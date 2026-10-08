Así funciona el Metro de Quito este jueves 8 de octubre, tras la suspensión debido a las lluvias

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Metro de Quito opera con normalidad este jueves 8 de octubre de 2026. A las 05:30, la empresa informó que todas sus estaciones y accesos están habilitados para los usuarios, por lo que el servicio funciona con normalidad luego de los inconvenientes registrados la tarde del miércoles 7 de octubre por las fuertes lluvias y la acumulación de granizo en Quito.

Los pasajeros pueden utilizar nuevamente el sistema con sus recorridos habituales a lo largo del corredor del Metro, desde la estación Quitumbe hasta El Labrador. La operación retoma así su funcionamiento regular después de las medidas preventivas que se aplicaron durante la jornada anterior debido a las condiciones climáticas registradas en la capital.

Todas las estaciones y accesos están habilitados

El Metro de Quito confirmó a primera hora de este jueves que mantiene habilitadas todas sus estaciones y accesos. La información fue difundida mediante un comunicado operacional emitido a las 05:30.

La normalización permite que los trenes circulen por el trayecto entre las terminales Quitumbe y Labrador. De esta manera, el sistema recupera la conectividad longitudinal a través de sus estaciones y los usuarios pueden continuar sus desplazamientos en el servicio.

La situación contrasta con la operación registrada durante parte de la tarde del miércoles. En esa jornada, el Metro aplicó medidas preventivas debido a las intensas precipitaciones y la caída de granizo. Durante ese período, el servicio funcionó únicamente entre Quitumbe y Alameda para precautelar la seguridad de los pasajeros.

Posteriormente, el Metro restableció la circulación de trenes hasta Labrador. La estación Pradera mantuvo una restricción operativa debido al ingreso de agua y fragmentos de hielo desde la superficie hacia sus instalaciones subterráneas.

El servicio retoma sus recorridos habituales

Los trabajos realizados en Pradera incluyeron tareas de limpieza, retiro de hielo y revisión de infraestructura. Las brigadas técnicas ejecutaron estas labores para garantizar condiciones seguras para los usuarios y proteger los sistemas mecánicos y electrónicos del Metro.

Este jueves, sin embargo, el Metro comunicó que todas sus estaciones y accesos están habilitados. Por ello, los pasajeros ya no necesitan modificar sus recorridos debido a las restricciones aplicadas durante la tarde del miércoles.

Durante la afectación, la estación Carolina funcionó como una alternativa para quienes necesitaban llegar al sector de Pradera. Los pasajeros podían bajar allí y continuar su recorrido por la superficie, a pie o mediante transporte urbano convencional.

Con el reporte emitido a las 05:30, el Metro de Quito inicia este 8 de octubre con sus estaciones y accesos habilitados y con sus operaciones funcionando con normalidad.

📌 05h30 Comunicado Operacional Informamos a nuestros usuarios que nos encontramos operando con normalidad. Todas nuestras estaciones y accesos se encuentran habilitados. https://t.co/SwheAeK1Fe — Metro de Quito (@MetrodeQuito) October 8, 2026

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