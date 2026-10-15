Inamhi alerta por lluvias y tormentas en Ecuador este 15 de octubre

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Ecuador tendrá una jornada con lluvias, tormentas eléctricas, intervalos de sol y cambios de temperatura este jueves 15 de octubre de 2026. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé precipitaciones en sectores de la Costa, Sierra y Amazonía. Además, una advertencia meteorológica identifica las provincias con mayor probabilidad de lluvias intensas durante los próximos días.

Inamhi advierte lluvias intensas en Ecuador hasta el 18 de octubre

La advertencia meteorológica N.º 80 del Inamhi entrará en vigencia a las 12:00 de este jueves 15 de octubre y concluirá a las 23:00 del domingo 18.

El organismo identifica dos períodos con precipitaciones de mayor intensidad. El primero comprende la tarde del jueves 15 y la madrugada del viernes 16. El segundo corresponde a la tarde del sábado 17 y la madrugada del domingo 18.

La intensidad de las lluvias variará según la región. En el Litoral, los acumulados diarios podrían alcanzar entre 42 y 110 milímetros en sectores con nivel de amenaza muy alto.

Para la Sierra, los valores previstos para zonas con nivel alto oscilan entre 12 y 30 milímetros diarios. En la Amazonía, las precipitaciones podrían alcanzar entre 32 y 60 milímetros en sectores con ese mismo nivel de amenaza.

Estos rangos corresponden a la advertencia para el período del 15 al 18 de octubre y no representan cantidades de lluvia previstas para todas las localidades durante este jueves.

Clima en la Costa este jueves 15 de octubre

Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, el interior norte de Guayas y El Oro figuran entre las provincias con mayor probabilidad de precipitaciones intensas durante la vigencia de la advertencia.

Para este jueves, el pronóstico por localidades presenta diferencias entre ciudades, tanto en las temperaturas como en los períodos de lluvia.

Esmeraldas: máxima de 30,5 °C y mínima de 24 °C. El pronóstico contempla lluvias y posibilidad de tormentas durante la tarde y noche.

Santo Domingo: máxima de 31 °C y mínima de 24 °C. Se esperan precipitaciones y actividad eléctrica durante la tarde.

Quevedo: máxima de 32 °C y mínima de 24 °C. El reporte señala lluvias durante la madrugada y posibilidad de tormentas en la tarde.

Manta: máxima de 30,5 °C y mínima de 25,5 °C. Tendrá intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones nocturnas.

Guayaquil: máxima de 32 °C y mínima de 25,5 °C, según el pronóstico por localidades. Se prevén períodos de sol y nubosidad.

Salinas: máxima de 30,5 °C y mínima de 26 °C. Predominarán los intervalos nubosos.

Santa Rosa: máxima de 34,5 °C y mínima de 24 °C. Existe posibilidad de lluvias durante la noche.

Para Guayaquil, el boletín específico del Inamhi contempla una máxima de 33 °C. Durante la mañana se prevé cielo nuboso con claros y, en la tarde, nubosidad parcial. El pronóstico también identifica posibles chubascos aislados para la madrugada del viernes 16.

Pronóstico del clima en Quito y otras ciudades de la Sierra

En la región Interandina, las precipitaciones de mayor intensidad podrían concentrarse en las zonas occidentales de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja durante el período de advertencia.

Para Quito, el pronóstico específico establece una temperatura máxima de entre 22 y 26 °C y una mínima de entre 7 y 11 °C.

La capital tendrá cielo poco nuboso a parcialmente nuboso durante la mañana. En la tarde existe probabilidad de chubascos aislados.

El Inamhi también prevé un índice de radiación ultravioleta extremadamente alto. Por ello, las condiciones de radiación solar constituyen otro factor que la población debe considerar durante sus actividades al aire libre.

En otras ciudades de la Sierra, las condiciones previstas son las siguientes:

Tulcán : máxima de 19 °C y mínima de 8 °C. Nubosidad y posibilidad de precipitaciones.

: máxima de 19 °C y mínima de 8 °C. Nubosidad y posibilidad de precipitaciones. Ibarra : máxima de 25 °C y mínima de 13 °C. Intervalos de sol y nubes.

: máxima de 25 °C y mínima de 13 °C. Intervalos de sol y nubes. Latacunga : máxima de 21 °C y mínima de 5 °C. Cielo parcialmente nuboso.

