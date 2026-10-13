Así afectan las lluvias a Ecuador desde la declaratoria de alerta roja

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Las lluvias provocan emergencias en distintas zonas de Ecuador desde finales de agosto de 2026. Las inundaciones, los deslizamientos y otros eventos adversos afectan a la población y causan daños en viviendas e infraestructura. En este contexto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) presentó este martes 13 de octubre un nuevo balance de las consecuencias de las precipitaciones desde la declaratoria de alerta roja nacional.
La SNGR contabilizó 359 eventos adversos en 22 provincias, con afectaciones en 102 cantones y 212 parroquias, entre el 29 de agosto y el 13 de octubre de 2026.
El informe de situación N.º 33, con corte a las 12:00 de este martes, identifica 201 inundaciones, que representan el 55,99% del total de emergencias.
Los deslizamientos ocupan el segundo lugar, con 71 eventos (19,78%). Les siguen las lluvias intensas, con 26 casos (7,24%); los vendavales, con 22 (6,13%); y la erosión hídrica, con 11 (3,06%).
El reporte también registra 10 hundimientos, siete aluviones, cinco granizadas y cuatro tormentas eléctricas.
El balance nacional registra 19 340 personas impactadas, de las cuales 17 761 corresponden a afectadas y 1 579 a damnificadas.
Las precipitaciones también dejan una persona fallecida, 5 204 viviendas afectadas y 17 destruidas.
Los daños en infraestructura incluyen ocho puentes afectados, uno destruido y 11,29 kilómetros de vías afectadas.
Esmeraldas concentra el mayor número de personas impactadas, con 13 925. La provincia también contabiliza 1 012 damnificados, 3 914 viviendas afectadas y cinco destruidas.
Guayas ocupa el segundo lugar, con 2 562 personas impactadas, 283 damnificadas y 835 viviendas afectadas.
Los Ríos registra 1 573 personas impactadas, mientras que Manabí suma 356. En esta última provincia, el informe identifica 112 damnificados, 93 viviendas afectadas y siete destruidas.
En otras provincias, el reporte presenta las siguientes cifras de personas impactadas:
El Oro registra la única persona fallecida que consta en el balance nacional.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta la entrega de 10 566 bienes de asistencia humanitaria a la población afectada.
Entre los suministros constan 4 400 kits de higiene personal, 2 962 kits de limpieza, 2 095 kits para dormir, 475 kits complementarios de alimentos y 512 cobijas y frazadas.
Por su parte, las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (SNDGIRD) entregaron otros 10 482 bienes de asistencia humanitaria.
El informe también registra un alojamiento temporal activo en Esmeraldas, donde permanecen seis familias, que suman 31 personas.
La SNGR declaró la alerta roja en todo el territorio nacional el 29 de agosto de 2026, mediante la Resolución SNGR-238-2026, ante el desarrollo del fenómeno de El Niño.
Guayas cuenta con una declaratoria provincial de alerta roja desde el 4 de septiembre. Los cantones Pedro Carbo y Balzar también registran esta medida.
En Esmeraldas, las autoridades declararon la emergencia provincial el 7 de octubre. El reporte identifica otras cinco declaratorias cantonales de emergencia:
El sistema de gestión de riesgos registra la activación de un Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, 20 provinciales, 148 cantonales y siete parroquiales.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la advertencia meteorológica N.º 79, con vigencia desde las 14:30 del 11 de octubre hasta las 10:00 del miércoles 14 de octubre de 2026.
El pronóstico contempla un incremento en la intensidad y distribución de las precipitaciones, con tormentas y ráfagas de viento en la región Litoral.
Las condiciones de mayor intensidad pueden presentarse en la zona interior y la cordillera occidental de esa región, principalmente durante las noches del 11 al 13 de octubre.
La advertencia meteorológica permanece vigente hasta la mañana del miércoles, mientras los comités de emergencia continúan activos en distintas zonas del país.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) registró 359 eventos adversos entre el 29 de agosto y el 13 de octubre de 2026.
