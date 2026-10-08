Después del granizo, Quito amanece aún con inconvenientes en sus calles este jueves

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La lluvia con granizo y tormenta eléctrica que cayó sobre Quito la tarde del miércoles 7 de octubre de 2026 dejó varios puntos afectados. La intensidad del temporal provocó inundaciones y acumulación de granizo en diferentes calles y avenidas de la capital.

Este jueves 8 de octubre, algunos de esos inconvenientes todavía permanecen. Aunque las autoridades retiraron parte del granizo y habilitaron vías, Quito mantiene zonas que requieren limpieza y atención. La acumulación de agua, restos de vegetación y granizo todavía genera riesgos para quienes circulan por la ciudad.

Calles de Quito todavía tienen afectaciones

Durante la mañana de este jueves, la avenida Atahualpa ya tenía habilitado el paso después de que retiraran el granizo. Sin embargo, alrededor de las 07:00, el semáforo ubicado en la intersección de la avenida Atahualpa y Amazonas estaba apagado. En ese punto tampoco se encontraba un agente de tránsito de la AMT.

Otro inconveniente se registra en la avenida Amazonas y República. Allí permanece destapada una alcantarilla de gran tamaño, lo que representa un riesgo para los conductores que circulan por la zona.

La lluvia y el granizo también dejaron acumulaciones en varios sectores. En la avenida Colón y San Ignacio todavía se observan restos de granizo en las áreas verdes, mientras continúan las labores de limpieza.

El temporal también causó la caída de vegetación. Varias calles conservan hojas, flores y restos de árboles que cedieron ante la fuerza del granizo. Estos residuos pueden terminar en las alcantarillas y provocar taponamientos, además de resbalones.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que el granizo llegó a alcanzar los 35 centímetros de espesor. Esa acumulación taponó los sumideros. Por ello, el procedimiento se concentra en retirar el granizo y permitir nuevamente el paso del agua.

Las bajas temperaturas registradas durante la noche en Quito también permitieron que parte del granizo permaneciera acumulado en diferentes sectores de la ciudad.

Todas las entidades municipales están activas y coordinadas ante la temporada de lluvias. Hoy se registró una importante cantidad de granizo, de hasta 35 centímetros de espesor. Esto genera taponamientos en los sumideros, por lo que el procedimiento se concentra en retirar el granizo y liberar el paso del agua. En las quebradas del norte de Quito, el monitoreo se mantiene activo y no tenemos novedades. Se registra tráfico pesado debido a los efectos de la lluvia. El Metro funciona con normalidad, salvo la estación La Pradera, que fue cerrada preventivamente. Lamentamos la caída de un techo en la Escuela Politécnica Nacional. Ventajosamente, no se registraron víctimas. Bomberos atiende los llamados que llegan a través del ECU 911. — Pabel Muñoz L. (@pabelml) October 7, 2026

Metro funciona con normalidad este jueves

La tormenta también afectó al sistema de transporte. El Metro de Quito suspendió sus operaciones por seguridad durante el temporal. Además, se registró ingreso de agua en la estación La Pradera.

Este jueves, sin embargo, el Metro funciona con normalidad en todas sus estaciones. El servicio opera desde Quitumbe hasta El Labrador.

Los efectos de la fuerte granizada también alcanzaron a la Escuela Politécnica Nacional. La acumulación de granizo ocasionó daños en el techo de uno de sus laboratorios. El agua ingresó a las instalaciones de ese espacio debido a la intensidad del temporal.

La tarde del miércoles, varias vías de Quito registraron acumulación de agua y granizo. Entre ellas estuvieron la avenida 12 de Octubre; Reina Victoria y Colón; 6 de Diciembre; Naciones Unidas y Amazonas, además de otros puntos de la ciudad.

Para este jueves, Quito permanece nublado durante la mañana y presenta neblina en sectores como González Suárez. Según el Inamhi, la jornada continuará parcialmente nublada y se esperan lluvias durante la tarde.

Ante esta previsión, se recomienda tomar precauciones durante los desplazamientos por la ciudad, especialmente en los sectores que todavía mantienen acumulación de granizo, restos de vegetación o inconvenientes en sus vías.

📌 05h30 Comunicado Operacional Informamos a nuestros usuarios que nos encontramos operando con normalidad. Todas nuestras estaciones y accesos se encuentran habilitados. https://t.co/SwheAeK1Fe — Metro de Quito (@MetrodeQuito) October 8, 2026

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