El sistema de drenaje de Quito enfrenta el impacto de las fuertes lluvias

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El agua cubrió calles, pasos deprimidos y otros puntos de Quito durante las fuertes lluvias del domingo 4 de octubre de 2026. El Labrador y el sector de la avenida Mariscal Sucre, cerca de El Bosque, estuvieron entre los lugares con acumulaciones. Lo ocurrido puso la mirada en el sistema que recibe el agua de las lluvias y la conduce bajo la ciudad.

¿Cómo funciona el sistema de drenaje de Quito ante las lluvias?

Quito cuenta con alrededor de 6 226 kilómetros de redes de alcantarillado. La infraestructura incluye colectores de distintas dimensiones y materiales, redes de distribución, conexiones de sumideros y conexiones domiciliarias, según Ernesto Fonseca, subgerente de Saneamiento de Epmaps.

En las calles, los sumideros permiten el ingreso del agua desde la superficie. Alrededor de 144 000 constan dentro del sistema de mantenimiento.

Desde esos puntos, el agua pasa hacia los colectores y continúa por la infraestructura de cada zona.

No existe una sola capacidad de drenaje para toda la ciudad. Fonseca explicó que existen diferentes áreas de aporte y sistemas de captación, con características que dependen de cada sector.

¿Qué ocurre cuando el agua llega a los sumideros?

Los materiales que se acumulan sobre las rejillas pueden dificultar el ingreso del agua hacia la red. Por eso, los sumideros requieren limpieza periódica.

En Quito se realizan alrededor de 600 limpiezas por día mediante tres contratos que cubren el norte, centro y sur, incluidas las parroquias rurales. La programación busca cubrir los sumideros cada seis meses.

Una lluvia puede llevar nuevos materiales hacia estos puntos después de una limpieza. Alexis Jarrín, director del Centro de Operaciones de Emergencia del Distrito Metropolitano de Quito, explicó que durante la tormenta del domingo hubo material que bloqueó sumideros.

El granizo también ingresó a la red y redujo el espacio disponible dentro de las tuberías.

El granizo afectó el ingreso del agua a la red

El domingo, la acumulación de granizo alcanzó entre 60 y 80 centímetros en El Labrador y en el sector de la avenida Mariscal Sucre, cerca de El Bosque.

Fonseca explicó que el granizo cubrió las rejillas e impidió el ingreso normal del agua lluvia hacia los colectores.

Las obstrucciones también se produjeron sobre los sumideros. En algunos sectores, retirar el material, limpiar estos puntos y habilitar las vías tomó entre una y dos horas. Para esas tareas se utilizaron maquinaria y unidades de hidrosucción.

La intensidad de la precipitación también marcó la jornada. El pluviómetro de El Bosque registró 63,9 milímetros. En dos horas cayó cerca del 80% de la precipitación mensual esperada en esa estación, según Jarrín.

El agua subió en menos de cinco minutos en El Labrador

El paso deprimido de El Labrador registró acumulación de agua durante la tormenta.

El sistema de alerta temprana detectó una obstrucción y, en menos de cinco minutos, el nivel comenzó a subir, según Jarrín.

Bomberos y Emaseo retiraron material de los drenajes y de la vía. Epmaps intervino en el sector y la AMT manejó el tránsito.

La emergencia también alcanzó la estación El Labrador del Metro. Cerca de 30 trabajadores participaron junto con otros equipos en la evacuación del agua y la limpieza. La estación quedó operativa después de los trabajos.

El recorrido del agua también pasa por laderas y quebradas

Las calles no son el único punto por donde circula el agua durante una precipitación. Las laderas y quebradas también reciben agua y materiales que descienden desde zonas superiores.

En 105 quebradas de Quito existen 146 infraestructuras que Epmaps opera y mantiene. De ese conjunto, 62 estructuras de captación están distribuidas en 34 quebradas de las laderas del Pichincha.

Estas estructuras cuentan con rejillas de protección que retienen parte de la basura, sedimentos y otros materiales antes de su llegada a los colectores.

Las estructuras revisadas antes de las últimas lluvias estaban libres de basura y escombros, según Fonseca.

En Chillogallo el agua arrastró lodo y sedimentos

En Buenaventura de Chillogallo, el agua siguió otro recorrido. La precipitación movilizó lodo y sedimentos desde la parte alta de una microcuenca hasta una vía.

La inspección identificó pérdida de cobertura vegetal y suelo expuesto en la zona superior. El volumen de agua y material que descendió superó la capacidad del drenaje existente.

Ocho viviendas pasaron por una inspección. Una registró afectaciones y allí residía una familia de cuatro personas.

Epmmop retiró el material acumulado en la vía y Epmaps revisó los drenajes del sector.

