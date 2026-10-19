Lluvias con tormentas eléctricas azotan a Quito y cinco provincias

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Un escenario de intensas lluvias con tormentas eléctricas se registra la noche de este lunes 19 de octubre de 2026 sobre la capital y diversas zonas del territorio ecuatoriano, de acuerdo con el reporte técnico emitido, pasadas las 20:00, por los monitoreos oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). Las precipitaciones, acompañadas por constantes descargas de rayos y truenos, impactan a sectores del norte, centro, sur y valles del Distrito Metropolitano de Quito, al tiempo que se extienden con actividad focalizada hacia cinco provincias de la Costa y la Sierra norte del país, donde el temporal continuará activo a lo largo de las próximas horas.

Persistencia de las lluvias con tormentas eléctricas

El pronóstico oficial detalla que las lluvias con tormentas eléctricas mantendrán su presencia de forma puntual durante la noche y madrugada. La inestabilidad atmosférica genera eventos de precipitación continua que inciden directamente en las condiciones de movilidad y seguridad de los habitantes en las zonas señaladas por las estaciones de seguimiento.

Las evaluaciones técnicas advierten que los fenómenos climáticos no cesarán de inmediato, por lo que las precipitaciones con actividad de rayos persistirán en el transcurso de la noche en las áreas bajo monitoreo.

Barrios de Quito afectados por rayos y truenos

En el Distrito Metropolitano de Quito, el temporal se percibe con fuerza a través de intensos truenos y relámpagos que cubren distintas franjas urbanas. En el sector norte de la urbe, los reportes ubican el temporal sobre los barrios San Carlos, González Suárez y La Paz.

Hacia el casco central de la ciudad, las precipitaciones con descargas se sienten en áreas como El Dorado, San Blas y las inmediaciones de la loma del Itchimbía. En el sur de la urbe, los residentes registran el aguacero en zonas como Guajaló, extendiéndose además hacia el barrio San Miguel de Collacoto, la autopista General Rumiñahui y la parroquia de Conocoto.

Provincias bajo aviso por temporal nocturno

El informe hidrometeorológico precisa que la actividad lluviosa no se limita a la capital, sino que abarca sectores interiores y occidentales de varias jurisdicciones provinciales. En la región Litoral, las precipitaciones con actividad eléctrica se localizan al interior de Esmeraldas y Manabí.

Asimismo, las condiciones de mal tiempo alcanzan a toda la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras que en la región interandina los eventos se concentran en el occidente de Pichincha y en distintas zonas de Carchi.

Desbordamiento de siete ríos a escala nacional

Las secuelas del temporal invernal y las continuas precipitaciones provocaron el desbordamiento de siete cuerpos hídricos en el país hasta el corte de las 19:00 de este lunes 19 de octubre.

En la provincia del Guayas se contabilizan cuatro afluentes fuera de su cauce: el río Balao en los sectores Bolívar y 9 de Octubre; el estero Lagarto en Mayiya de Adentro (Palestina); el río Tenguel en varios puntos de la parroquia homónima; y el río Vinces en la zona de La Fortuna (Salitre).

El reporte oficial detalla además afectaciones en El Oro por el colapso del río Pagua en Río Bonito y del río Chaguana en Tendales, mientras que en Manabí se registró la salida del río Lascano en el cantón Paján.

Condiciones previstas para las siguientes horas

Las proyecciones técnicas enfatizan que las masas nubosas continuarán generando descargas eléctricas y agua sobre las localidades señaladas. Los reportes confirman que el temporal seguirá activo, manteniendo el estado de alerta en las cinco provincias mencionadas y en los distintos cuadrantes de la capital.

La ciudadanía en las áreas afectadas experimenta el descenso de temperaturas y las complicaciones asociadas a la calzada mojada en los tramos viales urbanos y rurales mientras dura el ciclo de tormentas.

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