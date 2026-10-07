Video | Conductores sortean granizo y cierres viales por lluvias en Quito este 7 de octubre de 2026

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El desplazamiento vehicular por la capital se transformó en una prueba de paciencia debido a las severas lluvias en Quito registradas durante la tarde de este miércoles 7 de octubre de 2026. Diversos sectores soportaron precipitaciones de intensidad considerable acompañadas de granizo y descargas eléctricas, lo que generó acumulación de agua sobre la calzada, reducción drástica de la visibilidad y severos embotellamientos que obligaron a la suspensión del tránsito en varios corredores estratégicos.

Calles anegadas y cierres por las lluvias en Quito

Los mayores problemas derivados de las lluvias se concentraron en la intersección de la avenida Naciones Unidas y avenida 10 de Agosto, sitio donde se dispuso el cierre preventivo del carril exclusivo en ambos sentidos de circulación.

Paralelamente, se constató estancamiento hídrico en los cruces de la avenida 6 de Diciembre y Colón, al igual que en Diego de Almagro y Orellana.

El sistema de semaforización de la avenida Maldonado quedó fuera de servicio como consecuencia del temporal, mientras que en sectores como La Mariscal, el aguacero cayó junto a granizada y tormenta eléctrica, cubriendo de blanco la superficie de rodadura y frenando la circulación en el norte de la urbe.

Monitoreo preventivo de pasos deprimidos en la capital

Ante la persistencia de las condiciones climáticas, los agentes de tránsito desplegaron inspecciones sobre puntos considerados críticos para evaluar cierres inmediatos ante anegaciones. El seguimiento prioritario se mantiene en los túneles San Diego, San Juan y San Roque, además del viaducto 24 de Mayo.

La vigilancia abarca igualmente pasos a desnivel de alta afluencia como los situados en:

10 de Agosto y Gran Colombia,

Tarqui,

José Riofrío,

Plaza Argentina,

Atahualpa,

República,

La Y,

Patria y

el intercambiador El Labrador

También se supervisan los pasos deprimidos de:

La Floresta,

Pérez Guerrero con Universitaria,

redondel de Martí,

redondel del Ciclista y

la avenida Amazonas junto a De la Prensa

Operativo especial de velocidad en la avenida Simón Bolívar

La presencia de granizo y calzada mojada en la avenida Simón Bolívar motivó la activación del dispositivo regulatorio “50 km es la Clave” en sentido sur-norte. Mediante esta acción, vehículos patrulleros encabezan caravanas de control para contener la velocidad de los automotores y evitar siniestros viales en la vía periférica.

Mediante cámaras de videovigilancia se verificaron precipitaciones en sectores como:

Pichincha y Sucre,

Reina Victoria y Colón,

Colón y La Coruña,

América y Francisco Hernández,

Luis Cordero y Juan León Mera y

Alfredo Camaño con Isabel La Católica.

Los organismos de respuesta reiteraron la recomendación de no circular por vías inundadas ni pasos a desnivel anegados.

Advertencia climática nacional

A escala nacional, la Advertencia Meteorológica N° 78 advierte eventos de intensidad variable hasta las 10:00 del 11 de octubre de 2026. Las jornadas con precipitaciones más fuertes ocurrirán entre la tarde del 9 y la madrugada del 10, así como la noche del 10 y madrugada del 11 de octubre.

El informe técnico señala riesgos de crecidas de cuerpos de agua y posibles deslizamientos, asociados a la onda Kelvin atmosférica, la vaguada monzónica y las anomalías térmicas del evento El Niño en el océano.

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