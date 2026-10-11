Conozca cómo estará el clima en Ecuador este domingo 11 de octubre

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El feriado por la Independencia de Guayaquil llega a su último día este domingo 11 de octubre de 2026. La jornada coincide con los viajes de retorno y las actividades que los ecuatorianos planifican antes de retomar sus rutinas.

El tiempo será un factor para quienes salgan de casa, pues el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) contempla distintas condiciones de nubosidad, precipitaciones y temperaturas en las cuatro regiones del país.

Quito tendrá tormentas durante la tarde del domingo

En Quito, el Inamhi prevé una mañana con cielo parcialmente nublado y nublado con claros. Para la tarde, el pronóstico contempla lluvias y tormentas dispersas.

La temperatura máxima en la capital oscilará entre 19 y 24 grados Celsius. Además, el índice de radiación ultravioleta alcanzará un nivel muy alto.

Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes 12 de octubre, el cielo permanecerá nublado, con lluvias y lloviznas. Las temperaturas mínimas estarán entre 6 y 11 grados Celsius.

En otros sectores de Pichincha, las condiciones también variarán.

Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado, por otro lado, las temperaturas máximas oscilarán entre 27 y 30 grados, con posibilidad de precipitaciones durante el día.

En Cayambe y Pedro Moncayo, las máximas estarán entre 21 y 25 grados, mientras que el pronóstico contempla lluvias en distintos momentos de la jornada.

Rumiñahui, la temperatura máxima alcanzará entre 22 y 24 grados, con posibilidad de lluvias. En Mejía, los termómetros marcarán entre 19 y 21 grados como valores máximos, también con precipitaciones.

Guayaquil y otras ciudades de la Costa tendrán temperaturas superiores a 30 grados

En Guayaquil, la temperatura máxima llegará a 32,5 grados Celsius y la mínima será de 25 grados. Durante la mañana se esperan intervalos de sol y nubes, mientras que en la tarde y noche podrían presentarse lluvias y tormentas.

En Esmeraldas, la temperatura oscilará entre 25 y 31 grados, con posibilidad de precipitaciones durante la madrugada y la noche.

Santo Domingo registrará una mínima de 23,5 grados y una máxima de 30,5 grados. El pronóstico contempla lluvias con tormentas durante la madrugada y la noche.

En Quevedo, los termómetros marcarán entre 24 y 32,5 grados. La mañana y la tarde tendrán intervalos de sol, mientras que durante la noche podrían presentarse tormentas.

En Manta, las temperaturas oscilarán entre 26 y 31 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante buena parte de la jornada.

Salinas tendrá condiciones similares, con una mínima de 26 grados y una máxima de 31 grados.

En Santa Rosa, la temperatura máxima llegará a 34,5 grados, la más alta entre las localidades que aparecen en los pronósticos regionales. Durante la noche se esperan lluvias.

Las lluvias llegarán a varias ciudades de la Sierra

En Tulcán, la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima de 19 grados. El pronóstico contempla intervalos de sol durante el día y posibilidad de lluvias nocturnas.

Ibarra registrará temperaturas entre 12 y 25,5 grados, con lluvias durante la tarde.

En Latacunga, los termómetros marcarán entre 5 y 21 grados. El cielo tendrá períodos de sol y nubes durante la jornada.

Ambato registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 24,5 grados, con cielo parcialmente nublado durante el día.

En Riobamba, las temperaturas oscilarán entre 8,5 y 23 grados. La mañana y la tarde tendrán intervalos de sol y nubosidad.

Guaranda tendrá una mínima de 11,5 grados y una máxima de 22 grados. Para la tarde se esperan lluvias, que podrían continuar durante la noche.

En Cuenca, la temperatura oscilará entre 9 y 25,5 grados, con períodos de sol y nubes.

Por su parte, Loja registrará temperaturas entre 13,5 y 23,5 grados, con posibilidad de lluvias durante la tarde.

La Amazonía tendrá precipitaciones en distintos momentos del día

En Nueva Loja, las temperaturas oscilarán entre 22,5 y 29,5 grados. El pronóstico contempla lluvias con tormentas durante la madrugada y nuevas precipitaciones por la tarde.

El Coca tendrá una mínima de 23 grados y una máxima de 31 grados, con lluvias durante la madrugada y la tarde.

En Tena, las temperaturas estarán entre 22 y 29 grados. Durante la madrugada se esperan lluvias, mientras que en la tarde podrían presentarse tormentas.

Shell-Mera registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 26,5 grados. El pronóstico contempla precipitaciones durante la madrugada y cielo parcialmente nublado en la tarde.

En Macas, los termómetros marcarán entre 17,5 y 25,5 grados, con lluvias durante la madrugada y la tarde.

Gualaquiza tendrá temperaturas entre 18 y 27,5 grados. El Inamhi prevé lluvias durante la tarde.

Finalmente, Zamora registrará una mínima de 18 grados y una máxima de 29,5 grados, con condiciones de cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

Galápagos tendrá períodos de sol y lluvias aisladas

En San Cristóbal, la temperatura oscilará entre 24,5 y 29,5 grados. El Inamhi prevé lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, seguidas de períodos de sol y nubes durante la tarde.

