Fuertes lluvias obligan a suspender clases presenciales en Guayaquil y otras zonas de Ecuador

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Las fuertes lluvias que soporta Guayaquil desde la noche del domingo 18 de octubre provocaron inundaciones en varios sectores y motivaron la suspensión de clases presenciales en instituciones educativas de las zonas 5 y 8 este lunes 19 de octubre de 2026. La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, anunció la medida la mañana de este 19 de octubre como respuesta a las dificultades que enfrentan algunas comunidades por la acumulación de agua.
La suspensión rige para los planteles ubicados en sectores inundados o con problemas de acceso por las precipitaciones en Guayaquil, Durán y Samborondón, correspondientes a la Zona 8. La disposición también comprende instituciones educativas de las áreas afectadas de la Zona 5.
Antes del anuncio ministerial, algunos colegios y escuelas particulares optaron por cancelar las actividades presenciales para precautelar la seguridad de niños y adolescentes.
Guayaquil amaneció este lunes con calles anegadas y dificultades para la circulación vehicular. Segura EP reportó al menos 38 emergencias por acumulación de agua hasta las 06:00.
Entre los sectores afectados figuran Sauces 6, Urdesa y Samanes. Usuarios de redes sociales compartieron videos que muestran vías cubiertas de agua y vehículos con dificultades para avanzar.
Los efectos de las precipitaciones también alcanzaron a Daule, Samborondón, Milagro y Babahoyo. En la parroquia Tenguel, en Guayaquil, se reportó el desbordamiento de un río, con afectaciones preliminares en calles y viviendas.
Estamos activos y en territorio ante las intensas lluvias registradas esta madrugada, principalmente en Guayas, con nuestros protocolos de respuesta frente al fenómeno de El Niño. Para precautelar la seguridad de nuestros estudiantes, en las instituciones educativas ubicadas en zonas inundadas o con accesos complicados se suspende la presencialidad hoy para la zona 5 y 8, activando el protocolo de contingencia educativa.— Gilda Alcívar (@GildaAlcivarOk) October 19, 2026
La disposición abarca las zonas educativas 5 y 8, de acuerdo con el anuncio de las autoridades. La Zona 8 comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, mientras que la Zona 5 incluye sectores de Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar. La información proporcionada también menciona a Galápagos entre las provincias comprendidas en la medida.
En la Zona 5, las autoridades reportaron emergencias por las lluvias desde la noche del domingo 18 de octubre. Ante estos incidentes, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos desplegó personal en territorio para atender las emergencias.
Las precipitaciones comenzaron la noche del domingo 18 de octubre y continuaron hasta la madrugada del lunes 19, con alrededor de ocho horas de lluvia en Guayaquil.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó sobre lluvias acompañadas de tormentas eléctricas desde las 23:00 del domingo en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas. También reportó precipitaciones de menor intensidad en sectores de la cordillera occidental y la Amazonía.
En su pronóstico a corto plazo, el organismo advirtió sobre lluvias de fuerte y muy fuerte intensidad en la región Costa entre el 18 y el 19 de octubre, con tormentas eléctricas dispersas. La previsión tuvo vigencia desde las 15:00 del domingo hasta las 10:00 del lunes.
Las inundaciones ocurren pocos días después de otro episodio de lluvias intensas en Guayaquil, registrado durante la noche del viernes 16 de octubre, en medio de las condiciones climáticas asociadas a la llegada del fenómeno de El Niño al país.
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura suspendió las clases presenciales en instituciones educativas ubicadas en zonas inundadas o con dificultades de acceso por las fuertes lluvias.
Contexto: La ministra Gilda Alcívar anunció la medida la mañana del lunes 19 de octubre para precautelar la seguridad de niños y adolescentes. La disposición comprende las zonas educativas 5 y 8 y activa el protocolo de contingencia educativa.
La suspensión comprende instituciones educativas de las áreas afectadas de Guayaquil, Durán y Samborondón, además de sectores de la Zona 5 afectados por las precipitaciones.
Contexto: La medida no implica necesariamente la suspensión de clases en todos los planteles de estas zonas, sino en aquellos ubicados en sectores inundados o con problemas de acceso.
La Zona 8 comprende Guayaquil, Durán y Samborondón. La Zona 5 incluye sectores de Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Bolívar. La información proporcionada también menciona a Galápagos entre las provincias comprendidas en la medida.
Contexto: Las autoridades reportaron emergencias por lluvias en sectores de la Zona 5 desde la noche del domingo 18 de octubre. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos desplegó personal para atender estos incidentes.
La disposición anunciada el lunes 19 de octubre establece la suspensión de la presencialidad durante esa jornada en las instituciones educativas ubicadas en zonas inundadas o con accesos complicados.
Contexto: La información disponible no señala una extensión de la medida para los días siguientes. Tampoco especifica cuándo retomará la presencialidad cada plantel afectado.
Segura EP reportó al menos 38 emergencias por acumulación de agua en Guayaquil hasta las 06:00 del lunes 19 de octubre de 2026.
Contexto: Las lluvias dejaron calles anegadas y dificultades para la circulación vehicular. Entre los sectores afectados constan Sauces 6, Urdesa y Samanes.
Entre los sectores mencionados figuran Sauces 6, Urdesa y Samanes. También se reportaron afectaciones en Tenguel, donde se produjo el desbordamiento de un río.
Contexto: En Tenguel, las afectaciones preliminares incluyeron calles y viviendas. Usuarios de redes sociales compartieron videos de vías cubiertas de agua y vehículos con dificultades para avanzar.