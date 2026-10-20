Lluvias en Quito obligan a tomar precauciones en vías y quebradas

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Una nueva jornada con lluvias en Quito se registra la tarde de este martes 20 de octubre de 2026, alrededor de las 15:30, abarcando de forma simultánea avenidas y sectores residenciales del norte, centro, sur y la zona de los valles. Las precipitaciones se presentan en puntos de alta circulación vehicular, situación que motivó a los servicios de auxilio y videovigilancia a solicitar una reducción prudencial de la velocidad a los conductores para prevenir siniestros viales. Aunque las cámaras de monitoreo del ECU 911 no registran emergencias mayores activas por acumulación de agua, los organismos municipales debieron intervenir en incidentes puntuales derivados del temporal.

Monitoreo preventivo por las lluvias en Quito

El seguimiento operativo frente a las lluvias en Quito se canaliza a través de las cámaras de seguridad del ECU 911 desplegadas en el Distrito Metropolitano. La institución confirmó que mantiene una vigilancia continua en varios sectores de la urbe para verificar el comportamiento de los drenajes y el flujo vehicular.

📍 #Quito | A través de las cámaras de videovigilancia, el #ECU911 mantiene el monitoreo preventivo en varios sectores del Distrito Metropolitano ante las lluvias registradas. Hasta el momento, no se reportan emergencias. Se recomienda conducir con precaución y reducir la velocidad debido a la calzada mojada. Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1. — Coordinación Zonal 2-9 ECU 911 Quito (@ECU911Quito) October 20, 2026

Hasta el momento, los reportes oficiales señalan que no existen emergencias de gravedad derivadas del temporal de la tarde. No obstante, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a manejar con extremo cuidado y a utilizar la línea telefónica 9-1-1 únicamente en situaciones de auxilio comprobado.

Principales sectores y avenidas con precipitaciones

En el norte de la capital, el agua se presenta en arterias viales de alto tránsito como las avenidas Amazonas, 6 de Diciembre en sus intersecciones con la avenida Francisco de Orellana y la avenida República. Asimismo, las lluvias se sienten sobre el sector La Paz y a lo largo de la avenida Colón.

Av. 6 de Diciembre en el norte de Quito. Foto: EL COMERCIO

Hacia el casco central, la presencia de chubascos se reporta en las inmediaciones del barrio El Dorado y en la zona de El Itchimbía. En el sur de la urbe, los reportes ubican precipitaciones en el sector de Guajaló, mientras que en los valles se constata lluvia constante en los alrededores de la ESPE y áreas aledañas.

Atención por colapso de un árbol en Chillogallo

En medio del temporal invernal, los equipos de socorro atendieron el colapso de un árbol en el sector de Buenaventura de Chillogallo, dentro de la jurisdicción de la Administración Zonal Quitumbe. La caída del espécimen vegetal comprometió las líneas del tendido eléctrico y un poste de servicio público en la zona.

Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, junto con cuadrillas de la Empresa Eléctrica Quito, entidad que reparó el poste y el cableado afectado para restablecer el fluido energético. Por su parte, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) ejecutó las labores de corte y desalojo del tronco y ramas, confirmándose que el suceso no dejó personas heridas ni afectaciones a viviendas.

Medidas de protección ciudadana frente al temporal

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano recordó que las medidas de prevención individuales resultan fundamentales durante la época lluviosa para evitar eventos de riesgo. Entre las disposiciones difundidas por el organismo consta el alejarse de quebradas y taludes, así como evitar cruzar calles que presenten acumulación de agua o inundaciones.

Asimismo, las recomendaciones oficiales disponen buscar refugio seguro ante tormentas eléctricas y mantener permanentemente limpios los desagües domiciliarios para favorecer la evacuación del agua lluvia.

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