En Isabela, la temperatura mínima será de 25 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. La mañana tendrá posibilidad de lluvias aisladas, mientras que la tarde presentará cielo parcialmente nublado.

Santa Cruz registrará una mínima de 25 grados y una máxima de 31,5 grados. El pronóstico contempla períodos de sol durante la mañana y la tarde, con condiciones calurosas en esta última parte del día.

Las condiciones del tiempo marcarán el cierre del feriado en Ecuador

El pronóstico del Inamhi contempla precipitaciones en distintas provincias durante las últimas horas del descanso nacional por la Independencia de Guayaquil.

Las personas que planifican actividades al aire libre o viajes de retorno deberán considerar las condiciones previstas para sus localidades, especialmente en los sectores donde el pronóstico anticipa tormentas durante la tarde y la noche.

Clima en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo estará el clima en Ecuador este domingo 11 de octubre de 2026? El pronóstico del Inamhi contempla lluvias, tormentas dispersas, intervalos de sol y temperaturas elevadas en distintas regiones del país. Contexto: Las precipitaciones podrían presentarse durante la tarde y noche en varias ciudades, en el último día del feriado por la Independencia de Guayaquil. ❓ ¿Cómo estará el clima en Quito este domingo 11 de octubre? Quito tendrá lluvias y tormentas dispersas, con temperaturas máximas entre 19 y 24 grados Celsius. Contexto: El índice de radiación ultravioleta alcanzará un nivel muy alto. Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes 12 se prevén lluvias, lloviznas y temperaturas mínimas entre 6 y 11 grados. ❓ ¿Qué clima se espera en los cantones de Pichincha? El pronóstico contempla precipitaciones en Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, Cayambe, Pedro Moncayo, Rumiñahui y Mejía. Contexto: Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado tendrán máximas de 27 a 30 grados; Cayambe y Pedro Moncayo, de 21 a 25; Rumiñahui, de 22 a 24; y Mejía, de 19 a 21 grados. ❓ ¿Cómo estará el clima en Guayaquil durante el último día del feriado? Guayaquil tendrá una temperatura máxima de 32,5 grados y una mínima de 25 grados, con posibilidad de lluvias y tormentas durante la tarde y noche. Contexto: Durante la mañana se esperan intervalos de sol y nubes. ❓ ¿Qué ciudad registrará la temperatura más alta del pronóstico? Santa Rosa, en El Oro, alcanzará una temperatura máxima de 34,5 grados Celsius. Contexto: Es el valor más alto entre las localidades incluidas en los pronósticos regionales proporcionados. Para la noche también se esperan lluvias. ❓ ¿Qué ciudades de la Costa tendrán lluvias y tormentas? Guayaquil, Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo y Santa Rosa presentan previsiones de precipitaciones en distintos momentos del día. Contexto: Santo Domingo tendrá posibles tormentas durante la madrugada y noche; Quevedo, durante la noche; y Esmeraldas, precipitaciones durante la madrugada y noche. Manta y Salinas tendrán temperaturas máximas de 31 grados. ❓ ¿Dónde se esperan lluvias en la Sierra ecuatoriana? El pronóstico contempla lluvias en Tulcán, Ibarra, Guaranda y Loja, además de Quito y otros sectores de Pichincha. Contexto: En Tulcán podrían presentarse durante la noche; en Ibarra, Guaranda y Loja, durante la tarde. Latacunga, Ambato, Riobamba y Cuenca tendrán períodos de sol y nubosidad. ❓ ¿Cuál será la temperatura más baja entre las ciudades de la Sierra? Latacunga registrará una temperatura mínima prevista de 5 grados Celsius. Contexto: Tulcán tendrá una mínima de 8 grados; Riobamba, de 8,5; y Cuenca, de 9 grados. Quito podría registrar entre 6 y 11 grados durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. ❓ ¿Cómo estará el clima en la Amazonía este domingo? Varias ciudades amazónicas tendrán lluvias durante la madrugada y la tarde, con posibilidad de tormentas. Contexto: Nueva Loja, El Coca, Tena y Macas presentan previsiones de precipitaciones en ambos períodos. Gualaquiza tendrá lluvias por la tarde, mientras Zamora registrará cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. ❓ ¿Qué clima se espera en Galápagos durante el cierre del feriado? Galápagos tendrá períodos de sol, nubosidad y posibilidad de lluvias aisladas en algunas islas. Contexto: San Cristóbal e Isabela presentan previsiones de lluvias aisladas durante la madrugada o mañana. Santa Cruz tendrá períodos de sol y una temperatura máxima de 31,5 grados. ❓ ¿Qué deben considerar quienes regresan de viaje este domingo 11 de octubre? Deben considerar las previsiones de lluvias y tormentas para las localidades por las que viajarán. Contexto: El pronóstico del Inamhi contempla precipitaciones durante la tarde y noche en distintas zonas del país, lo que puede influir en las actividades al aire libre y los desplazamientos de retorno del feriado.

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