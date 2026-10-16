Quito se inunda en los mismos puntos desde hace un siglo

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El 4 de octubre de 2026, cerca de las 14:00, cayeron 52,2 milímetros de lluvia en la estación El Bosque, en el norte de Quito. Fue casi toda la lluvia de ese día. En 24 horas, la estación registró 63,9 mm, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El granizo y las hojas formaron una masa de entre 60 y 80 centímetros sobre las rejillas del paso deprimido de El Labrador. El agua no tuvo por dónde salir y entró a la estación del Metro. Ese mismo punto ya se había inundado en 1998, 2002, 2008, 2011, 2012 y 2018, según la base de eventos de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

📍 Un registro de 631 inundaciones en 120 años

La USFQ y el proyecto internacional Tomorrow’s Cities reunieron en una base de datos los eventos climáticos que afectaron a Quito entre 1900 y 2020. La base parte del trabajo del geógrafo francés Pierre Peltre, que revisó la prensa de la ciudad desde 1900 hasta 1988.

En ese periodo se registraron 631 inundaciones en Quito. En 16 de ellas hubo fallecidos, 29 en total. Las más graves ocurrieron en Chimbacalle, en 1965, y en Lumbisí, Cumbayá, en 2009. Cada una dejó cinco muertos. Pero esta base de datos tiene un límite. Cuenta las inundaciones que llegaron a la prensa, no todas las que ocurrieron. Por eso tiene un vacío: entre 1990 y 2001 solo hay nueve registros, porque el estudio de Peltre termina en 1988 y las fuentes que lo continúan arrancan después.

Pero entender qué ha pasado con las inundaciones en la ciudad vuelve a ser coyuntural. El Plan de Acción ante el Fenómeno de El Niño del Municipio, presentado el 12 de octubre de 2026, identifica 321 barrios con exposición alta o muy alta a inundaciones y movimientos en masa. Además, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos elevó la alerta por El Niño de amarilla a naranja en julio y a roja el 29 de agosto de 2026.

⏱️ ¿Qué pasó en El Labrador el 4 de octubre?

La estación del Metro de El Labrador se inundó el 4 de octubre por las fuertes lluvias. Foto: Cortesía

Octubre arrancó seco en el norte de Quito. La estación El Bosque, de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), midió 0,1 mm el 1 de octubre y nada el 2. El 3 de octubre llovió 15 mm. El 4 de octubre cayeron 64,3 mm, cuatro veces más que el día anterior.

Los cuatro días suman 79,4 mm, la cifra que difundió el Municipio. Equivale al 70% de lo que llueve en todo un octubre promedio en ese punto, que son 112,6 mm.

Sin embargo, lo decisivo fue la intensidad. “Una lluvia muy intensa en pocos minutos puede superar la capacidad de evacuación del sistema de drenaje”, explicó Cristina Valdivieso, técnica del Inamhi.

En el paso deprimido de El Labrador hay unas 30 estructuras de captación, entre sumideros y rejillas. Están conectadas a dos colectores de alivio de 2,80 y 3,40 metros de sección, según la Epmaps. La empresa limpió los sumideros el 21 de septiembre y retiró 1,7 metros cúbicos de material.

Ese día, la mezcla de granizo y hojarasca verde selló las rejillas. “Forma una masa helada y compacta”, detalló la Epmaps. Hizo falta maquinaria pesada para retirarla.

Lo que distinguió al 4 de octubre

Un detalle cambia la lectura del evento. En 24 horas, el 4 de octubre no fue el día más lluvioso del año en El Bosque. El 22 de enero de 2026 cayeron 72,9 mm, según la Epmaps. La diferencia estuvo en el tiempo: el 4 de octubre, ocho de cada diez milímetros cayeron en una sola hora.

Además, la Epmaps aclara que, según la Ordenanza Metropolitana 048, el drenaje pluvial de las vías es competencia de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). La Epmaps colabora con la limpieza de los sumideros.

🗺️ Los barrios de Quito que más se inundan

En las primeras décadas del siglo XX, las inundaciones se concentraban en el Centro Histórico. La ciudad era más pequeña y la prensa cubría sobre todo esa zona.

A medida que Quito creció, el mapa cambió. Entre 1990 y 2020, las parroquias con más inundaciones registradas fueron Iñaquito (20), San Juan (15), Belisario Quevedo (14) y Jipijapa (12). Les siguen La Ferroviaria y el Centro Histórico, con 11 cada una.

