacero con descargas eléctricas, conviene tomar precauciones:
La trayectoria de la tormenta puede variar, por lo que resulta importante revisar las actualizaciones meteorológicas y los avisos de las autoridades locales.