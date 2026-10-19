Una intensa lluvia puede dejar pérdidas de más de 400 dólares a un negocio en Guayaquil

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Con escobas en mano, los comerciantes de varios sectores del norte de Guayaquil intentaban retirar el agua acumulada en sus negocios tras la intensa lluvia que cayó durante más de 10 horas, entre la noche del domingo 18 y la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026.

Según el reporte de Segura EP, 70 sectores de Guayaquil resultaron afectados por las lluvias, que acumularon 220,01 milímetros, equivalentes a 220,01 litros de agua por cada metro cuadrado. Comerciantes y especialistas, desde ya, creen que se avecinan momentos críticos para el sector ante la llegada de El Niño.

Comerciantes reportaron pérdidas económicas por lluvias en Guayaquil

Los negocios se vieron afectados por la intensa lluvia del 19 de octubre.

Wilmer Morán se levanta de madrugada para amasar y hornear el pan que, desde las 06:00, suele estar listo en la vitrina de su local para la venta. Sin embargo, este lunes 19 de octubre, las intensas lluvias que azotaron Guayaquil alteraron su jornada: recién al mediodía pudo abrir su negocio, a la espera de que los clientes llegaran.

“Es una tremenda pérdida para nosotros los comerciantes. Son cuatro o cinco horas que tarda en bajar el agua y, en ese tiempo, no hay ventas”, cuenta Morán, quien tiene su panadería en Samanes 1.

El comerciante estima que las pérdidas económicas de esta jornada podrían oscilar entre 450 y 500 dólares. Su esperanza es vender durante el resto del día los panes, bocaditos, tortas y postres que no logró comercializar en la mañana. Sin embargo, hasta el mediodía, apenas había registrado 10 en ventas.

Unas cuadras más adelante, el propietario de una despensa recogía las legumbres que habitualmente exhibe a la entrada de su local. El agua acumulada en la calle y las salpicaduras que provocaban los vehículos a su paso amenazaban con mojar los productos, por lo que tuvo que retirarlos mientras la vía aún permanecía inundada.

“¿Y a mi quién me regresar todo el dinero que pierdo por estas inundaciones? son cosas de la naturaleza, ¿qué le vamos hacer?”, gritaba enojado el dueño de la despensa.

Este escenario se repetía en otros negocios, como en una peluquería, donde el propietario tuvo que cambiar las tijeras por una escoba para retirar el agua que había ingresado al local. La inundación le impidió atender a los clientes que ya llegaban para cortarse el cabello. Mientras barría, resumía su frustración en una frase: “Toda la mañana perdida”.

Sector económico no está listo para El Niño

La basura acumulada en varias zonas de Guayaquil intensificó las inundaciones.

Las intensas lluvias registradas en Guayaquil y otras provincias de la región Costa ya están provocando afectaciones en la economía, según señaló el analista económico Jorge Calderón Salazar. La suspensión de actividades, retrasos en la movilidad y problemas en la operación de negocios representan costos directos para empresas y comerciantes.

De acuerdo con el experto, los efectos van más allá de los daños en infraestructura. También existe un costo asociado a las actividades que dejan de realizarse, como locales que no abren, ventas que no se concretan y jornadas laborales que empiezan con retraso debido a las condiciones climáticas.

El analista explicó que el impacto varía según el tipo de negocio. Sin embargo, advirtió que los retrasos en los procesos productivos pueden afectar toda la cadena económica, desde la producción hasta la entrega de mercancías y las exportaciones.

El impacto podría alcanzar miles de millones de dólares en Ecuador

El transporte público también se vio afectado por las intensas lluvias del 19 de octubre de 2026. Foto Enrique Pesantes.

Según Calderón, estimaciones de organismos internacionales han advertido que el impacto económico del fenómeno de El Niño en Ecuador podría representar entre 0,8% y 4,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

El especialista recordó que el fenómeno de 1997-1998 provocó pérdidas cercanas a los 12 000 millones de dólares en el país. Aunque reconoce que Ecuador cuenta hoy con mejores capacidades de respuesta, considera que siguen existiendo importantes vulnerabilidades en sectores productivos expuestos a inundaciones.

Agricultura y exportaciones entre los sectores más vulnerables

Las lluvias representan una amenaza para actividades vinculadas al sector agrícola y las exportaciones, especialmente en cultivos ubicados en zonas propensas a inundaciones.

Calderón mencionó que sectores como el azucarero, bananero y cacaotero podrían enfrentar problemas derivados de inundaciones, daños en áreas de producción y afectaciones en las cuencas hídricas, lo que impactaría directamente en la cadena de suministro.

Podrían registrarse incrementos de precios

El analista advirtió que una de las consecuencias de las afectaciones climáticas podría ser el aumento de los precios de algunos productos, especialmente si se reduce la producción agrícola o se presentan dificultades en la distribución y el transporte.

No obstante, hizo un llamado a evitar la especulación y pidió responsabilidad a los actores de la cadena de comercialización para impedir incrementos injustificados que afecten a los consumidores.

Empresas deben reforzar planes de contingencia

Frente a un escenario de lluvias persistentes, Calderón recomendó a las empresas fortalecer sus planes de contingencia y revisar las condiciones de su infraestructura para minimizar riesgos operativos.

Asimismo, sugirió implementar mecanismos de trabajo remoto cuando la actividad lo permita y planificar estrategias para garantizar la continuidad de las operaciones durante los meses en que se prevé una mayor intensidad del fenómeno climático.

Te recomendamos