Inamhi emite alerta por lluvias y tormentas en cinco provincias de Ecuador

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta de corto plazo por las condiciones climáticas previstas para este miércoles 7 de octubre de 2026. El aviso contempla lluvias y lloviznas en varias zonas del país, con especial atención en localidades del sur de Ecuador.

El organismo informó que las precipitaciones podrían aumentar su intensidad y acumulación entre la tarde y la noche. La alerta estará vigente desde las 13:00 de este miércoles hasta las 07:30 del jueves 8 de octubre. Inamhi pidió a la población tomar precauciones ante las condiciones previstas durante ese período.

Alerta para cinco provincias del sur

El Boletín de Alerta de Corto Plazo Nro. 46 del Inamhi se refiere a la presencia de lluvias y lloviznas en la zona sur del Ecuador. La advertencia incluye a las provincias de Loja, Cañar, Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe.

La alerta comenzó este 7 de octubre a las 13:00 y permanecerá activa hasta las 07:30 del 8 de octubre de 2026. Durante ese lapso, el Inamhi prevé un incremento de la intensidad de las precipitaciones y de la cantidad de lluvia acumulada, principalmente entre la tarde y la noche.

El organismo recomendó tomar precauciones ante este escenario. La advertencia se mantiene enfocada en las condiciones meteorológicas de corto plazo y en la evolución de las lluvias durante las horas señaladas.

Lluvias y tormentas también se presentan en otras regiones

Durante la mañana de este miércoles, a las 06:40, persistían lluvias moderadas acompañadas de tormentas puntuales en el perfil de Esmeraldas y en la cordillera de Guayas y Los Ríos. Según el reporte, estas condiciones se disiparán durante las próximas horas.

Para el resto de la jornada, el pronóstico establece diferentes condiciones según cada región del país. En el interior del Litoral se esperan precipitaciones de variable intensidad acompañadas de tormentas.

En la Sierra y la Amazonía, el Inamhi pronostica lluvias ocasionales. Mientras tanto, para la región Insular se prevé un cielo parcialmente nublado.

El pronóstico corresponde al miércoles 7 de octubre de 2026 y se suma a la alerta de corto plazo emitida para la zona sur. El comportamiento de las lluvias tendrá variaciones durante el día, con un aumento previsto de la intensidad y acumulación entre la tarde y la noche en las localidades incluidas en la advertencia.

El Inamhi mantiene así el llamado a tomar precauciones mientras permanezca vigente el Boletín de Alerta de Corto Plazo Nro. 46.

INAMHI // Boletín de Alerta de Corto Plazo Nro. 46 Lluvias y lloviznas🌦️⛈️🌧 – Zona Sur del Ecuador 📍 Localidades: #Loja, #Cañar, #Azuay, #ElOro, #ZamoraChinchipe Vigencia: Desde el 07 a las 13h00, hasta 08 de octubre de 2026 a las 07h30. Toma precauciones. ⚠ https://t.co/jI17J8ouOJ — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 7, 2026

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