Las emergencias ocurrieron en 22 provincias, 102 cantones y 212 parroquias. Las cifras corresponden al informe de situación N.º 33, con corte a las 12:00 del martes 13 de octubre.
Las lluvias dejaron 19 340 personas impactadas en Ecuador, según el balance de la SNGR del 13 de octubre de 2026.
Del total, 17 761 personas constan como afectadas y 1 579 como damnificadas. El informe también registra una persona fallecida y daños en viviendas e infraestructura.
Las inundaciones encabezan las emergencias, con 201 eventos, seguidas de 71 deslizamientos de tierra.
Las inundaciones representan el 55,99% de los 359 eventos registrados y los deslizamientos, el 19,78%. La SNGR también contabilizó 26 episodios de lluvias intensas, 22 vendavales y 11 casos de erosión hídrica, entre otros eventos.
La SNGR contabilizó 5 204 viviendas afectadas y 17 destruidas entre el 29 de agosto y el 13 de octubre de 2026.
Las precipitaciones también causaron daños en ocho puentes, la destrucción de otro puente y afectaciones en 11,29 kilómetros de vías.
Esmeraldas encabeza el balance con 13 925 personas impactadas, seguida de Guayas, con 2 562, y Los Ríos, con 1 573.
Manabí registra 356 personas impactadas; Bolívar, 273; y Pichincha, 132. Las cifras corresponden al reporte nacional de la SNGR con corte al 13 de octubre.
Esmeraldas registra 13 925 personas impactadas, 1 012 damnificadas, 3 914 viviendas afectadas y cinco destruidas.
Contexto: La provincia concentra la mayor cantidad de personas impactadas del país. Las autoridades declararon la emergencia provincial el 7 de octubre. Además, existe un alojamiento temporal activo donde permanecen seis familias, integradas por 31 personas.
La SNGR reportó una persona fallecida como consecuencia de los eventos adversos asociados a las lluvias.
El fallecimiento consta en la provincia de El Oro. El informe nacional también registra 1 579 damnificados y 17 viviendas destruidas, pero no detalla las circunstancias de la muerte.
La SNGR reportó la entrega de 10 566 bienes de asistencia humanitaria a la población afectada.
Entre los suministros constan 4 400 kits de higiene personal, 2 962 kits de limpieza, 2 095 kits para dormir, 475 kits complementarios de alimentos y 512 cobijas y frazadas. Otras instituciones del sistema de gestión de riesgos entregaron 10 482 bienes adicionales.
Esmeraldas registra una declaratoria provincial de emergencia desde el 7 de octubre. También existen cinco declaratorias cantonales en Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Quinsaloma y Las Naves.
Guayas mantiene una alerta roja provincial desde el 4 de septiembre, medida que también consta para Pedro Carbo y Balzar. La alerta roja nacional rige desde el 29 de agosto de 2026.
La SNGR declaró la alerta roja nacional el 29 de agosto de 2026 ante el desarrollo del fenómeno de El Niño.
La medida consta en la Resolución SNGR-238-2026. Entre esa fecha y el 13 de octubre, la institución registró 359 eventos adversos asociados a las precipitaciones en 22 provincias.
La advertencia meteorológica N.º 79 del Inamhi permanece vigente hasta las 10:00 del miércoles 14 de octubre de 2026.
El pronóstico contempla un incremento en la intensidad y distribución de las precipitaciones, acompañado de tormentas y ráfagas de viento en el Litoral. Las condiciones de mayor intensidad podrían presentarse en el interior y la cordillera occidental de esa región, especialmente durante las noches del 11 al 13 de octubre.
El sistema de gestión de riesgos registra la activación de un COE nacional, 20 provinciales, 148 cantonales y siete parroquiales.
Las instituciones también distribuyen asistencia humanitaria y mantienen un alojamiento temporal activo en Esmeraldas. La advertencia del Inamhi continúa vigente hasta la mañana del 14 de octubre.