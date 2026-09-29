Metro de Quito cambiará dramáticamente los tiempos de viaje con su extensión a La Ofelia

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Metro de Quito proyecta extender su línea 5,6 kilómetros desde Labrador hasta La Ofelia, con cuatro nuevas estaciones en el norte de la ciudad. Mientras avanzan los estudios, las estimaciones permiten dimensionar cómo la ampliación cambiaría los tiempos de traslado y a cuántas personas podría atender en esta zona de Quito.

Viaje de Labrador a La Ofelia en Metro mejorará el tiempo

El traslado en superficie entre Labrador y La Ofelia toma alrededor de 48 minutos. Con la extensión del Metro de Quito, ese mismo recorrido tomaría cerca de ocho minutos, según la misma entidad.

La diferencia entre ambos tiempos es de 40 minutos.

El nuevo tramo incorporará cuatro estaciones: Bicentenario, Andalucía, El Rosario y La Ofelia.

La extensión permitirá conectar estos sectores con la línea que actualmente opera entre Quitumbe y Labrador.

Recorrido entre Quitumbe y La Ofelia tomaría cerca de 42 minutos

El Metro de Quito tarda alrededor de 34 minutos entre Quitumbe y Labrador. A ese tiempo se sumarían los ocho minutos previstos para recorrer la futura extensión.

Así, un viaje completo desde Quitumbe hasta La Ofelia tomaría aproximadamente 42 minutos.

El recorrido permitiría viajar desde el sur hasta este sector del norte de Quito dentro de la misma línea del Metro.

Demanda estimada llega a 500 000 personas hasta La Ofelia

La demanda estimada para la extensión entre Labrador y La Ofelia alcanza aproximadamente 500 000 personas.

La proyección aumenta para una futura ampliación desde La Ofelia hacia Calderón, con llegada hasta Zabala. En ese tramo, la demanda estimada alcanza aproximadamente 596 000 personas.

Estas cifras corresponden a estimaciones de demanda y no al número de pasajeros diarios que utilizarían el sistema.

Estación Andalucía cambiaría de ubicación

Los estudios definitivos también plantean modificaciones en la infraestructura prevista entre Labrador y La Ofelia.

Uno de los cambios corresponde a la estación Andalucía. La propuesta contempla desplazar su ubicación 30 metros hacia el sur, debido a que ese punto presenta mejores condiciones del suelo para su construcción.

Otro ajuste se concentra entre las estaciones El Rosario y La Ofelia. En este sector se propone profundizar el túnel 4,8 metros.

La medida toma en cuenta infraestructuras existentes en la zona, entre ellas el Centro de Salud Metropolitano Norte y un colector.

El cambio también considera el punto donde terminará el túnel en La Ofelia. La propuesta busca que esta infraestructura resulte compatible con una eventual continuación del Metro hacia Calderón.

Los estudios definitivos de Labrador–La Ofelia tienen como fecha de entrega octubre de 2026. El trabajo permitirá precisar las características del túnel, las estaciones, las salidas de emergencia y los pozos de ventilación.

Extensión del Metro de Quito costaría entre 550 y 600 millones de dólares

Las estimaciones preliminares del Municipio ubican el costo de la extensión entre Labrador y La Ofelia entre 550 y 600 millones de dólares.

El proyecto requeriría financiamiento de tres fuentes: Gobierno Nacional, Municipio de Quito y organismos multilaterales.

En diciembre de 2025, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un préstamo de 80 millones de dólares para financiar parte de la construcción.

La entrega de esos recursos todavía depende del aval soberano del Gobierno Nacional, requisito para concretar el endeudamiento internacional.

El 2 de septiembre de 2026 también se informó que CAF aprobó una cooperación no reembolsable de 100 000 dólares para financiar una revisión técnica externa de los estudios definitivos.

Metro de Quito avanza con estudios para una ampliación hacia Calderón

El Municipio informó el lunes 28 de septiembre de 2026 sobre los estudios para una eventual continuación del Metro de Quito desde La Ofelia hacia Calderón.

Como parte de ese trabajo se planificaron 37 perforaciones, de entre 33 y 48 metros de profundidad, para conocer las condiciones del suelo.

Hasta septiembre de 2026, los equipos completaron 34 perforaciones. Los trabajos de campo terminarían durante la primera semana de octubre.

Los resultados servirán para estudiar las características del túnel, las estaciones, las salidas de emergencia y los pozos de ventilación de una eventual ampliación.

El perfilamiento completo de La Ofelia–Calderón tiene como fecha de entrega diciembre de 2026.

Los estudios de Labrador–La Ofelia, La Ofelia–Calderón y el fortalecimiento de la operación actual del Metro registran un avance conjunto del 59% a septiembre de 2026.

El Municipio contrató la consultoría con TYPSA en enero de 2026 por 9,96 millones de dólares. Un equipo de 75 especialistas trabaja en los tres componentes.

Extensión del Metro de Quito; preguntas frecuentes