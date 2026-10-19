Guayaquil acumula 170 litros de lluvia por metro cuadrado y 57 zonas están afectadas

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada y la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026 provocaron la acumulación de agua y severas inundaciones en 57 zonas de Guayaquil. Según los reportes preliminares, las lluvias se han prolongado por más de diez horas consecutivas.

El COE cantonal informó que desde la madrugada de hoy hasta las 08:00, en Guayaquil se han acumulado 170,37 milímetros (litros de lluvia por cada metro cuadrado). Entre las afectaciones reportaron caídas de árboles, socavones e inundaciones.

57 zonas afectadas en Guayaquil por las lluvias

El COE cantonal informó que hasta el momento se han contabilizado 57 puntos con acumulación de agua, además de cinco caídas de árboles, dos socavones y siete sectores afectados por inundaciones en la parroquia Tenguel.

Hasta las 07:15, Segura EP reportó acumulación de agua en sectores como Cisne 2, Kennedy Norte, Bastión Popular Norte y Sur, la ciudadela La FAE, la avenida Domingo Comín, Vélez y 6 de Marzo, así como en varias calles de Urdesa Central.

También se reportaron anegaciones en la avenida de las Américas, la avenida Raúl Clemente Huerta, la cooperativa Quisquís, Los Almendros, Mapasingue Este, Los Esteros y la avenida del Bombero, entre otros puntos de la ciudad.

Las precipitaciones también generaron problemas en sectores como Sauces 6, Garzota séptima etapa, la avenida Enrique Ortega Moreira y la intersección de Víctor Emilio Estrada con Costanera.

Asimismo, Segura EP informó que equipos de Interagua y Emapag fueron desplegados para atender las emergencias relacionadas con el sistema de drenaje y la acumulación de agua en diferentes zonas del Puerto Principal.

Tenguel registra inundaciones y socavones

Uno de los sectores más afectados por el temporal fue Tenguel, donde se reportaron inundaciones en Nuevo Tenguel, el sector 12 de Julio, 9 de Agosto, San Francisco, La Floresta, Limonal y San Rafael.

De acuerdo con el reporte oficial, las inundaciones en Tenguel se produjeron debido al desbordamiento del río Tenguel, situación que mantiene en alerta a los organismos de respuesta y a las comunidades afectadas.

Además, se registraron socavones y problemas estructurales en la vía Tenguel-9 de Agosto y en el puente vehicular ubicado entre los sectores Limonal y 5 de Diciembre, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales.

Caída de árboles moviliza a equipos de emergencia

Las lluvias y los fuertes vientos también ocasionaron la caída de árboles y ramas en varios sectores de Guayaquil.

Los reportes señalan incidentes en Los Ceibos, Sauces 6, Inmaconsa, la ciudadela Las Orquídeas, Samanes 1, Lomas de Urdesa y la ciudadela La FAE, donde personal municipal trabaja para retirar los obstáculos y restablecer las condiciones de seguridad.

⚠️ GUAYAQUIL Debido a las fuertes lluvias registradas la madrugada de este lunes, un árbol cayó sobre las líneas eléctricas en el sector de Urdesa Norte. Técnicos de #CNELEP restablecieron el suministro en el 100% de la zona. Sin embargo, las cuadrillas continúan en el sitio trabajando en la reparación de los daños en las redes e infraestructura eléctrica. — CNEL EP (@CNEL_EP) October 19, 2026

170 litros de lluvia por cada metro cuadrado en Guayaquil

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal recomendó a la ciudadanía tomar precauciones ante las intensas lluvias que han afectado a Guayaquil desde la madrugada de este lunes.

Según el más reciente balance, hasta las 08:00 se registró una acumulación de 170,37 milímetros (litros de lluvia por cada metro cuadrado) de precipitaciones, lo que ha generado múltiples emergencias en distintos sectores de la ciudad. Ante este escenario, Segura EP mantiene activos sus equipos de monitoreo, coordinación y respuesta.