: máxima de 21 °C y mínima de 5 °C. Cielo parcialmente nuboso. Ambato : máxima de 22,5 °C y mínima de 12 °C. Nubosidad variable.

: máxima de 22,5 °C y mínima de 12 °C. Nubosidad variable. Riobamba : máxima de 25,5 °C y mínima de 8 °C. Períodos de sol y nubosidad.

: máxima de 25,5 °C y mínima de 8 °C. Períodos de sol y nubosidad. Guaranda : máxima de 23 °C y mínima de 10 °C. Posibilidad de lluvias durante la tarde y noche.

: máxima de 23 °C y mínima de 10 °C. Posibilidad de lluvias durante la tarde y noche. Cuenca : máxima de 23 °C y mínima de 11 °C. Intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones.

: máxima de 23 °C y mínima de 11 °C. Intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones. Loja: máxima de 21,5 °C y mínima de 12 °C. Posibilidad de lluvias durante la noche.

En Pichincha, la previsión de precipitaciones también comprende sectores de Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Mejía y Rumiñahui.

Lluvias en la Amazonía este jueves 15 de octubre

El Inamhi prevé precipitaciones ocasionales de intensidad moderada en Pastaza y eventos puntuales de fuerte intensidad en Sucumbíos, Napo, el interior de Orellana y Morona Santiago durante la vigencia de la advertencia.

Para este jueves, el pronóstico por localidades señala:

Nueva Loja: máxima de 32 °C y mínima de 23,5 °C. Lluvias durante distintos períodos del día.

Loja: máxima de 32 °C y mínima de 23,5 °C. Lluvias durante distintos períodos del día. El Coca : máxima de 32 °C y mínima de 24,3 °C. Posibilidad de precipitaciones.

: máxima de 32 °C y mínima de 24,3 °C. Posibilidad de precipitaciones. Tena : máxima de 31,5 °C y mínima de 22 °C. Lluvias durante la madrugada, tarde y noche.

: máxima de 31,5 °C y mínima de 22 °C. Lluvias durante la madrugada, tarde y noche. Shell-Mera : máxima de 28 °C y mínima de 17,5 °C. Nubosidad y precipitaciones.

: máxima de 28 °C y mínima de 17,5 °C. Nubosidad y precipitaciones. Macas : máxima de 26 °C y mínima de 17,5 °C. Posibilidad de lluvias durante la tarde y noche.

: máxima de 26 °C y mínima de 17,5 °C. Posibilidad de lluvias durante la tarde y noche. Gualaquiza : máxima de 27 °C y mínima de 17,5 °C. Probabilidad de tormentas durante la tarde.

: máxima de 27 °C y mínima de 17,5 °C. Probabilidad de tormentas durante la tarde. Zamora: máxima de 27 °C y mínima de 18,5 °C. Intervalos nubosos y posibilidad de lluvias.

Las condiciones de lluvia no serán uniformes en toda la región. El pronóstico identifica variaciones entre las localidades y los distintos períodos del día.

Clima en Galápagos este jueves 15 de octubre

La región Insular tendrá intervalos de sol y nubosidad. La advertencia meteorológica contempla precipitaciones ocasionales de intensidad ligera a moderada, especialmente en la isla Isabela.

El pronóstico por localidades establece las siguientes temperaturas:

San Cristóbal: máxima de 31,5 °C y mínima de 24 °C.

Isabela: máxima de 32 °C y mínima de 25 °C.

Santa Cruz: máxima de 32,5 °C y mínima de 25 °C.

Las previsiones muestran condiciones variables de nubosidad durante la jornada, sin que esto implique lluvias simultáneas en las tres localidades.

Riesgos de inundaciones y deslizamientos por las lluvias en Ecuador

La advertencia del Inamhi identifica posibles afectaciones asociadas a las precipitaciones previstas hasta el domingo 18 de octubre.

Entre los riesgos constan acumulaciones de agua en viviendas, establecimientos comerciales y carreteras susceptibles a inundaciones.

El organismo también contempla cambios en las condiciones de circulación por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla. Las tormentas podrían provocar descargas eléctricas y ráfagas de viento.

En la Costa, las zonas de atención por posibles crecidas de cuerpos de agua comprenden Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, el norte de Guayas y El Oro.

