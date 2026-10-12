Seis ríos se desbordan en tres provincias de Ecuador por las lluvias

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Seis ríos se encuentran desbordados en tres provincias de Ecuador, según el reporte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte a las 07:00 de este lunes 12 de octubre de 2026.

La entidad informó que mantiene un monitoreo permanente de los cuerpos hídricos a escala nacional.

Desbordamientos en tres provincias de Ecuador

Con corte a las 07:00 de este 12 de octubre de 2026, la Secretaría Nacional de Gestión de reportó seis cuerpos hídricos desbordados en las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro.

Según el reporte oficial, en la provincia de Los Ríos se registran desbordamientos en el Estero Hondo, en el sector de Puebloviejo, Puerto Pechiche y Estero Hondo, así como en el río Babahoyo, en la zona de Babahoyo y Pimocha.

Guayas registra dos cuerpos hídricos desbordados

En la provincia del Guayas, la Secretaría reportó el desbordamiento del cuerpo hídrico Balao, que afecta sectores de Guayaquil, Balao, Bolívar y 9 de Octubre, así como Barrio Nuevo y el área del mercado central.

En esta misma provincia, se mantiene el desbordamiento del río San Rafael, en el cantón General Antonio Elizalde (Bucay), específicamente en el recinto San Pedro.

Afectaciones reportadas en El Oro

En la provincia de El Oro, el monitoreo identifica desbordamientos en el río Chico, en sectores de Bellamaría, El Recreo y Santa Rosa.

También se reporta el desbordamiento del río Caluguro, en los sectores Nuevo Santa Rosa y Caluguro, ubicados en el cantón Santa Rosa.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señaló que mantiene vigilancia permanente de las emergencias para actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad relacionada con el incremento de caudales.

Eventos por lluvias en Ecuador

La Secretaría mantiene actividada la alerta roja en Ecuador, donde se registraron 336 eventos por lluvia. Según, el corte a las 22:00 del 11 de octubre habían 142 eventos abiertos y 194 cerrados.

Los eventos por lluvias de mayor impacto corresponden a inundaciones registradas en las provincias de Bolívar y Esmeraldas.

En Bolívar, la afectación se reporta en el cantón Las Naves. En Esmeraldas, las inundaciones se concentran en el cantón Eloy Alfaro, en sectores como Anchayacu, San Francisco de Onzole y Santo Domingo de Onzole, incluyendo las comunidades Zancudo, Arenal, Pintor 1 y 2, Tangare, San Francisco, Capulí, Pambil, Colón y Santo Domingo.

También se registran inundaciones en la ciudad de Esmeraldas, específicamente en las islas Luis Vargas Torres, Roberto Luis Cervantes y Pianguapí.

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