Cierres viales por obras para mejorar conexión con cuatro estaciones del Metro de Quito

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Al menos seis cierres viales se aplicarán en el sur de la capital por la intervención en cuatro frentes. Las obras afectarán el tránsito en las vías que conectan a los barrios con las estaciones del Metro de Quito: Morán Valverde, Cardenal de la Torre, Recreo y Quitumbe.

Las obras comenzaron la tarde del jueves 10 de septiembre de 2026 y se ejecutarán durante las próximas semanas, informó la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). Mientras se ejecuta la intervención, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) habilitará desvíos y gestionará el flujo vehicular.

Cierres viales arrancan en tres sectores cercanos al Metro de Quito

En Las Cuadras y Turubamba Alto se intervienen 677 metros de la calle José Pontón, desde Tendales hasta el final de la vía que conduce a la estación Morán Valverde. Los trabajos tendrán un plazo de 90 días.

Las vías intervenidas conectan con las estaciones del Metro de Quito. • Foto: Flickr Metro de Quito

En el barrio Quito Sur, cerca de la estación Cardenal de la Torre, se rehabilitan 255 metros de las calles Campas y Andoas. La obra está prevista para 35 días.

Mientras que, en la ciudadela Atahualpa y Villaflora, junto a la estación Recreo, se ejecuta la rehabilitación de 1.777 metros de las calles Luis Iturralde y Lauro Guerrero. Esta ruta conecta las avenidas Mariscal Sucre y Pedro Vicente Maldonado y los trabajos durarán 90 días.

Cóndor Ñan será intervenida desde el 17 de septiembre

El cuarto frente comenzará una semana después, el 17 de septiembre, en la avenida Cóndor Ñan. Allí se rehabilitarán 515 metros de pavimento de hormigón, entre la avenida Mariscal Sucre y el final de la calle.

La vía sirve a los barrios 23 de Mayo, Primicias de la Cultura, 4 de Agosto y El Girón, además de ser una ruta utilizada por el transporte público que ingresa a la estación Quitumbe. El tiempo de intervención previsto es de 75 días, plazo requerido requerido para el fraguado del hormigón.

De acuerdo con la planificación municipal, la AMT gestionará la movilidad con prioridad en el transporte público. Además, los residentes y moradores han sido informados sobre los desvíos y rutas alternas para evitar percances en sus desplazamientos, asegura la Epmmop.

Hasta el próximo año, el cabildo ha programado renovar cerca de 21 kilómetros de vías que conectan distintos barrios con el Metro de Quito, de forma que los usuarios tengan facilidades para acceder al sistema ferroviario.

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