Algunos puntos se repiten durante décadas. El Labrador es uno. La Y es otro: la base registra inundaciones allí en 1964, 2017, 2019 y 2020. En 2018, la Epmaps construyó en ese paso deprimido un túnel de 1,20 por 1,80 metros para evacuar el agua lluvia. En 2026, la empresa volvió a atender acumulación de granizo.

Las ubicaciones de este mapa interactivo son aproximadas. Cada punto se situó a partir del barrio o la calle que mencionaba la noticia. Pero sirven para ver dónde se repiten las inundaciones, no para señalar una dirección exacta.

⛰️ ¿Por qué el agua se estanca en las mismas zonas de Quito?

La respuesta está en la geografía. Quito se asienta en una meseta entre las faldas del Pichincha, el Atacazo al sur y las lomas de la falla de Quito al este. “Toda el agua que recogen las faldas del Pichincha y en el sur el Atacazo van luego a drenar a través de pocos pasos”, explicó Elisa Sevilla, historiadora de la USFQ y codirectora del proyecto Tomorrow’s Cities entre 2019 y 2024.

Cuando la lluvia es intensa y trae granizo, el agua tarda en salir de la meseta. Entonces se empoza. Según Sevilla, eso ocurre sobre todo en La Carolina y el antiguo aeropuerto, que históricamente fueron ciénegas y humedales. Lo mismo pasa en las zonas cenagosas del sur, en las faldas del Atacazo.

A eso se suman las quebradas. Para crecer, la ciudad las rellenó. Algunas quedaron sin drenaje por debajo, y el agua corre ahora por las calles.

El suelo que dejó de absorber la lluvia

A la geografía se suma lo que la ciudad construyó encima. Antes, el suelo y la vegetación absorbían parte del agua que caía. Hoy las casas, las veredas y las calles cubren ese suelo. “Ahora todo se escurre, todo corre por las pendientes porque no tiene espacio para ser absorbida”, explicó Sevilla. Por eso corre más agua sobre la ciudad que antes.

Cuánto creció esa superficie cubierta lo midió el estudio publicado en 2022 en la revista Natural Hazards and Earth System Sciences. Lo lideró C. Scott Watson, de la Universidad de Leeds (Reino Unido), y lo firman otros diez investigadores, entre ellos Sevilla. La mancha urbana de Quito pasó de unos 160 km² en 1986 a unos 352 km² en 2020. Se duplicó con creces en 34 años.

Esa agua que ya no se absorbe busca las partes bajas. El mismo estudio cruzó las inundaciones registradas entre 2006 y 2017 con un cálculo del terreno que señala dónde el agua tiende a acumularse. Los eventos se concentran justamente en esos puntos.

Valdivieso añade una distinción. En las zonas altas, la lluvia satura el suelo y puede provocar deslizamientos. En las zonas urbanas, en cambio, una lluvia intensa puede colapsar el drenaje.

📅 Abril y octubre, meses con más inundaciones en Quito

La base de la USFQ muestra dos picos al año. Abril concentra 132 de las 631 inundaciones registradas. Octubre le sigue, con 89. De esas 89, 35 ocurrieron entre el 1 y el 10 de octubre.

El Inamhi explica por qué octubre es tan particular. Es un mes de transición entre la época seca y la lluviosa. “Tenemos horas de la mañana muy soleadas, por lo que tenemos mayor energía solar, y en la tarde tenemos ingresos de humedad”, detalló Valdivieso. Esa humedad llega desde el norte del continente. Con la energía acumulada en la mañana, se forman granizadas y lluvias muy intensas.

Por eso, según Valdivieso, octubre es uno de los meses con más tormentas eléctricas y granizadas. Esa época de transición también explica el llamado cordonazo de San Francisco.

Para Sevilla, ese conocimiento popular sirve para prepararse. Según ella, el cordonazo solía llegar a fines de septiembre y “ahora se ha corrido a los primeros días de octubre”.

En los demás meses influyen otros sistemas atmosféricos. Entonces las lluvias pueden ser más persistentes, incluso de mañana, tarde, noche y madrugada.

