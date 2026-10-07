Metro de Quito ya opera de Quitumbe al Labrador excepto la estación Pradera

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La movilidad en los andenes subterráneos de la capital recupera paulatinamente su conectividad longitudinal tras los inconvenientes originados por el temporal de esta tarde. El servicio del Metro de Quito restableció la circulación de trenes en el trayecto comprendido entre las terminales Quitumbe y Labrador este miércoles 7 de octubre de 2026, manteniendo únicamente una restricción operativa en la parada Pradera.

Reapertura del tramo principal en el Metro de Quito

La reanudación en el Metro de Quito deja atrás la limitación inicial, en la que los viajes quedaron restringidos de forma preventiva únicamente al tramo Quitumbe – Alameda debido a las intensas precipitaciones y a la caída de granizo registradas en el norte de la ciudad.

Con la actualización de las autoridades metropolitanas, las unidades volvieron a rodar por las estaciones del norte, normalizando el flujo de pasajeros a lo largo de casi todo el corredor metropolitano.

Ingreso de hielo y lluvia en la estación Pradera

Pese a la reactivación en la mayor parte de la línea, la estación Pradera continúa cerrada al acceso del público de manera preventiva. La medida técnica responde a que las fuertes precipitaciones de la tarde provocaron el ingreso y la acumulación directa de fragmentos de hielo y agua provenientes de la superficie exterior hacia las instalaciones subterráneas de dicha parada.Medida para precautelar a los usuarios y equipos

Trabajos preventivos para usuarios y equipos técnicos

La reapertura de la parada Pradera está condicionada a la finalización de tareas operativas específicas. En el lugar, cuadrillas y brigadas técnicas ejecutan labores de limpieza, retiro de hielo y revisión de infraestructura para garantizar condiciones seguras de circulación antes de permitir el ingreso de la ciudadanía, así como para proteger los sistemas mecánicos y electrónicos del subsistema de transporte ante posibles averías.

COMUNICADO | ACTUALIZACIÓN pic.twitter.com/sX4pGMQwFH — Metro de Quito (@MetrodeQuito) October 7, 2026

La estación Carolina como alternativa de viaje

Frente a la inhabilitación temporal de los andenes en Pradera, los pasajeros que necesitan dirigirse hacia ese cuadrante de la ciudad deben modificar sus trayectos habituales.

La disposición operativa establece que los usuarios utilicen la estación Carolina —ubicada como la alternativa más cercana— para descender de los convoyes y completar sus recorridos en superficie a pie o mediante transporte urbano convencional.

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