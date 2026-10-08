Lluvias de octubre superaron récords históricos en el norte de Quito

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Las lluvias que se registraron entre el 3 y el 4 de octubre de 2026 alcanzaron una intensidad poco habitual en el norte de Quito. Los registros de la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire (Remmaq) muestran que Cotocollao recibió 76,3 milímetros de lluvia en 24 horas y 29,6 milímetros en una sola hora. Esos valores son los más altos para ese periodo en la estación desde 2004.

Las precipitaciones intensas durante los primeros días de octubre forman parte del comportamiento histórico de Quito. Sin embargo, el episodio de 2026 destacó por la cantidad de agua concentrada en Cotocollao. Los registros disponibles permiten comparar este evento con otros ocurridos en diferentes sectores de la ciudad, aunque no lo ubican como un récord absoluto de precipitación para todo el Distrito Metropolitano.

Cotocollao superó sus registros anteriores

El registro de Cotocollao marca una diferencia importante frente a los antecedentes de la estación. En 2017, la zona acumuló 52,4 milímetros en 24 horas durante este mismo periodo. Ese había sido el valor máximo hasta el episodio de octubre de 2026. En cuanto a la lluvia registrada en una sola hora, el máximo anterior correspondía a 2004, con 18,7 milímetros.

Otros sectores de Quito también han registrado precipitaciones considerables durante los primeros días de octubre. Tumbaco alcanzó 79,4 milímetros en 24 horas en 2023. Los Chillos llegó a 55,3 milímetros en 2017. Carapungo, en cambio, registró 55,1 milímetros en 2014.

Estos antecedentes muestran que las lluvias fuertes de comienzos de octubre no constituyen un fenómeno nuevo para la capital. El episodio de 2026, sin embargo, tuvo una intensidad especialmente alta y se concentró en Cotocollao.

Una precipitación de esta magnitud puede superar temporalmente la capacidad de drenaje disponible en determinados sectores. Cuando eso ocurre, el agua puede acumularse y generar desbordamientos o afectar vías e infraestructura.

Los datos utilizados corresponden a los registros disponibles de las estaciones de la Remmaq. Por eso, permiten analizar y comparar la intensidad de las lluvias en las estaciones consideradas, pero no deben interpretarse como un récord absoluto para todo el Distrito Metropolitano de Quito.

Municipio activó equipos durante las lluvias

Ante las afectaciones provocadas por las lluvias, el Municipio de Quito coordinó la respuesta de varias instituciones. Equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito, Epmaps, Epmmop, AMT, Emseguridad, Metro de Quito y las administraciones zonales trabajaron para atender las emergencias.

Las labores incluyeron la evacuación de agua, la limpieza de sumideros y el retiro de lodo y material. Los equipos también liberaron vías y atendieron las situaciones generadas por las precipitaciones.

La respuesta forma parte de una planificación que el Municipio desarrolla para la época lluviosa mediante el Plan de Eventos Climáticos. Desde 2023 hasta la fecha, la Alcaldía ha realizado trabajos de limpieza que permitieron retirar 233 133 metros cuadrados de escombros de ríos y quebradas.

Además, las autoridades mantienen acciones de monitoreo continuo en otras quebradas. La gestión del riesgo contempla así medidas previas a la emergencia, como la planificación, el seguimiento de las condiciones, el mantenimiento de la infraestructura y la preparación de los equipos.

Estas acciones buscan que la ciudad cuente con capacidad de respuesta cuando la intensidad de un fenómeno climático supera las condiciones habituales.

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