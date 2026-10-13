Conozca cómo estará el clima en Ecuador del 13 al 16 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Las condiciones climáticas en Ecuador presentarán variaciones entre el 12 y el 16 de octubre de 2026. El pronóstico contempla lluvias de distinta intensidad en la Costa, Sierra y Amazonía, mientras que Galápagos registrará temperaturas altas durante el día. La distribución de las precipitaciones también cambiará en determinadas regiones hacia el final de la semana.

Lluvias en la Costa de Ecuador del 12 al 16 de octubre

Las precipitaciones de moderada y fuerte intensidad persistirán en varias provincias del Litoral durante esta semana.

Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos figuran entre las provincias con previsiones de lluvia. Estas condiciones también afectarán a determinadas zonas de Manabí y al interior de El Oro.

En Guayas, el pronóstico contempla lluvias eventuales.

La mayor recurrencia de precipitaciones se concentrará en el norte y el interior de la región, donde el reporte prevé episodios de distinta intensidad durante el período.

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Clima en Quito y la Sierra de Ecuador durante esta semana

La región Interandina registrará precipitaciones de intensidad variable entre el lunes 12 y el viernes 16 de octubre.

Las lluvias se concentrarán principalmente en Pichincha y Carchi, además de sectores de la cordillera occidental de Imbabura, Bolívar, Azuay y Loja.

El pronóstico también contempla un cambio en las condiciones hacia el viernes 16 de octubre, cuando podría aumentar la distribución de lluvias y lloviznas en otras provincias, especialmente en la zona oriental de la Sierra.

En Quito, las precipitaciones ocurren después de varios episodios de lluvia durante octubre. Entre el 1 y el 4 de este mes, la capital acumuló 79,4 milímetros de agua, una cantidad equivalente a cerca de dos tercios de la precipitación habitual de todo el mes.

El domingo 11 de octubre, un deslizamiento de tierra en el barrio Madrigal, sector de Monjas, obligó a una familia a salir de su vivienda de manera preventiva.

El movimiento de tierra también afectó la calle Mariano Hinojosa, que conecta con la Autopista General Rumiñahui. La circulación vehicular se restableció la mañana del lunes 12 de octubre, después de las tareas de limpieza.

Pronóstico de lluvias en la Amazonía de Ecuador

La Amazonía registrará dos períodos de precipitaciones durante esta semana.

Entre el lunes 12 y el miércoles 14 de octubre, las lluvias serán esporádicas y se concentrarán en el norte de la región y en sectores de la cordillera oriental.

A partir del jueves 15 de octubre, el pronóstico prevé un incremento paulatino de las precipitaciones en gran parte del territorio amazónico.

Este cambio contempla una mayor distribución de las lluvias respecto de los primeros días del período.

Clima en Galápagos del 12 al 16 de octubre

La región Insular registrará temperaturas altas durante el día.

Entre el lunes 12 y el martes 13 de octubre, el pronóstico contempla lloviznas aisladas y esporádicas en el norte del archipiélago.

Clima en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo estará el clima en Ecuador del 12 al 16 de octubre de 2026? El pronóstico contempla lluvias de distinta intensidad en la Costa, Sierra y Amazonía, mientras que Galápagos registrará temperaturas altas durante el día. Contexto: Las precipitaciones tendrán diferente distribución según la región. En la Sierra y Amazonía se prevén cambios hacia el final de la semana. ❓ ¿Qué provincias de la Costa tendrán lluvias esta semana? Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos registrarán precipitaciones, al igual que sectores de Manabí y el interior de El Oro. Contexto: El pronóstico contempla lluvias de moderada y fuerte intensidad. En Guayas se esperan precipitaciones eventuales, mientras que la mayor recurrencia se concentrará en el norte y el interior del Litoral. ❓ ¿Cómo estará el clima en Quito y Pichincha del 12 al 16 de octubre? Pichincha figura entre las provincias de la Sierra donde se concentrarán las precipitaciones durante esta semana. Contexto: El pronóstico contempla lluvias de intensidad variable. En Quito, estas condiciones ocurren después de varios episodios de precipitaciones registrados durante los primeros días de octubre. ❓ ¿Qué provincias de la Sierra tendrán más lluvias esta semana? Las precipitaciones se concentrarán principalmente en Pichincha y Carchi, además de sectores de Imbabura, Bolívar, Azuay y Loja. Contexto: En estas cuatro últimas provincias, el pronóstico identifica especialmente zonas de la cordillera occidental. Las lluvias tendrán intensidad variable entre el lunes 12 y el viernes 16 de octubre. ❓ ¿Cómo cambiará el clima en la Sierra el viernes 16 de octubre? El pronóstico prevé una posible ampliación de la distribución de lluvias y lloviznas hacia otras provincias de la Sierra. Contexto: El cambio podría presentarse especialmente en la zona oriental de la región Interandina. La información disponible no especifica cantidades de lluvia ni horarios para cada provincia. ❓ ¿Cuánta lluvia registró Quito durante los primeros días de octubre? Quito acumuló 79,4 milímetros de lluvia entre el 1 y el 4 de octubre de 2026. Contexto: Esa cantidad equivale a cerca de dos tercios de la precipitación habitual de todo octubre. Los episodios de lluvia también antecedieron al deslizamiento del 11 de octubre en el barrio Madrigal, sector de Monjas. ❓ ¿Qué ocurrió en Monjas durante las lluvias de octubre? Un deslizamiento de tierra en el barrio Madrigal obligó a evacuar preventivamente a una familia el domingo 11 de octubre. Contexto: El movimiento afectó la calle Mariano Hinojosa, que conecta con la Autopista General Rumiñahui. La circulación vehicular se restableció la mañana del lunes 12 después de las tareas de limpieza. ❓ ¿Cómo estará el clima en la Amazonía del 12 al 14 de octubre? Se prevén lluvias esporádicas en el norte de la Amazonía y en sectores de la cordillera oriental. Contexto: Estas condiciones corresponden al período comprendido entre el lunes 12 y el miércoles 14 de octubre. El pronóstico anticipa un cambio en la distribución de las precipitaciones desde el jueves. ❓ ¿Cuándo aumentarán las lluvias en la Amazonía ecuatoriana? A partir del jueves 15 de octubre se prevé un incremento paulatino de las precipitaciones en gran parte de la Amazonía. Contexto: Las lluvias tendrán una distribución más amplia respecto de los primeros días de la semana. El reporte no establece acumulados específicos ni identifica todas las localidades afectadas. ❓ ¿Cómo estará el clima en Galápagos durante esta semana? Galápagos registrará temperaturas altas durante el día y posibles lloviznas aisladas en el norte del archipiélago. Contexto: Las lloviznas están previstas para el lunes 12 y martes 13 de octubre. La información proporcionada no incluye valores específicos de temperatura ni detalla las condiciones del miércoles 14 al viernes 16. ❓ ¿Qué regiones de Ecuador tendrán cambios en las lluvias hacia el final de la semana? La Sierra y la Amazonía presentan previsiones de cambios en la distribución de las precipitaciones. Contexto: En la Amazonía se espera un incremento desde el jueves 15, mientras que en la Sierra podría ampliarse la presencia de lluvias y lloviznas el viernes 16 de octubre. ❓ ¿Qué deben considerar las personas durante la semana del 12 al 16 de octubre? Deben considerar las previsiones de lluvia de su región, especialmente donde se anticipan precipitaciones moderadas o fuertes. Contexto: El pronóstico identifica mayor recurrencia de lluvias en el norte e interior de la Costa, precipitaciones variables en la Sierra y un aumento gradual de lluvias en la Amazonía desde el jueves 15.

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