Quito registró 35 emergencias durante la lluvia

La jornada del 4 de octubre cerró con 35 emergencias, principalmente por inundaciones. También hubo un problema en una quebrada y dos árboles cayeron. No se registraron personas heridas, fallecidas ni damnificadas, según Jarrín.

La acumulación de agua alcanzó puntos como La Y, la avenida Tomás de Berlanga, Chillogallo y el Centro Histórico, además de El Labrador y el sector de la avenida Mariscal Sucre.

Entre el 1 y el 4 de octubre, Quito acumuló 79,4 milímetros de lluvia, según el reporte del Municipio.

El Labrador y El Bosque registran episodios recurrentes

Santiago Balarezo, experto en gestión de riesgos, señaló a El Labrador entre los sectores con antecedentes de acumulación de agua. También mencionó al sector de El Bosque entre los lugares con episodios recurrentes.

Para Balarezo, la respuesta ante una inundación y la planificación para reducir estos episodios corresponden a momentos distintos.

El experto señaló que en los sitios con antecedentes de inundaciones se deben considerar estudios hidráulicos, conexiones al alcantarillado, tuberías y la capacidad para recibir agua proveniente de zonas superiores.

También explicó que retirar una obstrucción resuelve el episodio puntual y planteó soluciones integrales para los puntos donde las inundaciones se repiten.

David Benavides, director de la Escuela de Gestión de Riesgos, también diferenció la respuesta ante una emergencia de la prevención. Entre los elementos que mencionó constan la planificación territorial, la infraestructura, el mantenimiento del drenaje, la protección de quebradas y vegetación y la participación comunitaria.

Funcionamiento del drenaje en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cómo funciona el sistema de drenaje de Quito durante las lluvias? El agua ingresa desde las calles por los sumideros, pasa hacia los colectores y continúa por la infraestructura correspondiente a cada sector.

Contexto: Quito cuenta con alrededor de 6 226 kilómetros de redes de alcantarillado y unos 144 000 sumideros dentro del sistema de mantenimiento. ❓ ¿Cuánta agua puede recibir el sistema de drenaje de Quito? No existe una sola capacidad de drenaje para toda la ciudad.

Contexto: Ernesto Fonseca explicó que existen diferentes áreas de aporte y sistemas de captación, cuyas características dependen de cada sector. ❓ ¿Por qué pueden taparse los sumideros durante una lluvia? La precipitación puede arrastrar materiales que se acumulan sobre las rejillas e impiden el ingreso normal del agua.

Contexto: Durante la tormenta del 4 de octubre, también ingresó granizo a la red y redujo el espacio disponible dentro de las tuberías. ❓ ¿Cada cuánto se limpian los sumideros de Quito? La programación busca cubrir cada sumidero una vez cada seis meses.

Contexto: En la ciudad se realizan alrededor de 600 limpiezas diarias mediante tres contratos que cubren norte, centro y sur, incluidas las parroquias rurales. ❓ ¿Qué ocurrió con el drenaje en El Labrador y cerca de El Bosque? El granizo cubrió rejillas y dificultó el ingreso del agua hacia los colectores.

Contexto: La acumulación de granizo alcanzó entre 60 y 80 centímetros. En algunos sectores, retirar el material, limpiar los sumideros y habilitar las vías tomó entre una y dos horas. ❓ ¿Qué tan intensa fue la lluvia del 4 de octubre en Quito? El pluviómetro de El Bosque registró 63,9 milímetros de precipitación.

Contexto: Según Alexis Jarrín, en dos horas cayó cerca del 80% de la precipitación mensual esperada en esa estación. ❓ ¿Qué ocurrió en el paso deprimido de El Labrador? Una obstrucción provocó que el nivel del agua comenzara a subir en menos de cinco minutos.

Contexto: Bomberos y Emaseo retiraron material, Epmaps intervino en el sector y la AMT gestionó el tránsito. La emergencia también alcanzó la estación El Labrador del Metro, que quedó operativa después de los trabajos. ❓ ¿Qué papel cumplen las quebradas dentro del sistema de drenaje de Quito? Las quebradas reciben agua y materiales que descienden desde las zonas superiores de la ciudad.

Contexto: Epmaps opera y mantiene 146 infraestructuras en 105 quebradas. De ellas, 62 estructuras de captación están distribuidas en 34 quebradas de las laderas del Pichincha. ❓ ¿Cuántas emergencias dejó la lluvia del 4 de octubre en Quito? La jornada cerró con 35 emergencias, principalmente por inundaciones.

Contexto: También se reportó un problema en una quebrada y la caída de dos árboles. No hubo personas heridas, fallecidas ni damnificadas, según Jarrín. La acumulación de agua afectó sectores como La Y, Tomás de Berlanga, Chillogallo, Centro Histórico, El Labrador y la avenida Mariscal Sucre.

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