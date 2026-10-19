Fuertes lluvias obligan a suspender clases presenciales en Guayaquil y otras zonas de Ecuador

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Las fuertes lluvias que soporta Guayaquil desde la noche del domingo 18 de octubre provocaron inundaciones en varios sectores y motivaron la suspensión de clases presenciales en instituciones educativas de las zonas 5 y 8 este lunes 19 de octubre de 2026. La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, anunció la medida la mañana de este 19 de octubre como respuesta a las dificultades que enfrentan algunas comunidades por la acumulación de agua.

Suspensión de clases por lluvias en Guayaquil, Durán y Samborondón

La suspensión rige para los planteles ubicados en sectores inundados o con problemas de acceso por las precipitaciones en Guayaquil, Durán y Samborondón, correspondientes a la Zona 8. La disposición también comprende instituciones educativas de las áreas afectadas de la Zona 5.

Antes del anuncio ministerial, algunos colegios y escuelas particulares optaron por cancelar las actividades presenciales para precautelar la seguridad de niños y adolescentes.

Inundaciones y emergencias por las lluvias en Guayaquil

Guayaquil amaneció este lunes con calles anegadas y dificultades para la circulación vehicular. Segura EP reportó al menos 38 emergencias por acumulación de agua hasta las 06:00.

Entre los sectores afectados figuran Sauces 6, Urdesa y Samanes. Usuarios de redes sociales compartieron videos que muestran vías cubiertas de agua y vehículos con dificultades para avanzar.

Los efectos de las precipitaciones también alcanzaron a Daule, Samborondón, Milagro y Babahoyo. En la parroquia Tenguel, en Guayaquil, se reportó el desbordamiento de un río, con afectaciones preliminares en calles y viviendas.

Estamos activos y en territorio ante las intensas lluvias registradas esta madrugada, principalmente en Guayas, con nuestros protocolos de respuesta frente al fenómeno de El Niño. Para precautelar la seguridad de nuestros estudiantes, en las instituciones educativas ubicadas en zonas inundadas o con accesos complicados se suspende la presencialidad hoy para la zona 5 y 8, activando el protocolo de contingencia educativa. — Gilda Alcívar (@GildaAlcivarOk) October 19, 2026

¿Qué provincias comprende la suspensión de clases?

La disposición abarca las zonas educativas 5 y 8, de acuerdo con el anuncio de las autoridades. La Zona 8 comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, mientras que la Zona 5 incluye sectores de Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar. La información proporcionada también menciona a Galápagos entre las provincias comprendidas en la medida.

En la Zona 5, las autoridades reportaron emergencias por las lluvias desde la noche del domingo 18 de octubre. Ante estos incidentes, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos desplegó personal en territorio para atender las emergencias.

Ocho horas de lluvia y alerta del Inamhi

Las precipitaciones comenzaron la noche del domingo 18 de octubre y continuaron hasta la madrugada del lunes 19, con alrededor de ocho horas de lluvia en Guayaquil.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó sobre lluvias acompañadas de tormentas eléctricas desde las 23:00 del domingo en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas. También reportó precipitaciones de menor intensidad en sectores de la cordillera occidental y la Amazonía.

En su pronóstico a corto plazo, el organismo advirtió sobre lluvias de fuerte y muy fuerte intensidad en la región Costa entre el 18 y el 19 de octubre, con tormentas eléctricas dispersas. La previsión tuvo vigencia desde las 15:00 del domingo hasta las 10:00 del lunes.

Las inundaciones ocurren pocos días después de otro episodio de lluvias intensas en Guayaquil, registrado durante la noche del viernes 16 de octubre, en medio de las condiciones climáticas asociadas a la llegada del fenómeno de El Niño al país.

Suspensión de clases por lluvia en Guayaquil; preguntas frecuentes