En la Sierra, el riesgo incluye sectores de la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar y Azuay.

Los mapas meteorológicos también identifican áreas con probabilidad de deslizamientos. Estos escenarios corresponden a riesgos previstos y no a emergencias confirmadas.

Factores que influyen en las lluvias previstas en Ecuador

El Inamhi relaciona las condiciones meteorológicas con el tránsito de ondas ecuatoriales atmosféricas y la divergencia de vientos en niveles altos de la atmósfera.

También identifica el aporte de humedad y la convergencia de vientos en niveles bajos como factores que favorecen las precipitaciones.

A estas condiciones se suman las temperaturas elevadas de la superficie del mar, asociadas al desarrollo del evento cálido de El Niño.

En la Amazonía, el transporte eventual de humedad en niveles medios desde la cuenca Amazónica también influye en las condiciones previstas.

El Inamhi mantiene su advertencia hasta las 23:00 del domingo 18 de octubre. El segundo período de mayor intensidad de lluvias corresponde a la tarde del sábado 17 y la madrugada del domingo 18.

Clima en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo estará el clima en Ecuador este jueves 15 de octubre de 2026? El Inamhi prevé lluvias, posibles tormentas eléctricas, intervalos de sol y nubosidad en distintas localidades de la Costa, Sierra y Amazonía este jueves 15 de octubre de 2026.

Contexto: Las condiciones variarán entre regiones y ciudades. Además, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología emitió la advertencia meteorológica N.º 80 por precipitaciones que podrían alcanzar mayor intensidad entre el 15 y el 18 de octubre. ❓ ¿Hasta cuándo durará la alerta por lluvias intensas en Ecuador? La advertencia meteorológica N.º 80 del Inamhi estará vigente desde las 12:00 del jueves 15 de octubre hasta las 23:00 del domingo 18 de octubre de 2026.

Contexto: El organismo identifica dos períodos con mayor intensidad de lluvias: la tarde del jueves 15 y madrugada del viernes 16, y la tarde del sábado 17 y madrugada del domingo 18. ❓ ¿Qué provincias de Ecuador tendrán mayor probabilidad de lluvias intensas hasta el 18 de octubre? El Inamhi identifica sectores de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y provincias de la Sierra y Amazonía con mayor probabilidad de precipitaciones intensas.

Contexto: En la Sierra, la advertencia comprende zonas occidentales de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. En la Amazonía incluye sectores de Sucumbíos, Napo, Orellana, Morona Santiago y Pastaza. ❓ ¿Cómo estará el clima en Quito este jueves 15 de octubre? Quito tendrá una temperatura máxima de entre 22 y 26 °C y una mínima de entre 7 y 11 °C. El Inamhi prevé cielo poco nuboso a parcialmente nuboso durante la mañana y posibles chubascos aislados por la tarde.

Contexto: El pronóstico también establece un índice de radiación ultravioleta extremadamente alto. En Pichincha, la previsión de precipitaciones comprende sectores de Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos, Mejía y Rumiñahui. ❓ ¿Lloverá en Quito durante la tarde del jueves 15 de octubre? Sí existe probabilidad de chubascos aislados durante la tarde del jueves 15 de octubre, según el pronóstico específico del Inamhi.

Contexto: Durante la mañana se espera cielo poco nuboso a parcialmente nuboso. La advertencia meteorológica también identifica sectores de la cordillera occidental de Pichincha con probabilidad de precipitaciones de mayor intensidad hasta el domingo 18. ❓ ¿Cómo estará el clima en Guayaquil este jueves 15 de octubre? Guayaquil tendrá períodos de sol y nubosidad. El pronóstico por localidades establece una temperatura máxima de 32 °C y una mínima de 25,5 °C.

Contexto: El boletín específico para Guayaquil contempla una máxima de 33 °C, cielo nuboso con claros durante la mañana y nubosidad parcial en la tarde. También identifica posibles chubascos aislados durante la madrugada del viernes 16. ❓ ¿En qué ciudades de la Costa se esperan lluvias y tormentas este jueves 15 de octubre? El Inamhi prevé posibles lluvias y tormentas en Esmeraldas, Santo Domingo y Quevedo, además de precipitaciones en otras localidades de la Costa.