⚡ Los aguaceros fuertes aumentan en el norte de Quito

La Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico (Remmaq), de la Secretaría de Ambiente, mide la lluvia hora por hora en nueve estaciones de la ciudad. Seis de ellas registran desde 2004. EL COMERCIO analizó esa serie entre 2004 y 2025.

El resultado es claro en el norte y en Tumbaco. Las horas con al menos 10 mm de lluvia, que corresponden a un aguacero fuerte, aumentaron de forma estadísticamente significativa en cuatro estaciones:

Belisario: de 11 horas al año entre 2004 y 2014 a 18,9 entre 2015 y 2025.

de 11 horas al año entre 2004 y 2014 a 18,9 entre 2015 y 2025. Cotocollao: de 5,1 a 12,4.

de 5,1 a 12,4. Tumbaco: de 9,5 a 15,4.

de 9,5 a 15,4. Carapungo: de 7 a 10.

Los días con 30 mm también subieron en esas estaciones. En Belisario pasaron de 3,1 a 7,6 al año.

En el sur, en cambio, no hay tendencia clara. Los cambios en El Camal, Los Chillos y Guamaní no son significativos. Las rachas de días secos tampoco se alargaron en ninguna de las seis estaciones con series largas.

El sur sí recibe más lluvia en total. Entre 2015 y 2025, Guamaní promedió 1 440 mm al año y El Camal, 1 386 mm. Carapungo, en el norte, se quedó en 786 mm. Valdivieso explica que en el sur hay más vegetación y esto permite para presencia de precipitaciones, pero varía según el sector.

🔍 Lo que el Inamhi aún no puede afirmar sobre la lluvia en Quito

El Inamhi no tiene un estudio oficial para Quito sobre la intensidad, la duración o la frecuencia de las lluvias. Los estudios se están realizando con enfoque nacional, según Valdivieso.

Por eso, Valdivieso insiste en que no se puede afirmar que en Quito llueva más, ni que las lluvias sean más intensas o más frecuentes. Para hacerlo, explica, hay que analizar la serie histórica, y hay estaciones con datos solo desde 2015 y otras con 20 a 30 años de registros. Además, la topografía y los microclimas obligan a estudiar cada zona por separado. “En el sur llueve muchísimo un día mientras que en el norte está haciendo sol”, dijo.

Los datos le dan la razón. Al cruzar las inundaciones registradas entre 2004 y 2020 con la lluvia de la Remmaq, en el 35% de los casos la estación más cercana de la Remmaq marcó menos de 5 mm ese día. La lluvia que inunda puede caer lejos del pluviómetro.

Los umbrales de referencia del Inamhi

Tampoco existe un umbral oficial de lluvia extrema para Quito. Sin embargo, Valdivieso entregó umbrales de referencia por estación, calculados con datos de 2020 a 2026:

Iñaquito, en el centro norte: 50,8 mm en una hora y 127,4 mm en 24 horas.

50,8 mm en una hora y 127,4 mm en 24 horas. Izobamba, en el sur: 37,7 mm en una hora y 63,1 mm en 24 horas.

37,7 mm en una hora y 63,1 mm en 24 horas. Rumipamba: 28,1 mm en una hora y 83,6 mm en 24 horas. En esta zona, explicó, suelen ocurrir más deslizamientos de tierra.

“Son umbrales referenciales”, aclaró Valdivieso. Como comparación, los 52,2 mm que cayeron en una hora el 4 de octubre en El Bosque superan incluso el valor de referencia de Iñaquito, el más alto de los tres.

En ese mismo periodo, el Inamhi identificó lluvias máximas en 24 horas. En Rumipamba cayeron 83,6 mm en diciembre de 2021. Izobamba, en el sur, registró cerca de 81,1 mm en 2020 y cerca de 63,5 mm en 2021. En Puengasí se alcanzaron cerca de 59,4 mm en mayo de 2024. “No podemos generalizar que en todo Quito llueve así”, advirtió Valdivieso, por los microclimas y la topografía.

📊 Registros de inundaciones después de 2020

La base de inundaciones en Quito de la USFQ termina en 2020. Para los años siguientes, el registro oficial está en los informes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Solo tres de los informes disponibles desagregan las inundaciones del cantón Quito: 29 hasta el 14 de julio de 2023, 38 hasta el 12 de julio de 2025 y 53 hasta el 20 de junio de 2026.

