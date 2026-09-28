Metro de Quito ajusta su ruta hacia La Ofelia y mira a Calderón

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

El Metro de Quito empieza a definir cómo será su expansión hacia el norte de la ciudad. Los estudios para extender la línea desde Labrador hasta La Ofelia plantean cambios en el recorrido para adaptarlo a las condiciones del suelo y a infraestructuras que ya existen en la zona. Este lunes 28 de septiembre de 2026, el Municipio también informó sobre los trabajos que permitirán definir una eventual ampliación desde La Ofelia hasta Calderón.

Así se define la ruta del Metro de Quito hasta La Ofelia

La extensión partirá desde la estación Labrador y tendrá 5,6 kilómetros hasta La Ofelia. El proyecto contempla cuatro nuevas estaciones: Bicentenario, Andalucía, El Rosario y La Ofelia.

La empresa internacional TYPSA desarrolla los estudios definitivos del proyecto. El Municipio contrató esta consultoría en enero de 2026 y el plazo para ejecutar los estudios arrancó en febrero.

Este trabajo permite precisar por dónde pasará el túnel y dónde se ubicarán las estaciones antes de avanzar hacia la construcción.

Los análisis plantean modificaciones en distintos puntos del recorrido. Una de ellas propone desplazar una estación 30 metros hacia el sur, debido a que ese sector presenta mejores condiciones del suelo para su construcción.

Los documentos también muestran ajustes en otros puntos del trayecto y en el tramo final hacia La Ofelia. Uno de ellos corresponde al sector comprendido entre los puntos PK 3+337.659 y PK 5+396.205.

El túnel entre El Rosario y La Ofelia tendría mayor profundidad

Otro de los cambios se concentra entre las estaciones El Rosario y La Ofelia. En ese tramo, la propuesta contempla profundizar el túnel 4,8 metros.

El ajuste toma en cuenta las infraestructuras que ya existen en el sector. Entre ellas constan el Centro de Salud Metropolitano Norte y un colector.

La propuesta también considera el punto donde terminará el túnel en La Ofelia. Este aspecto permitirá que el trazado resulte compatible con una eventual ampliación hacia Calderón.

Los estudios definitivos de Labrador–La Ofelia tienen como fecha de entrega octubre de 2026. Los documentos permitirán precisar las obras, sistemas, presupuesto y cronogramas del proyecto.

CAF aprobó un préstamo de 80 millones de dólares para la extensión

Las estimaciones preliminares del Municipio establecen que la extensión del Metro de Quito desde Labrador hasta La Ofelia costaría alrededor de 550 millones de dólares.

El proyecto requeriría recursos de tres fuentes: Gobierno Nacional, Municipio de Quito y organismos multilaterales.

En diciembre de 2025, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un préstamo de 80 millones de dólares para financiar la construcción del tramo Labrador–La Ofelia.

Sin embargo, la entrega de esos recursos todavía depende del aval soberano del Gobierno Nacional, requisito para concretar el endeudamiento internacional.

El 2 de septiembre de 2026 se informó, además, que CAF aprobó una cooperación no reembolsable de 100 000 dólares para financiar una revisión técnica externa de los estudios definitivos.

Esa evaluación permitirá que especialistas internacionales revisen componentes relacionados con infraestructura ferroviaria, túneles, obras subterráneas, condiciones del suelo y sistemas ferroviarios.

Quito informó este 28 de septiembre sobre los estudios hacia Calderón

Mientras se define el recorrido hasta La Ofelia, el Municipio trabaja en una eventual continuación del Metro hacia Calderón.

Este lunes 28 de septiembre de 2026, el Municipio informó que los estudios de suelo para ese tramo contemplan 37 perforaciones, con profundidades de entre 33 y 48 metros.

Hasta esa fecha, los equipos completaron 34 perforaciones. Los trabajos de campo terminarían durante la primera semana de octubre.

Las perforaciones permiten extraer muestras para conocer cómo es el terreno bajo la zona por donde podría pasar el Metro. Esa información servirá para comparar posibles recorridos y lugares para estaciones, pozos y salidas de emergencia, además de estudiar las condiciones para un futuro túnel.

El perfilamiento completo de La Ofelia–Calderón tiene como fecha de entrega diciembre de 2026. Ese documento deberá definir el trazado técnicamente recomendado para una posible ampliación.

Estudios para ampliar el Metro registran un avance del 59%

Los trabajos hacia La Ofelia y Calderón forman parte de la consultoría que el Municipio de Quito, a través del Metro, contrató con TYPSA en enero de 2026.

El contrato contempla tres productos. Los estudios definitivos de Labrador–La Ofelia se entregarán en octubre de 2026 y el perfilamiento La Ofelia–Calderón, en diciembre de 2026.

El tercer componente corresponde al fortalecimiento de la operación ferroviaria actual y tiene como fecha de entrega febrero de 2027. Este estudio revisará la capacidad de la línea, talleres, cocheras, cantidad de trenes, sistemas y otros requerimientos.

A septiembre de 2026, los tres estudios registran un avance conjunto del 59%. La consultoría tiene un costo de 9,96 millones de dólares y cuenta con un equipo de 75 especialistas.

Extensión del Metro de Quito; preguntas frecuentes