Contexto: Esmeraldas podría registrar lluvias y tormentas durante la tarde y noche, con una máxima de 30,5 °C. Santo Domingo alcanzaría 31 °C y Quevedo 32 °C, ambas con posibilidad de actividad eléctrica durante la tarde. Manta y Santa Rosa presentan probabilidad de lluvias nocturnas. ❓ ¿Qué temperaturas se esperan en Cuenca, Ambato y otras ciudades de la Sierra? El Inamhi prevé máximas de 23 °C en Cuenca, 22,5 °C en Ambato, 25,5 °C en Riobamba, 21 °C en Latacunga y 21,5 °C en Loja.

Contexto: Cuenca tendrá intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones. Ambato registrará nubosidad variable, mientras que Loja presenta posibilidad de lluvias nocturnas. Latacunga tendrá una mínima de 5 °C, según el pronóstico. ❓ ¿Cómo estará el clima en la Amazonía ecuatoriana este 15 de octubre? El Inamhi prevé lluvias en distintas localidades amazónicas, con temperaturas máximas de 26 a 32 °C entre las ciudades mencionadas en el pronóstico.

Contexto: Nueva Loja alcanzaría 32 °C, El Coca 32 °C, Tena 31,5 °C y Macas 26 °C. También existe probabilidad de tormentas durante la tarde en Gualaquiza y precipitaciones en Shell-Mera y Zamora. ❓ ¿Qué provincias de la Amazonía podrían registrar lluvias fuertes hasta el domingo 18 de octubre? El Inamhi identifica posibles precipitaciones fuertes en sectores de Sucumbíos, Napo, el interior de Orellana y Morona Santiago.

Contexto: En Pastaza se prevén lluvias ocasionales de intensidad moderada. Para zonas amazónicas con nivel alto de amenaza, la advertencia contempla acumulados de entre 32 y 60 milímetros diarios, sin que esos valores correspondan a todas las localidades. ❓ ¿Cómo estará el clima en Galápagos este jueves 15 de octubre? Galápagos tendrá intervalos de sol y nubosidad, con temperaturas máximas de 31,5 °C en San Cristóbal, 32 °C en Isabela y 32,5 °C en Santa Cruz.

Contexto: La advertencia del Inamhi contempla precipitaciones ocasionales de intensidad ligera a moderada, especialmente en Isabela. El pronóstico no implica lluvias simultáneas en las tres localidades. ❓ ¿Cuánta lluvia podría caer en Ecuador entre el 15 y el 18 de octubre? El Inamhi prevé acumulados diarios de entre 42 y 110 milímetros en sectores del Litoral con amenaza muy alta, entre 12 y 30 milímetros en zonas de la Sierra con amenaza alta y entre 32 y 60 milímetros en sectores amazónicos con amenaza alta.

Contexto: Estos valores corresponden a los rangos de la advertencia meteorológica N.º 80. No representan cantidades uniformes para todas las ciudades ni corresponden exclusivamente al jueves 15 de octubre. ❓ ¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias intensas previstas en Ecuador? El Inamhi advierte posibles inundaciones, acumulaciones de agua en carreteras y viviendas, crecidas de cuerpos de agua, deslizamientos, caída de árboles y dificultades para la circulación.

Contexto: Las tormentas también podrían generar descargas eléctricas y ráfagas de viento. Estas afectaciones corresponden a escenarios de riesgo previstos por el organismo y no a emergencias confirmadas. ❓ ¿Por qué se esperan lluvias intensas en Ecuador durante octubre de 2026? El Inamhi relaciona las precipitaciones previstas con ondas ecuatoriales atmosféricas, la convergencia de vientos, el aporte de humedad y las temperaturas elevadas de la superficie del mar asociadas al evento cálido de El Niño.

Contexto: El organismo también identifica la divergencia de vientos en niveles altos de la atmósfera. En la Amazonía, el transporte eventual de humedad desde la cuenca Amazónica contribuye a las condiciones previstas. ❓ ¿Cuándo se esperan los períodos de lluvia más intensa en Ecuador hasta el 18 de octubre? El Inamhi identifica dos períodos de mayor intensidad: la tarde del jueves 15 y madrugada del viernes 16, y la tarde del sábado 17 y madrugada del domingo 18 de octubre.

Contexto: La advertencia meteorológica permanecerá vigente hasta las 23:00 del domingo 18. La intensidad y distribución de las precipitaciones variarán según la región y la localidad.

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