Esas cifras no permiten hablar de tendencia. Son tres años, con cortes en fechas distintas. Además, en 2026 los informes sumaron una categoría nueva, “lluvias intensas”.

La Epmaps también reporta casos puntuales. En 2024 atendió el desbordamiento de la quebrada El Tejado. Un año después, en 2025, el de la quebrada Shanshayacu, en Turubamba, donde el agua entró a varias viviendas. En 2026, la acumulación de granizo en las rejillas de La Y, El Labrador y la avenida Mariscal Sucre, a la altura del centro comercial El Bosque.

Octubre de 2025 dejó un antecedente. Según la plataforma de la Epmaps, ese mes llovió entre 1,2 y 2,8 veces lo normal en nueve estaciones de la ciudad. En ocho de ellas, el día más lluvioso fue el 26.

🔧 Qué hace Quito para evitar las inundaciones

Hasta el 3 de octubre de 2026, la Epmaps limpió 179 mil sumideros. Su meta para el año era de 144 300. Los colectores, según la empresa, están diseñados para limpiarse solos y estaban operativos.

En El Labrador, la Epmaps colocó seis rejillas en la avenida Amazonas, conectadas a los colectores de alivio. También reporta el colector Galo Plaza, construido en 2017.

El monitoreo también tiene límites. El Municipio cuenta con 214 puntos de monitoreo hidrometeorológico, pero solo 39 tienen seguimiento en tiempo real.

Para Sevilla, el dato que más falta es el estado de los colectores y de la infraestructura subterránea. Recuerda además la Ordenanza Verde Azul, N.° 060-2023, aprobada el 4 de julio de 2023. Según Sevilla, obliga a pensar en soluciones para absorber el agua lluvia: más espacios verdes, corredores verdes y no cubrir las quebradas.

🔮 Qué esperar de las lluvias en Quito en los próximos meses

La alerta roja por El Niño rige desde el 25 de septiembre. Además, octubre mantiene las condiciones de transición que, según el Inamhi, favorecen las granizadas y las tormentas.

Sevilla recomienda que cada persona conozca su barrio. “Uno tiene que saber dónde vive y saber dónde ya ha habido inundaciones en el pasado”, dijo. En medio de un aguacero, aconseja esperar antes de usar el Metro o de pasar por un paso deprimido.

La base de la USFQ seguirá creciendo. El equipo trabaja para actualizarla hasta hoy con los datos del ECU 911. Esto permitirá que los quiteños conozcan qué ocurre en su ciudad a lo largo del tiempo.

Más información sobre inundaciones en Quito aquí

Preguntas frecuentes sobre las inundaciones en Quito

❓ ¿Dónde se inunda más Quito? Entre 1990 y 2020, en Iñaquito, San Juan, Belisario Quevedo y Jipijapa. Así lo muestra la base de la USFQ. Hay puntos que se repiten durante décadas, como El Labrador y La Y. Según Elisa Sevilla, de la USFQ, el agua se empoza en antiguas zonas de humedales, como La Carolina, y en las quebradas que la ciudad rellenó para crecer. ❓ ¿En qué meses hay más inundaciones en Quito? En abril y en octubre. Abril concentra 132 de los 631 registros entre 1900 y 2020, y octubre, 89. El Inamhi explica que octubre es un mes de transición: mañanas soleadas y humedad por la tarde que forman granizadas y tormentas. ❓ ¿Llueve más fuerte que antes en Quito? En el norte y en Tumbaco, sí. Los registros de la Remmaq muestran más horas con al menos 10 mm de lluvia desde 2015 en Belisario, Cotocollao, Tumbaco y Carapungo. En el sur no hay una tendencia clara. El Inamhi aún no tiene un estudio oficial para Quito. ❓ ¿Qué pasó en El Labrador el 4 de octubre de 2026? Cayeron 52,2 mm de lluvia en una hora, según el Inamhi. El granizo y las hojas formaron una masa de 60 a 80 centímetros que selló las rejillas del paso deprimido. El agua entró a la estación del Metro. Ese punto ya se había inundado al menos seis veces desde 1998. ❓ ¿Qué es el cordonazo de San Francisco? Es el nombre popular de las lluvias fuertes de inicios de octubre. El Inamhi lo relaciona con la transición entre la época seca y la lluviosa en la Sierra. La base de la USFQ registra 35 inundaciones entre el 1 y el 10 de octubre.