Metro de Quito deberá sumar más trenes para su extensión ¿tendrán aire acondicionado?

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La extensión del Metro de Quito hacia el norte también obliga a pensar en cómo funcionará la Línea 1 cuando alcance nuevas zonas de la ciudad. Los estudios a cargo de TYPSA revisan la cantidad de trenes que necesitará el sistema, las características de las nuevas unidades y las mejoras que podrían incorporarse frente a las necesidades de los usuarios.

Metro de Quito analiza incorporar alrededor de ocho trenes

La extensión desde Labrador hasta La Ofelia requerirá más material rodante. TYPSA analizó la demanda prevista y determinó que el sistema necesitará unidades adicionales por el aumento de kilómetros y de usuarios.

Aurelio Rojo Garrido, especialista en operación, mantenimiento y material móvil, explicó que el cálculo preliminar apunta a alrededor de ocho trenes adicionales. La cifra todavía requiere aprobación del Metro de Quito y no es definitiva.

La flota actual cuenta con 18 trenes. De ese total, 16 circulan durante los períodos de mayor demanda y dos quedan para mantenimiento o reserva. Las nuevas unidades permitirían cubrir una línea más extensa y conservar la frecuencia actual del servicio.

Nuevos trenes tendrán aire acondicionado

Una de las novedades estará dentro de las unidades que se incorporen. Los especialistas de TYPSA confirmaron que los nuevos trenes previstos para la ampliación contarán con aire acondicionado.

El aire acondicionado también entrará en el estudio de fortalecimiento de la Línea 1. TYPSA evaluará esta y otras mejoras para los trenes que actualmente operan en el Metro de Quito.

Nuevas unidades funcionarán junto con los trenes actuales

Los trenes adicionales deberán ser compatibles con la flota que circula actualmente. Los estudios también contemplan actualizaciones frente a la tecnología disponible cuando se diseñaron las unidades originales, hace alrededor de 10 años.

Las mejoras incluyen sistemas relacionados con mantenimiento, control e información. Parte de esos cambios no será visible para los pasajeros, pero permitirá actualizar procesos internos. También se proyectan mejoras en la información disponible para conductores y usuarios dentro de trenes y estaciones.

Extensión a La Ofelia cambiaría los tiempos de viaje

El primer paso de la expansión hacia el norte contempla 5,6 kilómetros entre Labrador y La Ofelia, con cuatro estaciones nuevas: Bicentenario, Andalucía, El Rosario y La Ofelia.

Actualmente, un traslado en superficie entre Labrador y La Ofelia toma alrededor de 48 minutos. Con la extensión del Metro de Quito, el mismo recorrido tomaría cerca de ocho minutos. La diferencia es de 40 minutos.

El cambio también alcanzaría a quienes viajan desde el sur. El recorrido actual del Metro entre Quitumbe y Labrador toma unos 34 minutos. Con la ampliación, un viaje desde Quitumbe hasta La Ofelia tomaría alrededor de 42 minutos.

La demanda estimada para el tramo Labrador–La Ofelia alcanza aproximadamente 500 000 personas. Los estudios definitivos de esta extensión estarán listos en octubre de 2026.

Viaje desde La Ofelia hasta Calderón podría tomar entre 14 y 15 minutos

Los estudios también contemplan una posible continuación desde La Ofelia hacia Calderón, con llegada a Zabala. Este tramo presenta otra diferencia importante en los tiempos de traslado.

Actualmente, viajar entre La Ofelia y Calderón, en el sector de Zabala, toma entre una hora y una hora y 30 minutos. Con una futura extensión del Metro, el recorrido tomaría entre 14 y 15 minutos.

La demanda estimada para la ampliación La Ofelia–Calderón, con llegada a Zabala, alcanza aproximadamente 596 000 personas. El perfilamiento de este tramo estará listo en diciembre de 2026.

TYPSA trabaja en estudios del terreno para esta eventual extensión. Los análisis servirán para establecer las características necesarias de túneles, estaciones, salidas de emergencia y pozos de ventilación.

TYPSA también estudia cómo fortalecer la Línea 1

La consultoría contratada en enero de 2026 contempla tres componentes: la ingeniería definitiva Labrador–La Ofelia, el perfilamiento La Ofelia–Calderón y el fortalecimiento ferroviario.

Este último componente revisará la capacidad de la línea actual, talleres, depósitos, cantidad de trenes, sistemas y necesidades operativas. Su entrega está prevista para febrero de 2027.

TYPSA también analiza herramientas digitales para la gestión del mantenimiento. Los especialistas explicaron que estas tecnologías permiten disponer de más información y optimizar tiempos y costos. Parte de ellas entrará en la ampliación, mientras otras formarán parte del análisis sobre posibles mejoras para la línea actual.

¿Cuánto costaría la extensión del Metro de Quito?

Las estimaciones preliminares del Municipio sitúan el costo de la extensión Labrador–La Ofelia entre 550 y 600 millones de dólares. El proyecto necesitaría recursos del Gobierno Nacional, el Municipio de Quito y organismos multilaterales.

CAF aprobó en diciembre de 2025 un préstamo de 80 millones de dólares para la ampliación. La entrega de esos recursos depende del aval soberano del Gobierno Nacional, requisito para el endeudamiento internacional.

El presupuesto definitivo todavía no está listo. TYPSA explicó que ese cálculo forma parte de los trabajos en curso y que, por ahora, no puede determinar si el costo final se mantendrá, aumentará o disminuirá frente a las estimaciones iniciales.

Además, CAF aprobó una cooperación no reembolsable de 100 000 dólares para la revisión técnica externa de los estudios definitivos.

Extensión del Metro de Quito; preguntas frecuentes