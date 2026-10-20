Tormenta con rayos se registra en Quito

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Una tormenta con rayos se registró en el centro norte de Quito la tarde de este martes 20 de octubre. El reporte de las las entidades a cargo señala que el sistema avanzó hacia el oeste desde los sectores de Tumbaco y Puembo, con actividad eléctrica cerca de la capital.

En el sector de las universidades, desde la 12 de octubre hasta las av. América la tormenta con rayos se dio por más de 45 minutos y ocasionó tráfico en algunas intersecciones y que peatones tengan que buscar resguardo.

El centro de la tormenta pasó de una distancia aproximada de 21 kilómetros del centro de Quito a unos 13 kilómetros, sobre Cumbayá y el Valle de los Chillos, según la información disponible.

El reporte también registra descargas eléctricas a una distancia de entre cuatro y seis kilómetros del centro de la ciudad. Estas condiciones elevan la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en distintos sectores durante las próximas horas.

⛈️ Quito, 17:35: la tormenta avanza hacia la ciudad



La tormenta con rayos que estaba sobre Tumbaco y Puembo se mueve hacia el oeste: hace media hora su centro estaba a ~21 km del centro de Quito; ahora, a ~13 km, sobre Cumbayá y el Valle de los Chillos. Ya cayeron rayos a 4–6 km… pic.twitter.com/UM31M7AXOB — Amaru (@amarualertas) October 20, 2026

Lluvia con tormenta en el aeropuerto de Tababela

El aeropuerto de Quito, ubicado en Tababela, registra lluvia con tormenta desde las 17:15, de acuerdo con el reporte de la tarde.

La evolución de la tormenta puede afectar las condiciones meteorológicas en el nororiente de la capital y en los valles. La cercanía de las descargas eléctricas exige precaución a quienes circulan por vías abiertas o permanecen en espacios expuestos.

Qué sectores de Quito deben tomar precauciones

El pronóstico inmediato apunta a una posible combinación de lluvia intensa y rayos en Quito y los valles durante la siguiente hora. Los sectores próximos a Cumbayá, Tumbaco, Puembo y el Valle de los Chillos deben prestar atención a la evolución del clima.

Las precipitaciones fuertes pueden reducir la visibilidad en las vías y dificultar la circulación vehicular. En zonas con drenaje insuficiente, también pueden provocar acumulaciones de agua.

Recomendaciones ante la tormenta eléctrica

Ante la posibilidad de un aguacero con descargas eléctricas, conviene tomar precauciones:

Evita quebradas y ríos, especialmente si aumenta el caudal por las lluvias.

No cruces pasos a desnivel con acumulación de agua.

Reduce la velocidad y aumenta la distancia entre vehículos si llueve con intensidad.

Busca refugio dentro de una edificación o un vehículo cerrado cuando escuches truenos.

Evita permanecer bajo árboles aislados o en espacios abiertos durante la actividad eléctrica.

La trayectoria de la tormenta puede variar, por lo que resulta importante revisar las actualizaciones meteorológicas y los avisos de las autoridades locales.

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