Sugieren actividades virtuales mientras persista la emergencia

El organismo también recomendó a las empresas e instituciones educativas evaluar la realización de actividades bajo modalidad virtual mientras se mantengan las condiciones climáticas adversas.

La medida busca reducir los riesgos asociados a la circulación en sectores afectados por inundaciones, acumulación de agua y otros incidentes provocados por las precipitaciones.

Frente a las complicaciones en la movilidad, el COE recomendó a los ciudadanos permanecer en sus domicilios y evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios.

En caso de tener que salir, las autoridades exhortaron a conducir con precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos a las indicaciones emitidas por los organismos de emergencia.

Segura EP mantiene monitoreo permanente

Las autoridades indicaron que el personal operativo continúa desplegado en territorio para atender las novedades reportadas y monitorear el comportamiento de las lluvias.

Asimismo, recordaron que la ciudadanía puede comunicarse con la línea 181 para reportar emergencias y solicitar asistencia. Segura EP reiteró el llamado a informarse únicamente a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Inundaciones en Guayaquil; Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué sectores de Guayaquil están inundados por las lluvias del 19 de octubre de 2026? Hasta la mañana del lunes 19 de octubre de 2026, se reportaron 57 puntos con acumulación de agua en Guayaquil.

Entre los sectores afectados están Cisne 2, Kennedy Norte, Bastión Popular Norte y Sur, la ciudadela La FAE, Urdesa Central, Sauces 6, Garzota séptima etapa, Mapasingue Este, Los Esteros, Los Ceibos y la avenida de las Américas, entre otros. Las autoridades mantienen equipos desplegados para atender las emergencias. ❓¿Cuánta lluvia cayó en Guayaquil durante la madrugada del 19 de octubre de 2026? Guayaquil acumuló 170,37 milímetros de lluvia hasta las 08:00 del lunes 19 de octubre de 2026.

Según el COE cantonal, las precipitaciones se prolongaron por más de diez horas consecutivas y provocaron acumulación de agua, inundaciones, caída de árboles y daños en vías. El volumen registrado equivale a 170,37 litros de agua por cada metro cuadrado. ❓ ¿Qué ocurrió en Tenguel por las intensas lluvias en Guayaquil? Tenguel registró inundaciones en siete sectores debido al desbordamiento del río Tenguel, además de socavones y problemas estructurales en vías y un puente vehicular.

Las inundaciones afectaron a Nuevo Tenguel, 12 de Julio, 9 de Agosto, San Francisco, La Floresta, Limonal y San Rafael. También se reportaron daños en la vía Tenguel-9 de Agosto y en el puente ubicado entre Limonal y 5 de Diciembre, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a las comunidades. ❓ ¿Qué daños provocaron las lluvias y los fuertes vientos en Guayaquil? El COE cantonal reportó cinco caídas de árboles, dos socavones y siete sectores inundados en la parroquia Tenguel, además de acumulación de agua en 57 puntos de la ciudad.

Los incidentes relacionados con árboles y ramas se registraron en sectores como Los Ceibos, Sauces 6, Inmaconsa, Las Orquídeas, Samanes 1, Lomas de Urdesa y la ciudadela La FAE. Los equipos municipales trabajan para retirar los obstáculos y atender las afectaciones. ❓ ¿Qué recomienda el COE de Guayaquil ante las inundaciones y las fuertes lluvias? El COE cantonal recomienda permanecer en casa, evitar desplazamientos innecesarios y conducir con precaución mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

El organismo también sugirió que empresas e instituciones educativas evalúen realizar actividades virtuales para reducir los riesgos de movilidad. Segura EP mantiene activos sus equipos de monitoreo y respuesta, mientras que la ciudadanía puede reportar emergencias o solicitar asistencia a través de la línea 181. Las autoridades exhortan a consultar únicamente los canales oficiales.

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