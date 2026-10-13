Así afectan las lluvias a Ecuador desde la declaratoria de alerta roja

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Las lluvias provocan emergencias en distintas zonas de Ecuador desde finales de agosto de 2026. Las inundaciones, los deslizamientos y otros eventos adversos afectan a la población y causan daños en viviendas e infraestructura. En este contexto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) presentó este martes 13 de octubre un nuevo balance de las consecuencias de las precipitaciones desde la declaratoria de alerta roja nacional.

Inundaciones y deslizamientos concentran las emergencias por lluvias en Ecuador

La SNGR contabilizó 359 eventos adversos en 22 provincias, con afectaciones en 102 cantones y 212 parroquias, entre el 29 de agosto y el 13 de octubre de 2026.

El informe de situación N.º 33, con corte a las 12:00 de este martes, identifica 201 inundaciones, que representan el 55,99% del total de emergencias.

Los deslizamientos ocupan el segundo lugar, con 71 eventos (19,78%). Les siguen las lluvias intensas, con 26 casos (7,24%); los vendavales, con 22 (6,13%); y la erosión hídrica, con 11 (3,06%).

El reporte también registra 10 hundimientos, siete aluviones, cinco granizadas y cuatro tormentas eléctricas.

Más de 5 000 viviendas registran daños por las lluvias en Ecuador

El balance nacional registra 19 340 personas impactadas, de las cuales 17 761 corresponden a afectadas y 1 579 a damnificadas.

Las precipitaciones también dejan una persona fallecida, 5 204 viviendas afectadas y 17 destruidas.

Los daños en infraestructura incluyen ocho puentes afectados, uno destruido y 11,29 kilómetros de vías afectadas.

Esmeraldas y Guayas encabezan las afectaciones por las lluvias

Esmeraldas concentra el mayor número de personas impactadas, con 13 925. La provincia también contabiliza 1 012 damnificados, 3 914 viviendas afectadas y cinco destruidas.

Guayas ocupa el segundo lugar, con 2 562 personas impactadas, 283 damnificadas y 835 viviendas afectadas.

Los Ríos registra 1 573 personas impactadas, mientras que Manabí suma 356. En esta última provincia, el informe identifica 112 damnificados, 93 viviendas afectadas y siete destruidas.

En otras provincias, el reporte presenta las siguientes cifras de personas impactadas:

Bolívar: 273.

Pichincha: 132.

Orellana: 116.

Azuay: 108.

Imbabura: 94.

Santo Domingo de los Tsáchilas: 76.

El Oro: 57.

El Oro registra la única persona fallecida que consta en el balance nacional.

Gestión de Riesgos distribuye ayuda humanitaria a las familias afectadas

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta la entrega de 10 566 bienes de asistencia humanitaria a la población afectada.

Entre los suministros constan 4 400 kits de higiene personal, 2 962 kits de limpieza, 2 095 kits para dormir, 475 kits complementarios de alimentos y 512 cobijas y frazadas.

Por su parte, las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (SNDGIRD) entregaron otros 10 482 bienes de asistencia humanitaria.

El informe también registra un alojamiento temporal activo en Esmeraldas, donde permanecen seis familias, que suman 31 personas.

Alerta roja y declaratorias de emergencia por lluvias en Ecuador

La SNGR declaró la alerta roja en todo el territorio nacional el 29 de agosto de 2026, mediante la Resolución SNGR-238-2026, ante el desarrollo del fenómeno de El Niño.

Guayas cuenta con una declaratoria provincial de alerta roja desde el 4 de septiembre. Los cantones Pedro Carbo y Balzar también registran esta medida.

En Esmeraldas, las autoridades declararon la emergencia provincial el 7 de octubre. El reporte identifica otras cinco declaratorias cantonales de emergencia:

Eloy Alfaro, desde el 28 de septiembre.

Esmeraldas, desde el 29 de septiembre.

Muisne, desde el 4 de octubre.

Quinsaloma, desde el 6 de octubre.

Las Naves, desde el 8 de octubre.

El sistema de gestión de riesgos registra la activación de un Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, 20 provinciales, 148 cantonales y siete parroquiales.

Inamhi advierte sobre nuevas precipitaciones hasta el 14 de octubre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la advertencia meteorológica N.º 79, con vigencia desde las 14:30 del 11 de octubre hasta las 10:00 del miércoles 14 de octubre de 2026.

El pronóstico contempla un incremento en la intensidad y distribución de las precipitaciones, con tormentas y ráfagas de viento en la región Litoral.

Las condiciones de mayor intensidad pueden presentarse en la zona interior y la cordillera occidental de esa región, principalmente durante las noches del 11 al 13 de octubre.

La advertencia meteorológica permanece vigente hasta la mañana del miércoles, mientras los comités de emergencia continúan activos en distintas zonas del país.

Emergencias por lluvias en Ecuador; preguntas frecuentes