Lluvias intensas y tormentas marcarán el feriado en varias zonas de Ecuador

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió el pronóstico del tiempo para Ecuador hasta el 11 de octubre de 2026. La previsión alerta sobre eventos de lluvia de intensidad variable en varias zonas del país.

El Instituto señala, en su advertencia meteorológica 78, que las lluvias de mayor intensidad podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas sobre todo en el Litoral.

Lluvias y tormentas marcarán el clima en el Litoral

En el Litoral, el Inamhi prevé estas condiciones hasta las 10:00 del 11 de octubre de 2026, último día del feriado. Durante estos días, la cantidad máxima de precipitación diaria en milímetros puede llegar hasta 110 mm en el Litoral, lo más alto; de 60 mm en la Amazonía y de hasta 30 mm en la Sierra.

El organismo señala que las lluvias podrían alcanzar sus mayores intensidades entre la tarde del 9 y la madrugada del 10 de octubre, así como la noche del 10 y madrugada del 11 de octubre.

Las zonas más afectadas en la región por las lluvias y posibles tormentas serán:

Litoral: mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, ciertas zonas de Guayas y El Oro.

mayor intensidad en Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Manabí, ciertas zonas de Guayas y El Oro. Sierra: mayor intensidad en Pichincha, Bolívar, Loja y zonas occidentales de Imbabura, Cotopaxi, Azuay, Cañar y Carchi.

mayor intensidad en Pichincha, Bolívar, Loja y zonas occidentales de Imbabura, Cotopaxi, Azuay, Cañar y Carchi. Amazonía: eventos ocasionales de moderadas y puntual fuerte intensidad en Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y eventualmente Morona Santiago.

Esto se debe al tránsito de la onda Kelvin atmosférica, divergencia de vientos en niveles altos, aporte de humedad y convergencia de vientos en noveles bajos. También a las elevadas temperaturas de la superficie del mar y el desarrollo de la fase cálida del fenómeno de El Niño.

Precauciones ante las lluvias

El Inamhi pide tomar precauciones ante las previsiones compartidas, pues durante este período es posible que se produzca acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.

Además, las condiciones de las vías podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla.

También puede haber descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte al haber tormentas.

Las lluvias pueden ocasionar la crecida de los cuerpos de agua como ríos y lagos, por ello es importante que no se acerque a sus orillas, sobre todo en zonas del interior de Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Manabí, Guayas, El Oro y cordillera occidental de Cañar, Azuay, Loja y Pichincha.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #78 | 🌧️ Entre el 07 y 11 de octubre se prevén eventos de lluvia de intensidad variable en varios sectores del país. Los episodios de mayor consideración con posibles tormentas eléctricas podrían concentrarse en la región Litoral. https://t.co/5a4QIIUxFN — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 7, 2026

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